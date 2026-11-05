Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện giải trí, rapper MCK âm thầm làm một điều bất ngờ

Sau buổi công chiếu tại TP.HCM, tối 4/11, đoàn phim Bò sữa bay tiếp tục có màn ra mắt khán giả Hà Nội với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ Việt. Sự kiện trở thành dịp hội ngộ của nhiều gương mặt nổi tiếng như Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Phương Nga, ca sĩ Hòa Minzy, NSND Hồng Vân, NSƯT Chiều Xuân cùng các diễn viên và đồng nghiệp trong giới giải trí. Đặc biệt, trong khi Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi xuất hiện tại một sự kiện công chiếu phim để ủng hộ bạn thân, rapper MCK lại chọn cách âm thầm đến rạp và để lại lời nhận xét ngắn gọn nhưng đầy thiện cảm dành cho tác phẩm.

Ảnh: Thúy An

Đỗ Mỹ Linh hội ngộ Tiểu Vy, MCK bất ngờ xuất hiện để ủng hộ bạn thân

Vốn khá kín tiếng sau khi kết hôn, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh không thường xuyên tham dự các sự kiện giải trí. Tuy nhiên, người đẹp đã dành thời gian xuất hiện tại buổi công chiếu Bò sữa bay ở Hà Nội để chúc mừng Hoa hậu Tiểu Vy, người đảm nhận vai Mai trong bộ phim.

Hai nàng hậu có dịp hội ngộ trên thảm đỏ cùng vợ chồng diễn viên Bình An - Á hậu Phương Nga và ca sĩ Hòa Minzy. Sự xuất hiện của dàn người đẹp góp phần khiến không khí buổi ra mắt thêm sôi động, đồng thời cho thấy sự ủng hộ của những người bạn thân thiết dành cho Tiểu Vy trong lần thử sức mới trên màn ảnh rộng.

Ảnh: Thúy An

Không chỉ có các nàng hậu, sự kiện còn quy tụ nhiều nghệ sĩ hoạt động tại Hà Nội. NSƯT Chiều Xuân đến chúc mừng người bạn lâu năm là nghệ sĩ Tú Oanh, người cũng góp mặt trong phim. Diễn viên Phương Nam xuất hiện để ủng hộ Võ Điền Gia Huy, bạn diễn từng hợp tác cùng anh trong Mưa đỏ. Ngoài ra, vợ chồng diễn viên Việt Hoa, MC Thái Dũng, Á hậu Thụy Vân, người mẫu Minh Anh và Vương Anh Ole cũng có mặt để thưởng thức tác phẩm mới của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt.

Giữa dàn khách mời đông đảo, rapper MCK gây bất ngờ khi lặng lẽ đến xem phim. Không xuất hiện rầm rộ trên thảm đỏ, nam rapper đeo khẩu trang đen khá kín đáo nhưng vẫn được nhiều người nhận ra. Theo thông tin từ ê-kíp, MCK đến buổi công chiếu để ủng hộ Gonzo, người bạn từng cùng tham gia mùa đầu tiên của Rap Việt. Trong Bò sữa bay, Gonzo có màn chào sân điện ảnh với một vai diễn mới.

Sau khi thưởng thức bộ phim, MCK đăng tải một story vào đêm muộn, đưa ra nhận xét ngắn gọn: "Bò sữa bay khá hay". Dù chỉ có vài chữ, lời khen của nam rapper vẫn trở thành một điểm nhấn thú vị bên cạnh những phản hồi tích cực mà bộ phim nhận được từ các nghệ sĩ có mặt tại hai buổi ra mắt.

Phim Việt chưa chính thức khởi chiếu đã được chấm 10/10, dàn nghệ sĩ dành nhiều lời khen

Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ bạn bè, Bò sữa bay còn gây chú ý bởi những đánh giá tích cực của giới nghệ sĩ và người làm phim sau các suất chiếu đầu tiên. Với màu sắc hài đen, lối kể chuyện khác biệt cùng những nhân vật mang cá tính riêng, tác phẩm được nhiều khách mời nhận xét là táo bạo, kỳ lạ nhưng vẫn có sự gần gũi với đời sống.

NSND Hồng Vân bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến hai học trò cũ là Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân tiếp tục ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng. Đặc biệt, nhân vật tổng tài mafia chung tình do Võ Điền Gia Huy đảm nhận được ê-kíp giới thiệu là một trong những điểm nhấn nhận nhiều sự yêu thích từ khán giả các suất chiếu đầu tiên.

