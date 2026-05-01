Thông tin rapper Pháo đăng ký tham gia Miss Grand Vietnam 2026 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Trước nay, Pháo vốn được biết đến là một nữ rapper cá tính, nổi bật trong lĩnh vực âm nhạc với phong cách mạnh mẽ, khác biệt. Chính vì vậy, việc cô bất ngờ lấn sân sang đấu trường sắc đẹp khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Sau thành công khi tham gia phim "Thỏ ơi", Pháo cho thấy hình ảnh ngày càng mới mẻ, đa dạng hơn trong mắt công chúng. Không còn bó hẹp trong vai trò một rapper, nữ nghệ sĩ trẻ đang dần thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, sự thay đổi về ngoại hình sau nâng mũi được cho là một trong những yếu tố giúp cô thêm tự tin để bước vào hành trình mới đầy thử thách này.

Sau nâng mũi, Pháo ngày càng tự tin và "lột xác" rõ rệt

Tháng 2/2025, rapper Pháo từng công khai chuyện chỉnh sửa mũi trên trang cá nhân. Trong video được đăng tải, nữ rapper quay cận chiếc mũi vẫn còn dính nẹp kèm dòng chú thích hài hước: "Bác sĩ dặn mới làm mũi nhớ phải nhẹ nhàng".

Ngay sau đó, diện mạo mới của Pháo nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả nhận xét nữ rapper ngày càng xinh đẹp, cuốn hút và có thần thái sang chảnh hơn hẳn so với trước đây.

Nếu như trước kia, chiếc mũi của Pháo hơi to, phần cánh mũi chưa thực sự thanh thoát thì hiện tại, tổng thể gương mặt đã thay đổi khá rõ rệt. Cánh mũi được thu gọn gọn gàng hơn, sống mũi cao và thon giúp đường nét khuôn mặt hài hòa, sắc sảo hơn rất nhiều. Dù vẫn giữ được nét cá tính vốn có, nhưng diện mạo mới giúp nữ rapper trở nên nữ tính và nổi bật hơn trước công chúng.

Nhiều người cho rằng nâng mũi chính là một trong những quyết định giúp nhan sắc của Pháo "lên hương" rõ rệt. Không chỉ thay đổi ngoại hình, sự tự tin của cô cũng được thể hiện ngày càng rõ trong cách xuất hiện, phong cách thời trang lẫn định hướng sự nghiệp.

Sau khi làm mới bản thân, Pháo bắt đầu thử sức ở những lĩnh vực ngoài âm nhạc. Vai diễn trong phim "Thỏ ơi" nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả bởi hình ảnh mới lạ, tự nhiên và giàu cảm xúc hơn tưởng tượng của nhiều người. Giờ đây, việc tiếp tục đăng ký thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam càng cho thấy nữ rapper đang muốn bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Khán giả cũng dành nhiều sự đồng tình cho quyết định này. Không ít ý kiến cho rằng nhan sắc hiện tại của Pháo hoàn toàn đủ sức gây chú ý tại một cuộc thi sắc đẹp. Quan trọng hơn cả, người ta nhìn thấy ở cô sự tự tin, năng lượng trẻ trung và tinh thần dám thay đổi bản thân để khám phá những giới hạn mới.

Trong showbiz Việt, không ít mỹ nhân từng thừa nhận rằng sau khi chỉnh sửa một vài đường nét trên gương mặt, họ trở nên tự tin hơn rất nhiều. Sự tự tin ấy đôi khi không chỉ giúp ngoại hình thăng hạng mà còn mở ra thêm nhiều cơ hội mới trong công việc, cuộc sống và cả cách họ nhìn nhận chính mình.

Chuyên gia lưu ý điều quan trọng trước khi quyết định nâng mũi

Theo BS Nguyễn Thanh Hùng (Dr Hùng Thanh, làm việc tại Hà Nội), trước khi quyết định nâng mũi như rapper Pháo, chị em cần tìm hiểu kỹ để tránh những rủi ro không mong muốn.

