Rapper tai tiếng tội chồng tội, khán giả nghe tên ngán đến tận cổ

Vào ngày 30/1, Edaily công bố độc quyền đoạn ghi âm tố cáo rapper MC Mong nhận thuốc hướng thần zolpidem dưới tên của quản lý A. Được biết người quản lý này đã làm việc với MC Mong trong khoảng 10 năm cho đến năm 2023. Theo đoạn ghi âm, quản lý A nói chuyện với quản lý B thuộc công ty One Hundred của rapper tai tiếng: "Đó không phải đơn thuốc của tôi. Tôi chỉ nhận tất cả dưới tên của mình. MC Mong yêu cầu tôi đưa cho anh ta".

Người quản lý này tiếp tục: "Ông C sẽ biết nhiều hơn về việc lấy thuốc so với tôi". Được biết, ông C từng là Giám đốc điều hành Big Planet Made Entertainment - 1 công ty con trực thuộc One Hundred. Tuy nhiên người này hiện đã từ chức và rời khỏi ngành giải trí.

MC Mong bị Edaily công bố chuyện nhận thuốc hướng thần Zolpidem dưới tên quản lý. Ảnh: TenAsia

MC Mong đã trực tiếp phủ nhận các cáo buộc với Edaily, nói rằng: "Đoạn ghi âm đã bị làm giả". Rapper này khẳng định rằng mình chưa bao giờ nhận thuốc zolpidem từ quản lý A và đó là lời vu khống. Nhưng sau đó, MC Mong lại thay đổi phát ngôn: "Tôi không ngủ được, vì khó ngủ quá nên tôi đã nhận một số thuốc còn thừa của ông A".

Theo Luật Y tế hiện hành, việc kê đơn hộ là bất hợp pháp. Vệc này chỉ được phép đối với những bệnh nhân bất tỉnh hoặc mắc bệnh gây khó khăn trong việc vận động, và bệnh nhân nhận cùng một đơn thuốc trong thời gian dài. Phạm vi người nhận thuốc hộ cũng chỉ nằm trong anh chị em ruột, ông bà trực hệ, vợ/chồng và ông bà trực hệ của vợ/chồng của người sử dụng thuốc. Zolpidem là một loại thuốc hướng thần mạnh, chỉ những người nằm trong phạm vi trên mới có thể nhận hộ thuốc.

Nam rapper ban đầu phủ nhận nhưng sau đó nói chỉ nhận thuốc thừa từ quản lý A. Ảnh: X

Bê bối này lại 1 lần nữa bôi đen hình ảnh của MC Mong trong mắt công chúng. Nam rapper từng nhổ tổng cộng 12 chiếc răng để trốn nghĩa vụ quân sự. Tòa tuyên án MC Mong 6 tháng tù giam, một năm quản thúc và 120 giờ lao động công ích. Cuối năm ngoái, MC Mong và chủ tịch One Hundred Cha Ga Won bị vạch trần chuyện ngoại tình. Theo tờ The Fact, MC Mong và Cha Ga Won có mối quan hệ làm ăn và tình ái từ tháng 7/2022. Bất chấp việc đã có gia đình, Cha Ga Won vẫn duy trì mối quan hệ ngoài luồng với MC Mong.

Trong thời gian yêu đương, nữ CEO nhiều lần tặng MC Mong tiền bạc và quà tặng đắt đỏ, tổng cộng khoảng 12 tỷ won tiền mặt (217 tỷ đồng) và 10 tỷ won quà tặng (180 tỷ đồng). Có nguồn tin cho biết Cha Ga Won từng trả nợ giúp cho MC Mong với số tiền vượt quá 10 tỷ won (hơn 180 tỷ đồng). Sang năm 2023, cả hai tuyên bố đầu tư chung vào One Hundred.

Mối quan hệ vụng trộm này kéo dài tới tháng 5/2025 thì tan vỡ do cãi vã. Theo đó vào tháng 4, Cha Ga Won muốn có con chung nhưng MC Mong từ chối. Cả 2 cãi vã và tuyên bố chia tay vào ngày 13/5. Sau khi dứt tình, nữ đại gia đình chỉ hoạt động của MC Mong tại công ty giải trí One Hundred và khởi kiện người tình ra tòa để đòi lại số tiền 12 tỷ won (217 tỷ đồng).

Năm ngoái, 2 nhân vật chính đều bị dư luận chỉ trích vì có hành vi ngoại tình, "chia tay đòi quà" ầm ĩ. Ảnh: The Fact

Cũng trong ngày 30/1, truyền thông Hàn Quốc đưa tin cảnh sát mở cuộc điều tra điều tra hành vi đánh bạc xuyên biên giới đối với 1 nam nghệ sĩ hàng đầu và 1 chủ tịch công ty giải trí. Theo đó, vào tháng 6/2020, chủ tịch họ Cha của công ty giải trí có trụ sở ở Gangnam, Seoul (Hàn Quốc) đã trao đổi với nhân viên về việc phải trả nợ cờ bạc thay 1 sao nam mang tên "Shin", có mối quan hệ đặc biệt với mình trên KakaoTalk. Shin được cho biết là họ của cựu ca sĩ đã chuyển sang làm nhà sản xuất.

Trong nội dung bị rò rỉ ra ngoài, có 1 file Excel thống kê đầy đủ, chi tiết số tiền đánh bạc của Shin, số ML (viết tắt của Marker Loans) tức khoản tín dụng ngắn hạn mà sòng bạc cấp cho khách VIP và thông tin hai khách sạn - sòng bạc tại Las Vegas (Mỹ) mà nam nghệ sĩ thường xuyên lui tới chơi đỏ đen. Tổng cộng sao nam hàng đầu xứ Hàn đã chi 3,82 triệu USD (99,3 tỷ đồng) để chơi cờ bạc từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2025.

Theo vé máy bay điện tử mà cảnh sát thu thập được từ các nhân viên công ty, vào thời điểm các khoản tín dụng casino được cấp, cả nam nghệ sĩ Shin và chủ tịch Cha đều di chuyển đến Los Angeles và Las Vegas (Mỹ), nghi vấn cùng nhau ra nước ngoài đánh bạc. Hiện, vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ. Tờ KoreaBoo cho biết đối với công dân Hàn Quốc, đánh bạc là hành vi trái pháp luật, dù diễn ra trong hay ngoài nước.

Dựa vào những dữ kiện cơ quan chức năng công bố trên bản tin thời sự, công chúng suy đoán 2 nhân vật chính là nữ doanh nhân Cha Ga Won - CEO công ty One Hundred, chủ sở hữu của 3 công ty khác là BPM Entertainment, Million Market, INB100 và MC Mong (có tên thật là Shin Dong Hyun).

MC Mong bị nghi đánh bạc ở nước ngoài. Ảnh: TV Chosun

MC Mong ra mắt vào năm 1998 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc hiphop People Crew. Anh trở nên nổi tiếng khắp châu Á với vai trò nghệ sĩ solo và từng đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong nhiều chương trình tạp kỹ ăn khách. Tên tuổi của nam nghệ sĩ gắn liền với loạt bản hit "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng âm nhạc, trong đó không thể không nhắc tới siêu hit quốc dân Sick Enough To Die.