Rất nhiều người nội trợ có thói quen tích trữ thực phẩm và bảo quản trong tủ lạnh dùng dần để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, nếu như không biết cách bảo quản khoa học, chúng sẽ gây hại cho sức khỏe. Đặc biệt, rau củ là loại thực phẩm hay hỏng nhất. Vậy, rau củ bảo quản trong tủ lạnh được bao lâu?

Rau củ bảo quản trong tủ lạnh được bao lâu?

Theo các chuyên gia, nếu biết cách riêng để bảo quản mỗi loại, chúng sẽ để được lâu hơn và ngon hơn. Dưới đây là thời gian bảo quản từng loại rau củ quả được đăng trên website Bệnh viện Đa khoa Vinmec.

Táo

Nếu dự định ăn táo mỗi ngày, bạn có thể giữ chúng trong nhiệt độ phòng tối đa 1 tuần. Tuy nhiên, táo sẽ có hạn sử dụng lâu hơn rất nhiều (từ 4 - 6 tuần) nếu được bảo quản trong tủ lạnh. Táo tỏa ra khí ethylene, khiến các loại rau củ tươi sống khác chín nhanh hơn. Vì vậy, tốt nhất nên để táo tránh xa các loại trái cây và rau khác trừ khi bạn muốn chúng chín nhanh.

Cà chua

Cà chua sẽ giữ được bên ngoài cho đến khi chín mềm. Sau khi chín, chúng sẽ tươi thêm 1 tuần nữa trong nhiệt độ phòng hoặc trong tủ đựng thức ăn tránh nắng hoặc nhiệt. Bạn không nên cho cà chua vào tủ lạnh vì sẽ làm thay đổi mùi vị, giảm chất dinh dưỡng và nhanh hỏng hơn. Nhưng có một ngoại lệ là hãy đặt cà chua vào tủ lạnh nếu bạn đã cắt chúng.

Bông cải xanh và súp lơ trắng

Bông cải xanh và súp lơ trắng sẽ để được trong tủ lạnh từ 3 - 5 ngày. Tốt nhất nên đặt chúng trong ngăn kéo tránh xa các món khác.

Xà lách và các loại rau xanh

Bạn nên giữ rau diếp và các loại rau lá xanh khác - như cải xoăn, rau bina hoặc cải thìa, trong tủ lạnh. Rau diếp nên giữ trong 1 - 2 tuần. Rau bina, hay còn gọi là bó xôi / chân vịt, sẽ không tươi ngon quá 1 tuần. Các loại rau xanh khác sẽ tươi trong 4 ngày nếu để tủ lạnh. Nếu chọn rau xanh được đóng gói hoặc đóng túi sẵn, chúng sẽ giữ được ít thời gian hơn - chỉ khoảng 3 - 5 ngày. Đừng để rau xanh đóng túi quá 2 ngày sau khi mở.

Các loại củ

Đặt các loại rau củ tươi sống - như cà rốt, củ cải vàng, củ cải đỏ và củ dền, vào tủ lạnh. Cà rốt và củ cải đỏ (hình tròn) sẽ tươi lâu trong tủ lạnh đến 3 tuần. Củ cải vàng và củ dền sẽ để được khoảng 2 tuần. Nếu bảo quản cà rốt trong ngăn đá, bạn nên trụng nước sôi trong 2 phút, rồi cho vào túi nilon kín trước. Làm như vậy có thể trữ cà rốt lên đến 8 - 12 tháng.

Thay vì để trong tủ lạnh, tốt nhất bạn nên để khoai tây và khoai lang trong tủ đựng thức ăn hoặc nơi tối và thoáng mát. Khoai tây để trong tủ lạnh có thể bị sẫm màu khi nấu và có vị ngọt. Ngay cả ở nhiệt độ phòng, chúng vẫn có thể tươi ngon 10 ngày. Lưu ý, không đặt khoai tây sát nền đất nhằm tránh nảy mầm và gây ngộ độc.

Các loại bí

Bí đao và bí xanh sẽ tươi đến 5 ngày trong tủ lạnh. Bí ngô hoặc bí đỏ có thể giữ được lâu hơn rất nhiều. Chúng sẽ tồn tại đến 3 tháng trong một nơi tối, mát mẻ như tủ đựng thức ăn, hầm rượu hoặc tủ lạnh. Nhưng sau khi đã bổ hoặc cắt nhỏ, bạn cần giữ lạnh bí trong hộp kín và bảo quản được trong 1 tuần.

Tỏi và hành củ

Giữ tỏi và hành củ ở nơi tối và mát trong tủ đựng thức ăn bình thường. Ở nhiệt độ lạnh, tỏi dễ bị thối bên trong và hành củ sẽ dễ bị mốc, mềm nhũn. Ở nhiệt độ thường, tỏi có thể sử dụng trong 2 tháng, còn hành được bảo quản trong 1 tháng.

Nếu đã tách các tép tỏi, tốt nhất nên cho vào tủ lạnh. Giữ tỏi và hành tây tách biệt để mùi nồng của chúng không ảnh hưởng đến hương vị của các loại trái cây và rau củ tươi sống khác.

Những điều cần lưu ý

Để rau củ quả để được lâu, bạn cần lưu ý những điều dưới đây:

- Báo Vietnamnet dẫn nguồn tờ Sohu cho biết, trước khi cho rau củ vào tủ lạnh, bạn nên phân loại rau, củ, quả. Nếu gộp chúng chung với nhau thì những loại rau, củ, quả nhanh hỏng sẽ rất khiến cho các loại rau củ bên cạnh chúng bị hỏng theo.

- Phần lớn các loại rau củ tươi đều đòi hỏi độ ẩm từ 80-95% nhưng độ ẩm của tủ lạnh chỉ dừng lại ở mức khoảng 65%. Vì vậy, nên cho rau củ vào túi nilong để ngăn sự bay hơi nước khi cho vào tủ lạnh, đặc biệt là những thứ không có lớp vỏ bên ngoài.

Tuy nhiên, không nên sử dụng túi nilong với nấm rơm vì 90% thành phần nấm rơm là nước, chúng sẽ nhanh chóng đổ nhớt khi cho vào túi kín. Ngoài ra, nấm rơm cũng có khả năng hấp mùi khi bảo quản chung với những thực phẩm có mùi mạnh. Vì vậy, tốt nhất là cho nấm rơm hay các thực phẩm nhiều nước vào túi giấy.

- 1 - 4 độ C là khoảng nhiệt độ phù hợp nhất để bảo quản rau củ, còn 3,3 độ C - 5,6 độ C là khoảng nhiệt độ phù hợp với trái cây. Khoảng nhiệt độ này sẽ ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Nếu để nhiệt độ cao hơn, vi khuẩn hoạt động mạnh khiến cho rau quả nhanh hư hỏng. Ngược lại, dưới 1 độ C, rau củ sẽ bị đông, khiến chúng mất đi chất dinh dưỡng vốn có.