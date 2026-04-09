Ẩm thực luôn là một thế giới không giới hạn, nơi ranh giới giữa "mỹ vị" và "thảm họa" đôi khi chỉ cách nhau một ý tưởng táo bạo. Gần đây, cõi mạng xứ Trung và cả Việt Nam đang được phen xôn xao, thậm chí là "đứng hình" trước một món ăn độc lạ đến mức khó tin: Lẩu bò topping sách bò cuộn dâu tây.

Nhìn những quả dâu mọng nước bị cuộn chặt trong lớp sách bò đen nhám, rồi chìm nghỉm trong nồi lẩu đỏ au váng mỡ cay xé lưỡi, nhiều người đã phải thốt lên "xin cứu rỗi đôi mắt". Thế nhưng, đằng sau visual gây sốc ấy, hương vị thực sự của món ăn này lại là một dấu hỏi lớn khiến bao người tò mò muốn biết người trong cuộc đã trải nghiệm cảm giác gì.

Visual "phá vỡ mọi quy chuẩn" khiến người xem muốn sang chấn

Cứ ngỡ lẩu Trùng Khánh xưa nay chỉ chung thủy với thịt bò, nội tạng hay cùng lắm là vài loại nấm, rau củ quen thuộc. Nhưng không, sự sáng tạo của dân tình dường như đã vượt xa mọi trí tưởng tượng khi cho ra đời màn kết hợp chấn động mang tên sách bò cuộn dâu tây. Lần đầu nhìn thấy hình ảnh này trên mạng xã hội, chắc hẳn mười người thì chín người phải dụi mắt nhìn lại vì không tin vào thứ đang hiện ra trên màn hình.

Quả dâu tây đỏ tươi, căng mọng ngọt ngào, vốn dĩ là thứ trái cây sang chảnh dùng để làm bánh tráng miệng hay ăn chơi nịnh miệng, nay lại bị đem đi cuộn chặt trong miếng sách bò đen sì, sần sùi thô ráp. Chưa dừng lại ở đó, "tổ hợp" trái ngang này còn bị ném thẳng vào nồi lẩu Trùng Khánh sùng sục ớt đỏ và tiêu tê tái. Đối với những tâm hồn ăn uống theo trường phái truyền thống, đây chẳng khác nào một sự "phá hoại" ẩm thực không hơn không kém.

Rất nhiều bình luận đã để lại sự hoài nghi sâu sắc, cho rằng đây chỉ là chiêu trò câu view bất chấp của các "pháp sư Trung Hoa" nhằm thu hút sự chú ý, chứ đời nào có ai nuốt trôi một thứ hổ lốn chua ngọt cay mặn lẫn lộn đến mức kỳ quái như vậy. Cảm giác lúc đó của đa số cư dân mạng chỉ gói gọn trong hai chữ: Muốn khóc.

Lời giải oan từ "chính chủ": Tưởng không ngon mà ngon không tưởng

Thế nhưng, mặc cho bão dư luận đang "kêu gào" chê bai, người trực tiếp thưởng thức món ăn này lại có một màn quay xe khét lẹt, đưa ra những lời khen ngợi nức nở khiến ai nấy đều phải bất ngờ. Theo lời chia sẻ vô cùng chân thật từ chủ nhân đoạn video, món ăn độc lạ này là do một người bạn quá mức chu đáo đã đích thân chuẩn bị cho.

Ban đầu có lẽ chính chủ cũng bán tín bán nghi, nhưng khi đưa miếng sách bò cuộn dâu tây đã nhúng đẫm nước lẩu vào miệng, một chân trời ẩm thực mới dường như đã mở ra. Trái với sự e ngại về hương vị đánh nhau chan chát, sự kết hợp này lại mang đến một trải nghiệm bùng nổ vị giác thật sự. Miếng sách bò giòn sần sật, ngấm đầy gia vị tê cay đặc trưng của lẩu, ôm trọn lấy quả dâu tây nóng hổi bên trong.

Khi cắn một miếng, nước dâu tây chua chua ngọt ngọt thanh mát lập tức ứa ra, hòa quyện xuất sắc với vị cay nồng và lớp dầu béo ngậy tạo nên một tổng thể cân bằng đến kinh ngạc, vừa đậm đà kích thích lại vừa giải ngấy hiệu quả. Thậm chí người ăn còn khẳng định vị ngon của nó nằm ngoài sức tưởng tượng, ăn cuốn đến mức không thể dừng đũa và khuyên mọi người nên thử nhúng ngay.





Góc nhìn thực tế: Dâu tây nhúng lẩu cũng chỉ là một loại rau ăn kèm?

Đứng trước lời review chân thực và đầy đam mê ấy, nhiều người vốn mang tâm lý bài xích cũng bắt đầu chững lại và suy nghĩ thoáng hơn về món ăn lạ lùng này. Nếu chúng ta thử gạt bỏ đi định kiến cứng nhắc về việc trái cây chỉ để ăn tráng miệng, sẽ thấy sự xuất hiện của dâu tây trong nồi lẩu cũng không đến mức quá phi lý hay kinh dị.

Một số cư dân mạng tỉnh táo đã lên tiếng bênh vực rằng, dâu tây thực chất cũng hay được dùng làm salad chua ngọt ăn kèm với các món mặn, hay như dứa, táo, lê vẫn thường xuyên xuất hiện trong các nồi canh chua, nồi lẩu để tạo độ ngọt thanh tự nhiên đó thôi. Việc nhúng dâu tây vào lẩu, xét cho cùng, cũng giống như việc bạn thả một loại rau củ có vị chua ngọt vào để gia tăng tầng hương vị và làm giảm đi sự ngấy mỡ của nước dùng.

Ranh giới giữa sự kỳ dị và nét độc đáo trong ẩm thực quả thực vô cùng mong manh, nó phụ thuộc hoàn toàn vào khẩu vị và sự cởi mở của mỗi thực khách khi đón nhận cái mới. Có thể với người này, sách bò cuộn dâu tây là thảm họa không dám đụng đũa, nhưng với người khác lại là một thức quà mỹ vị nhân gian cắn một miếng là nhớ mãi không quên.