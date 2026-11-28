Rapper kiêm diễn viên Swings từng tiết lộ nợ số tiền khổng lồ 12 tỷ won (232 tỷ đồng) sau hàng loạt thất bại trong kinh doanh. Tuy nhiên đến nay, anh bất ngờ chia sẻ về tình hình tài chính hiện tại qua kênh YouTube cá nhân.

Được biết, nguồn kiếm tiền chính của Swings giờ là YouTube. Cách đây 1 năm, anh mở kênh và đạt được thành công ngoài mong đợi. Trong video mới, Swings nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi anh gặp Kwon Ki Dong lần đầu tiên cách đây 1 năm. “Khi anh ấy gặp tôi lần đầu, anh ấy nói 'Anh ơi, em sẽ đảm bảo anh kiếm được tiền. Em sẽ đảm bảo anh thành công'. Lúc đó, ngay cả tôi cũng không tin vào chính mình” - Swings thú nhận.

Kênh YouTube của Swings thành công hơn dự kiến, giúp anh trả nợ số tiền khổng lồ. Ảnh: YouTube

Từng thử sức với YouTube và thu hút được lượng lượt xem ấn tượng nhưng không mang lại lợi nhuận đáng kể, rapper này đã ngần ngại thử lại lần nữa. Anh cũng tiết lộ rằng mình đang phải vật lộn với chứng trầm cảm ngày càng trầm trọng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, cuối cùng Kwon Ki Dong đã thuyết phục Swings ra mắt kênh mới, và điều này đã cải thiện tình hình tài chính, giúp Swings nhanh chóng trả được nợ.

Mặc dù kênh YouTube của nam rapper ngày càng nổi tiếng, Swings thừa nhận rằng anh vẫn chưa thực sự cảm nhận được hết thành công đó, phần lớn là vì tiền vừa về đã đem đi trả nợ. Nhờ sự nổi tiếng trên mạng, Swings nhận đến thêm 9 quảng cáo trong tháng này. Ban đầu, anh còn ngần ngại tiếp cận những khách mời tiềm năng do thiếu tự tin và có xu hướng đánh giá thấp bản thân.

Swings còn nhận thêm nhiều quảng cáo. Ảnh: Instagram

Swings vui mừng tiết lộ cuối cùng cũng sắp kết thúc giai đoạn khó khăn tài chính của mình, nói rằng “Nhờ Kwon Ki Dong, tôi đã trả hết gần như toàn bộ nợ nần. Giờ thì không còn nhiều nữa”. Trong một cuộc gọi điện thoại với rapper DinDin, Swings cũng tiết lộ rằng anh đang kiếm được nhiều tiền hơn cả số tiền mà Kwon Ki Dong đã hứa ban đầu. Trong năm nay, Swings cũng chạm ngõ điện ảnh với vai nhỏ trong phim Tazza: The Song of Beelzebub.

Món nợ khổng lồ của Swings đến từ công ty nhạc hip-hop do anh làm chủ. 8 nghệ sĩ đã rời khỏi công ty, những nỗ lực phát triển tài năng mới đầu thất bại: “Tôi từng là người đứng đầu một công ty giải trí hip-hop và kiếm được khá nhiều tiền, nhưng mọi thứ sụp đổ. Tôi đã thất bại trong việc phát triển các nghệ sĩ mới, và tôi đã mất gần hết số tiền 12 tỷ won (232 tỷ đồng) mà tôi đã vay".

Anh đã trả gần hết nợ. Ảnh: Instagram

Swings có tên thật là Moon Ji Hoon, sinh ngày 14/10/1986, là một trong những biểu tượng quyền lực và có ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với nền âm nhạc Hip-hop tại Hàn Quốc. Anh bắt đầu bước chân vào giới Underground từ giữa những năm 2000 và nhanh chóng gây chú ý nhờ kỹ thuật bắn rap cực cháy, chất giọng khàn đặc trưng cùng lối nhả chữ "punchline" vô cùng hiểm hóc.

Không chỉ dừng lại ở vai trò là một raper tài năng, Swings còn là một "ông trùm" khi thành lập các công ty Just Music, Indigo Music và AP Alchemy, dù sau này thua lỗ và phải đóng cửa. Tên tuổi của anh càng trở nên phủ sóng mạnh mẽ với công chúng thông qua việc tham gia chương trình truyền hình thực tế Show Me The Money qua nhiều mùa – từ thí sinh xuất sắc cho đến vị trí giám khảo kiêm sản xuất âm nhạc đầy quyền lực.

Swings là rapper tài năng hàng đầu showbiz Hàn. Ảnh: Instagram

Nguồn: Koreaboo