Trong khi đó, NSƯT Chiều Xuân đánh giá cao ý tưởng của bộ phim khi khai thác tuổi trẻ với những lựa chọn có phần điên cuồng, rồ dại nhưng sau cùng các nhân vật vẫn tìm kiếm con đường phù hợp cho mình. Đạo diễn Khương Ngọc cũng dành những nhận xét tích cực cho tinh thần trẻ trung, mộng mơ và không ngại thử nghiệm của ê-kíp. Theo anh, sự khác biệt trong cách kể chuyện chính là yếu tố khiến tác phẩm đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt trở nên đáng chú ý.





Một trong những lời khen nổi bật nhất đến từ Art Director Dzung Yoko. Sau khi xem phim, anh cho rằng Bò sữa bay là tác phẩm hài đen đáng xem của điện ảnh Việt, đồng thời đánh giá cao kịch bản, diễn xuất và hình ảnh. Dzung Yoko thậm chí mạnh dạn chấm 10/10 cho ba yếu tố này trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam hiện tại.

Theo anh, diễn xuất là một trong những điểm cộng lớn của bộ phim khi các diễn viên từ chính đến phụ đều thể hiện khá đồng đều, dù đảm nhận những phân đoạn hài hước hay giàu cảm xúc. Anh cũng bày tỏ sự phấn khích trước sự ăn ý của dàn diễn viên và cách bộ phim được thực hiện.

Đạo diễn Vũ Khắc Tuận, người thực hiện Vì mẹ anh phán chia tay, cũng không giấu được sự hào hứng sau buổi công chiếu. Anh nhận xét: "Dù đây là phim đầu tay nhưng Bò sữa bay được làm quá tốt". Theo nam đạo diễn, điểm đáng quý của tác phẩm nằm ở sự kết hợp giữa tinh thần bay bổng, có phần ngông nghênh với chất liệu đời sống chân thành. Anh hy vọng bộ phim sẽ đạt doanh thu tốt, qua đó góp phần mở đường cho những ý tưởng mới mẻ và táo bạo của các nhà làm phim trẻ.

Diễn viên Ngọc Chi Bảo của Lầu chú Hỏa cũng dành nhiều thiện cảm cho tác phẩm. Từng yêu thích phim ngắn Tàn sữa, tiền đề phát triển thành Bò sữa bay, cô đánh giá cao bước chuyển từ phim ngắn sang phim điện ảnh của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Nữ diễn viên đặc biệt ấn tượng với Lãnh Thanh trong vai phản diện mặc sơ mi trắng, đồng thời xúc động khi chứng kiến các đồng nghiệp thể hiện những vai diễn mới.

Theo phản hồi được ê-kíp tổng hợp từ các suất chiếu đầu tiên, Bò sữa bay khai thác những đề tài gần gũi như tình yêu, tuổi trẻ, gia đình và khoảng cách địa vị xã hội. Bên cạnh cách kể chuyện khác biệt, màu sắc hình ảnh, âm nhạc và năng lượng của dàn diễn viên cũng là những yếu tố nhận được nhiều lời khen.

Ảnh: Thúy An

Tác phẩm đầu tay của đạo diễn trẻ Nguyễn Phạm Thành Đạt có gì đáng chú ý?

Bò sữa bay là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, người từng được biết đến qua các dự án phim ngắn Tàn sữa và Đàn cá gỗ. Sau những dấu ấn ở lĩnh vực phim ngắn cùng các giải thưởng trong nước và quốc tế, nam đạo diễn tiếp tục theo đuổi tinh thần sáng tạo riêng khi thực hiện tác phẩm điện ảnh dài đầu tiên.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm Nguyễn Hùng, Hoa hậu Tiểu Vy, Võ Điền Gia Huy, Lãnh Thanh, Ngọc Xuân, nghệ sĩ Tú Oanh cùng nhiều gương mặt khác. Sự kết hợp giữa các diễn viên trẻ và những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm cũng góp phần tạo nên màu sắc đa dạng cho tác phẩm.

Trước khi chính thức ra rạp, bộ phim đã ghi nhận tín hiệu đáng mừng khi bốn suất chiếu dành cho người hâm mộ tại TP.HCM ngày 3/11 và Hà Nội ngày 4/11 đều nhanh chóng hết vé. Những phản hồi tích cực từ các buổi ra mắt trở thành bước khởi động đáng chú ý cho dự án, dù sức hút thực tế của tác phẩm vẫn cần được kiểm chứng khi phát hành rộng rãi.

Theo lịch công bố, Bò sữa bay bắt đầu có các suất chiếu sớm từ 18h ngày 5/11 và chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 6/11/2026.