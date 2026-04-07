Trong tâm thức của nhiều bà nội trợ Việt, khi làm cá, những phần như mang, ruột hay bong bóng thường được gom chung vào túi nilon ném thẳng vào thùng rác, hoặc cùng lắm là mang về nấu cám cho lợn, gà. Rất hiếm người có thói quen giữ lại bong bóng cá để chế biến món ăn vì mặc định đó là thứ nội tạng "kém sang", tanh và bẩn. Thế nhưng, thế giới ẩm thực luôn chứa đựng những điều bất ngờ thú vị.

Gần đây, câu chuyện về những chiếc bong bóng cá tưởng chừng vô giá trị ấy lại đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn mạng xã hội khi chúng nghiễm nhiên chễm chệ trên thực đơn của những nhà hàng đắt đỏ tại Trung Quốc, trở thành món lẩu hay món nướng được thực khách sành ăn vô cùng săn đón. Sự đối lập thú vị này không chỉ khiến cư dân mạng "tròn mắt" mà còn mở ra một góc nhìn mới mẻ về cách tận dụng nguyên liệu trong nghệ thuật ẩm thực.

Từ thứ "đồ chơi" bỏ đi ở góc chợ ẩm thấp...

Nếu dạo quanh một vòng các khu chợ truyền thống tại Việt Nam, không khó để bắt gặp hình ảnh những cô bán cá tay thoăn thoắt đánh vảy, mổ bụng và dứt khoát vứt bỏ đi toàn bộ phần ruột bên trong, bao gồm cả những chiếc bong bóng cá trắng đục, căng phồng. Bong bóng của những loại cá phổ thông như cá trôi, cá mè, cá chép... thường mang mùi tanh nồng đặc trưng, sơ chế lại cực kỳ mất thời gian nên chẳng mấy ai mặn mà giữ lại.

Thứ "phế phẩm" ấy đành chịu chung số phận nằm lăn lóc nơi góc chợ ẩm ướt, hoặc được gom về làm thức ăn chăn nuôi. Thậm chí, với nhiều thế hệ 8x, 9x, chiếc bong bóng cá trơn tuột, xẹp lép được thổi phồng lên rồi tết lại bằng dây chun chỉ đơn thuần là món đồ chơi tuổi thơ mộc mạc mà các bà, các mẹ mang về sau mỗi buổi chợ sớm. Ấy vậy mà, ít ai ngờ rằng, thứ nguyên liệu bị hắt hủi ấy lại có một "cuộc đời khác" huy hoàng hơn rất nhiều khi vượt ra khỏi biên giới.

...Đến món ngon đắt xắt ra miếng trên bàn tiệc nước bạn

Câu chuyện bắt đầu đổi chiều khi những vị khách du lịch có dịp đặt chân đến các khu phố ẩm thực sầm uất tại Trung Quốc như Trùng Khánh, Giang Tây hay Thâm Quyến. Tại đây, bong bóng cá không hề bị ném vào sọt rác mà chễm chệ vươn lên thành một "ngôi sao" thực sự trên bàn ăn. Đương nhiên, để phục vụ trong nhà hàng, người ta không dùng loại bong bóng mỏng quẹt, bé xíu thường thấy ngoài chợ.

Các đầu bếp thường tuyển chọn loại bong bóng từ những con cá lớn, có độ dày dặn, giòn dai đặc trưng. Chế biến nguyên liệu này đòi hỏi sự kỳ công để khử sạch mùi tanh, do đó giá thành của chúng khi dọn lên mâm cũng không hề rẻ, đôi khi đắt hơn cả thịt cá tươi. Khách du lịch, đặc biệt là giới trẻ, thường rỉ tai nhau nhất định phải thử món lẩu bong bóng cá cay nồng bốc khói nghi ngút, hay món bong bóng cá nướng xèo xèo trên lửa than, coi đó như một trải nghiệm ẩm thực vô cùng mới lạ.

Sự bùng nổ tranh cãi và cái nhìn ngỡ ngàng từ chính netizen

Sự chênh lệch về giá trị của bong bóng cá không chỉ khiến người Việt bất ngờ mà ngay cả chính cộng đồng mạng Trung Quốc cũng nổ ra những cuộc tranh luận vô cùng thú vị. Trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu, bên dưới những bài đăng chia sẻ hình ảnh nồi lẩu bong bóng cá béo ngậy tại các quán ăn như Đại Ngư Sơn Phòng (khu Song Nam), hàng loạt bình luận tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ đã xuất hiện. Có người thốt lên đầy hoang mang: "Những thứ người Trung Quốc có thể ăn được lại một lần nữa làm mới giới hạn của tôi. Vốn dĩ đang định vào chê bai, nhưng mở bình luận ra lại thấy bao nhiêu người khen bong bóng cá ngon đến vậy...".

Lại có tài khoản khẳng định chắc nịch với vẻ khó tin: "Tôi thật sự chưa từng thấy ai ăn bong bóng cá bao giờ! Một người cũng không!! Trong ấn tượng của tôi, thứ này rất bẩn, thường bị vứt đi ngay lập tức. Hồi nhỏ đi chợ với mẹ, thấy người ta mổ cá là vứt thẳng tay, hôm nay đúng là được mở mang nhận thức".

Thậm chí, một bình luận khác lại gợi nhớ về kỷ niệm tuổi thơ y hệt trẻ em Việt Nam: "Trời đất, đây chẳng phải là phổi của con cá sao? Hồi bé mỗi lần bà nội mổ cá ở nhà là toàn lấy thứ này cho tôi và em gái chơi". Những luồng ý kiến trái chiều ấy càng làm tăng thêm sự tò mò, khiến món ăn này vô tình trở thành chủ đề bàn tán vô cùng rôm rả.

Khách quan mà nói, ẩm thực luôn là một hành trình dài của sự khám phá và sự sáng tạo là không có giới hạn. Tại Việt Nam, dẫu bong bóng cá tươi ngoài chợ thường bị ngó lơ, nhưng thực chất ở những nhà hàng hải sản cao cấp hay trong y học cổ truyền, bong bóng của những loại cá quý đã được sấy khô (được gọi là bóng cá hay ngư phiêu) và xếp vào hàng "bát trân", bán với giá vô cùng đắt đỏ vì chứa hàm lượng collagen dồi dào. Và đương nhiên, những loại bong bóng cá đắt đỏ có giá hàng triệu, chục triệu/kg như bong bóng cá đường, cá lạc, cá chẽm hay cá sủ vàng,...

Quay trở lại với món bong bóng cá bình dân nướng hay thả lẩu, bí quyết làm nên sức hấp dẫn của chúng nằm trọn ở khâu sơ chế tỉ mỉ. Khi được làm sạch tuyệt đối bằng muối, chanh và rượu gừng, miếng bong bóng cá khi chín sẽ cuộn tròn lại, mang đến cảm giác giòn sần sật, nhai vui miệng và ngấm đẫm gia vị vô cùng xuất sắc. Có lẽ, qua câu chuyện nhỏ này, chúng ta sẽ có cái nhìn cởi mở hơn về những nguyên liệu mộc mạc quanh mình. Biết đâu, chỉ cần một chút kiên nhẫn và sáng tạo trong gian bếp, thứ từng bị hắt hủi góc chợ hôm nào lại có thể trở thành món lai rai hao mồi hay món đưa cơm tuyệt đỉnh khiến cả gia đình phải gật gù tán thưởng.