1. Tìm hiểu về bác sĩ sẽ tiến hành nâng mũi cho bạn

"Người bạn định lựa chọn để tiến hành nâng mũi phải là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có chứng chỉ hành nghề do các cơ quan quản lý y tế cấp phép", BS Hùng khẳng định.

2. Cơ sở thẩm mỹ phải được cấp phép về Phẫu thuật thẩm mỹ

Theo BS Hùng, cơ sở bạn định lựa chọn để nâng mũi cần được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ. Đó có thể là ở bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, khoa phẫu thuật thẩm mỹ của các bệnh viện đa khoa hoặc tại các phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ.

"Ở các phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, bạn cần lưu ý một số thẩm mỹ viện đăng ký với sở y tế là phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ thì được thực hiện nhưng có những thẩm mỹ viện không đăng ký là phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ thì không được phép thực hiện", BS Hùng lưu ý.

3. Khi nâng mũi nên nghe theo tư vấn của bác sĩ

Theo BS Hùng, khi đi nâng mũi thì nên nghe theo lời khuyên, lời tư vấn của bác sĩ chứ tuyệt đối không nên chạy theo trào lưu, chạy theo một dáng mũi đang gây sốt. Nguyên nhân bởi những trào lưu phẫu thuật làm đẹp thực sự chỉ mang tính nhất thời.

"Lời khuyên hữu ích cho các bạn khi chọn dáng mũi là nên chọn dáng mũi vừa phải, hài hòa với khuôn mặt, dáng mũi cao nhưng trong mức độ chịu đựng của da mũi cũng như cấu trúc mũi ban đầu của mình. Bạn hãy nhớ mình đi nâng mũi cải thiện những nhược điểm của chiếc mũi ban đầu chứ không phải vì mong muốn giống như của người này người kia", BS Hùng nhấn mạnh.

Theo chuyên gia, chị em không nên so sánh dáng mũi của mình với người này người kia, mong muốn nâng mũi giống người này người kia… vì dáng mũi đó phù hợp với gương mặt của riêng người đó nhưng không có nghĩa là đẹp, là phù hợp nhất với bạn.

4. Tuân thủ chế độ chăm sóc sau phẫu thuật nâng mũi của bác sĩ

BS Hùng cho biết, sau khi nâng mũi, bạn cần chú ý chế độ ăn uống, chế độ chăm sóc, vệ sinh vết mổ, chế độ nghỉ ngơi, vận động. Sau khi nâng mũi xong, các bác sĩ đều có hướng dẫn tỉ mỉ chăm sóc sau nâng mũi tại nhà để vết mổ nhanh chóng phục hồi.

"Bạn nên lưu ý tuân thủ nghiêm ngặt theo hướng dẫn đó để quá trình bình phục diễn ra tốt nhất, dáng mũi nhanh ổn định nhất, thời gian nâng mũi được bền lâu nhất cũng như tránh những rủi ro không mong muốn", BS Hùng cho hay.

5. Thường xuyên tái khám

Để có một chiếc mũi đẹp bền theo thời gian, đừng quên thường xuyên tái khám với bác sĩ. Bạn cũng nên trao đổi với bác sĩ, nhân viên y tế tại cơ sở mình đã nâng mũi khi có bất cứ băn khoăn, lo lắng cũng như cảm thấy có điều gì đó bất thường sau nâng mũi.

Một số dấu hiệu bất thường sau khi tiến hành nâng mũi như đau, sưng nhiều, đỏ, nóng ở vùng mũi… thì cần liên hệ ngay với cơ sở của mình để tái khám sớm, tiến hành thăm khám cụ thể. Tại đây, các bác sĩ sẽ xem xét mức độ như thế nào, sau đó tính đến những diễn biến bất thường sau nâng mũi để có thể xử lý kịp thời.

"Khi có những tình trạng như vậy, nếu được can thiệp sớm thì sẽ không để lại những hậu quả nặng nề như biến dạng mũi trong tương lai", BS Nguyễn Thanh Hùng nói.

(Ảnh: FB)