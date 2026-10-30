Cặp vợ chồng rapper đình đám nghi “toang” chỉ sau 2 năm cưới: Nhà gái thẳng tay unfollow nhà trai, xóa sạch ảnh cưới trên Instagram

Ngày 30/10, tờ KoreaBoo đưa tin mối quan hệ bất ổn của vợ chồng rapper - ca sĩ ASH ISLAND (SN 1999) và Chanmina (SN 1998) bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Cặp đôi được cho là đã rạn nứt sau 2 năm kết hôn. Nguyên nhân xuất phát từ những thay đổi khác thường trên trang Instagram cá nhân của Chanmina.

Cụ thể, nữ rapper lai Hàn - Nhật này được phát hiện đã bỏ theo dõi tài khoản Instagram của chồng, đồng thời xóa toàn bộ hình ảnh liên quan đến đám cưới của cả hai. Đáng chú ý, bài viết từng được cô đăng tải để báo tin vui kết hôn với ASH ISLAND cũng không còn xuất hiện trên trang cá nhân.

Chanmina đã unfollow chồng rapper, xóa sạch ảnh cưới và bài đăng thông báo kết hôn trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram.

Động thái "xóa sổ" mọi thứ liên quan đến chồng của Chanmina làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đang gặp trục trặc tình cảm, thậm chí có thể đã đường ai nấy đi. Trên mạng xã hội, công chúng vô cùng tò mò về tình trạng hôn nhân hiện tại của cặp rapper tài năng của showbiz Hàn. Không ít người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho mối quan hệ giữa ASH ISLAND và Chanmina. Hiện, 2 nhân vật chính vẫn giữ im lặng trước nghi vấn hôn nhân tan vỡ.

Trước đó, vào năm 2024, ASH ISLAND và Chanmina từng gây bất ngờ khi cùng lúc thông báo tin kết hôn và sắp lên chức cha mẹ. Đến tháng 11 cùng năm, Chanmina hạ sinh con gái đầu lòng. Sau khi có con, cả hai vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật và duy trì sự nghiệp riêng. Đầu tháng 10/2026, Chanmina thậm chí còn phát hành sản phẩm âm nhạc mới.

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2024. Ảnh: Instagram.

Nguồn: KoreaBoo, Nate