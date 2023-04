Review nóng 'Lật Mặt 6' của Lý Hải: Diễn xuất tốt, kịch bản lắt léo nhưng vẫn lấn cấn

Kịch bản nhiều tình tiết, không thiếu cú lật gây "hết hồn"

Phần mới nhất của series Lật Mặt là Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh vừa ra mắt công chúng và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trong phần phim này, Lý Hải lấy bối cảnh chính là làng chiếu Định Yên ở tỉnh Đồng Tháp, đồng thời xây dựng câu chuyện xoay quanh 7 người bạn chơi chung từ bé.

Vào một ngày nọ, nhóm bạn mua chung 1 tờ vé số. Ban đầu, họ chỉ mua cho vui và không ai mơ tưởng tới chuyện làm giàu bằng bằng vé số điện tử. Tuy nhiên, sau khi hay tin tấm vé số mà 6 người mua chung đó đã trúng giải đặc biệt lên đến 136 tỷ đồng, biến cố bất ngờ đổ vào dồn dập.

"Lật Mặt 6" là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Lý Hải. Ảnh: ĐPCC

Người tên An trong nhóm bạn này được cho là qua đời đột ngột sau một tai nạn. Rắc rối ở chỗ An chính là người đang giữ tấm vé số có trị giá 136 tỷ đồng. Tấm vé số nằm ở ốp lưng điện thoại của An đã theo anh xuống mồ. 5 người bạn còn lại gồm Phương (Quốc Cường), Khanh (Trung Dũng), Toàn (Trần Kim Hải), Lộc (Huỳnh Thi) và Phát (Huy Khánh) xảy ra mâu thuẫn khi kẻ thì muốn đào mồ lấy tấm vé số, người lại muốn ngăn cản vì sợ phạm phải điều tối kỵ.

Dã tâm và bản năng của mỗi người trỗi dậy thông qua câu chuyện đào mồ, đồng thời lôi họ vào những bi kịch không thể nào đoán được. Thông qua câu chuyện về 6 người bạn, Lý Hải xây dựng tuyến nhân vật khá đa dạng, trong đó người tốt – kẻ xấu lần lượt xuất hiện theo từng tình tiết.

Tất cả các nhân vật trong lăng kính của Lý Hải đều ở trạng thái bí bách, cùng đường, nổi bật là người cha đơn thân chính trực nhưng mắc nợ ngập đầu – Phương hay gã giang hồ thủ đoạn chuyên kiếm ăn bằng những chiêu trò bẩn – Khanh. Ngoài ra Lý Hải khéo léo "làm nhẹ" câu chuyện bằng cách đưa vào bộ phim những nhân vật nữ do Diệp Bảo Ngọc, Tú Tri thể hiện.

Nhìn chung kịch bản phim Lật Măt 6 – Tấm Vé Định Mệnh khá rối rắm và có nhiều cú lật bất ngờ. Tuy nhiên do quá ôm đồm nên đôi lúc khán giả cảm thấy bị chóng mặt vì nhân vật xuất hiện quá nhiều. Thêm nữa kịch bản tuy dẫn dắt nhiều tình tiết nhưng lại không quá xuất sắc, cách xử lý đơn giản, thiếu thực tế. Với khán giả khó tính, Lật Mặt 6 đôi khi tạo cảm giác quá "thật thà" so với thị trường phim Việt hiện tại.

Lý Hải và 6 diễn viên chính của bộ phim. Ảnh: ĐPCC

Nếu so với Lật Mặt 5 do Mạc Văn Khoa, Võ Thành Tâm, Ốc Thanh Vân đóng chính thì kịch bản Lật Mặt 6 không tốt bằng. Lật Mặt 5 đem đến không khí hoành tráng, kịch tính, còn Lật Mặt 6 chỉ quanh quẩn những màn rượt đuổi và drama về tình bạn. Xem phim để giải trí thì ổn nhưng nếu nói xuất sắc khì không.

Câu chuyện gây băn khoăn về tình bạn

Cái hay của Lý Hải là anh đã xây đựng được hệ thống nhân vật với nhiều cá tính và hoàn cảnh sống khác biệt. Các nhân vật này không được phân biệt rõ ràng là đứng ở phe thiện hoặc ác ngay từ đầu, mà chỉ khi đụng chuyện dính đến tiền bạc thì họ mới lộ dần bản chất.

Xem hơn 2 tiếng phim khán giả dần nhận ra đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu. Đồng thời thông điệp về tình bạn cũng được cài cắm xuyên suốt, khẳng định lời tuyên bố của Lý Hải rằng đây là bộ phim về tình bạn là hoàn toàn đúng.

Vợ Lý Hải đảm nhận vai trò sản xuất cho dự án. Ảnh: ĐPCC

Lý Hải nổi danh là đạo diễn lành tính, chân chất trong showbiz Việt. Cách anh làm phim cũng khiến khán giả thích thú vì chịu chơi, sẵn sàng xây dựng và phá bỏ chỉ trong vòng "một nốt nhạc". Lý Hải đã xây hẳn một khu nhà trọ để làm bối cảnh quay phim, anh cũng sẵn sàng đốt cả kho chiếu lớn vì mục đính tạo hiệu ứng tốt nhất cho khán giả. Cách Lý Hải làm phim đáng được trân trọng và cổ vũ. Tuy nhiên một cách khách quan vẫn khó có thể bỏ qua những hạt sạn trong việc xây dựng nội dung phim.

Dàn diễn viên chính có diễn xuất khá tốt, họ khiến khán giả tin rằng có những nhân vật mang tính cách giống trong phim đang tồn tại ngoài đời thực. Dẫu vậy khán giả khó lòng yêu thích họ được bởi họ mang đến câu chuyện về tình bạn khá khó hiểu. Trừ nhân vật nam chính là Phương và An – người giữ tấm vé số, khán giả cứ cảm thấy lấn cấn vì những nhân vật còn lại chơi với nhau vô cùng độc hại. Xuyên suốt bộ phim, các nhân vật liên tục hãm hại lẫn nhau, có khi vô tình - có khi lại là cố ý.

Tình bạn ở trong bộ phim này khiến khán giả đặt ra nhiều câu hỏi. Ảnh: ĐPCC

Nếu người xa lạ vì tiền mà chém giết thì khán giả còn hiểu được, đằng này đã mang tiếng bạn thân nhưng lại đối xử với nhau theo kiểu "không ra gì". Họ sẵn sàng giẫm đạp, nghiền nát lẫn nhau, vậy thì tình bạn như thế có xứng đáng tôn vinh hay không? Thông điệp về tình bạn được Lý Hải đưa về phim có phần gượng ép, khó chấp nhận được.

Lật Mặt 6 - Tấm Vé Định Mệnh có nhiều điểm tốt song cũng tồn tại không ít điểm chưa hoàn hảo. Dẫu vậy, trong mùa lễ 30/4 này, khán giả vẫn hoàn toàn có thể lựa chọn ra rạp để theo dõi bộ phim được làm từ đạo diễn khá lành tính và chân phương Lý Hải.