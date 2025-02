Rasva Capsules - Hỗ trợ giảm hấp thu chất béo

Rasva Capsules - Sản phẩm hỗ trợ giảm cân lành mạnh

Giảm cân là hành trình không dễ dàng. Đặc biệt, đối với người có thể trạng dễ hấp thu, chỉ cần ăn nhiều hơn mức bình thường sẽ gây thừa cân. Một số nguyên nhân khác gây thừa cân: ngồi nhiều ít vận động, sử dụng thức ăn nhanh chứa dầu mỡ, di truyền, uống nhiều rượu bia…

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần nhịn ăn hoặc uống thuốc giảm cân cấp tốc là có được vóc dáng đẹp. Thực chất, đây là những cách giảm cân cực đoan và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Giảm cân hiệu quả là quá trình cân nặng phải giảm xuống từ từ, không được nóng vội. Đồng thời, xây dựng một hành trình giảm cân khoa học và lành mạnh.

Hiện nay, trên thị trường có nhiều sản phẩm giúp hỗ trợ quá trình giảm cân. Trong đó, thực phẩm BVSK Rasva Capsules là sản phẩm được nhiều người tin dùng. Sản phẩm giải quyết nỗi lo về thừa cân bằng cơ chế an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thực phẩm BVSK Rasva là sản phẩm hỗ trợ giảm cân an toàn

Thực phẩm BVSK Rasva là sản phẩm do công ty Corona Remedies Private Limited sản xuất. Hiện tại, sản phẩm được phân phối tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hùng Lợi (Hulo Pharma) - Một trong những nhà phân phối uy tín với gần 20 năm phát triển trong lĩnh vực cung cấp giải pháp chăm sóc sắc đẹp an toàn.

Thực phẩm BVSK Rasva sẽ mang nhiệm vụ hấp thụ chất béo trong thức ăn và đào thải ra ngoài cơ thể qua đường bài tiết. Quá trình này còn giúp thúc đẩy chuyển hóa các chất và giảm cảm giác thèm ăn, từ đó người dùng duy trì được vóc dáng cân đối hơn.

Sản phẩm hỗ trợ giảm hấp thu chất béo

Thành phần lành tính, an toàn cho sức khỏe

Thực phẩm BVSK Rasva với thành phần chính là Kionutrime-Cs (chứa Chitosan 500mg) chiết xuất từ Aspergillus niger mycelium, được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt ISO và HACCP. Đây là loại Chitosan từ thực vật được sản xuất bởi KitoZyme - Đơn vị được cấp bằng sáng chế trên toàn cầu về quy trình sản xuất chất polyme sinh học bằng nguồn phi động vật.

Nguồn nguyên liệu Chitosan được ứng dụng rộng rãi trên toàn cầu. Thế nhưng, Chitosan có trong Thực phẩm BVSK Rasva khác với các loại Chitosan từ động vật. Đây là Chitosan từ nấm tái tạo, không biến đổi gen ở quy mô công nghiệp nên không gây kích ứng khi sử dụng. Có thể nói, đây là loại Chitosan duy nhất được phân loại FDA-GRAS.

Chiết xuất từ thành phần lành tính

GRAS (Generally Recognized As Safe) là một chứng nhận của FDA đối với các chế phẩm lưu hành với những yêu cầu khắt khe hơn về độ an toàn. Có rất nhiều hồ sơ sản phẩm trình nộp FDA cho chứng nhận này nhưng chỉ một số chế phẩm được FDA phê duyệt và công nhận an toàn theo GRAS. Hiện tại, trong danh mục GRAS của FDA, chỉ có gần 500 chế phẩm được công nhận và 37 chế phẩm đang trong giai đoạn chờ xét duyệt.

Giải pháp hỗ trợ giảm cân cho nhiều đối tượng người dùng

Người ngồi nhiều, ít vận động: do đặc thù công việc nên nhiều người có ít thời gian để vận động, kết hợp với ăn uống quá mức calo dẫn đến thừa cân. Bằng việc giảm hấp thu chất béo, Rasva Capsules là phương pháp hỗ trợ giảm cân an toàn.

Phụ nữ sau sinh: trong quá trình giảm cân sau thời gian mang thai, người mẹ gặp nhiều khó khăn hơn so với phụ nữ khác bởi phải chăm lo cho con cái. Rasva Capsules sẽ giúp quá trình giảm cân của mẹ sau sinh trở nên dễ dàng hơn. Thay vì kiêng cữ quá nhiều đồ ăn, người mẹ sẽ được ăn uống đầy đủ nhóm chất, bao gồm cả chất béo mà không cần cắt hẳn. Với thành phần chính là Kionutrime-Cs (chứa Chitosan 500mg) từ nấm, Rasva Capsules an toàn với người muốn giảm cân sau sinh.

*Khuyến cáo: Phụ nữ có thai và đang cho con bú nên tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế trước khi sử dụng sản phẩm.

Người muốn duy trì vóc dáng thon gọn: một số người có cân nặng không quá cao nhưng xuất hiện mỡ thừa ở nhiều vị trí như: tay, chân, bụng… Việc hạn chế hấp thụ mỡ thừa trong thức ăn sẽ giúp cơ thể ít tích tụ mỡ thừa hơn so với thông thường.

Rasva Capsules thích hợp sử dụng cho nhiều đối tượng

Sử dụng Rasva Capsules mỗi ngày, trước bữa ăn 15 phút. Đồng thời, kết hợp với chế độ dinh dưỡng khoa học và lối sống lành mạnh để mang lại hiệu quả như ý.

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

