Rapper gốc Việt hợp tác với Sơn Tùng, tình trường toàn mỹ nhân: Từ Kylie Jenner đến "thiên thần nội y" đẹp điên đảo!

Không phải ngẫu nhiên mà cái tên Tyga luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Mới đây, màn hợp tác bất ngờ của Tyga cùng "ông hoàng Vpop" Sơn Tùng M-TP đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Thế nhưng, ngoài âm nhạc, người ta còn bàn tán không ngớt về một "nghịch lý" thú vị của anh chàng rapper này: Một gương mặt thường bị cư dân mạng trêu đùa là "xí trai" nhưng lại sở hữu danh sách người yêu toàn là những mỹ nhân đình đám.

"Cú nổ" mang tên Kylie Jenner

Nhắc đến Tyga, không thể không nhắc đến "bóng hồng" quyền lực nhất cuộc đời anh – Kylie Jenner. Mối tình kéo dài nhiều năm giữa chàng rapper và tỷ phú trẻ nhà Kardashian từng chiếm sóng mọi mặt báo. Thời điểm yêu nhau, Kylie Jenner chính là biểu tượng nhan sắc toàn cầu, khởi xướng trào lưu môi tều, son nude khiến cả thế giới điên đảo.

Việc một rapper có ngoại hình gai góc, đậm chất đường phố như Tyga có thể chinh phục được "nữ hoàng Instagram" đã trở thành đề tài khai thác của vô số chương trình giải trí và tạp chí thời trang. Dù đã chia tay, đây vẫn được coi là chương rực rỡ nhất trong danh sách tình ái của Tyga.

Ảnh: X

Ảnh: X

Ảnh: X

Ảnh: X

Kylie xinh đẹp tựa như búp bê sống bên Tyga. Ảnh: X

Nghi vấn hẹn hò với "nàng thơ" Barbara Palvin

Chưa dừng lại ở đó, sức hút của Tyga dường như tỉ lệ nghịch với ngoại hình không mấy "chuẩn nam thần" của anh. Truyền thông quốc tế từng không ít lần đặt dấu hỏi lớn về mối quan hệ giữa anh và siêu mẫu nội y đình đám Barbara Palvin.

Cụ thể sau khi chia tay Kylie Jenner, Tyga và "thiên thần nội y" đình đám đã đến Paris, Pháp theo dõi một trận bóng đá. Cặp đôi vui vẻ trò chuyện, xem bóng cùng nhau. Khi nhìn thấy những hình ảnh của chàng bồ cũ Kylie bên Barbara Palvin, nhiều người không khỏi bất ngờ vì Tyga toàn hẹn hò với những cô nàng xinh đẹp đến mức "không thuộc về cõi người". Điều này càng củng cố cho biệt danh "sát thủ đào hoa" của anh chàng trong giới Hip-hop.

Ảnh: X

Ảnh: X

Ảnh: X

Tyga và Barbara Palvin từng vướng nghi vấn hẹn hò. Ảnh: X

"Thiên thần nội y" xinh ngất ngây bên rapper gốc Việt. Ảnh: X

Công thức nào cho sự đào hoa của Tyga?

Nhiều người tự hỏi, rốt cuộc Tyga có "bùa chú" gì mà khiến dàn mỹ nhân đình đám Hollywood phải xiêu lòng? Dù không có ngoại hình chuẩn nam thần, nhưng Tyga lại có nhiều điều thú vị khác như khí chất "bad boy" chính hiệu. Trong khi nhiều nam thần Hollywood cố gắng xây dựng hình ảnh bóng bẩy, Tyga lại giữ cho mình vẻ bụi bặm, ngang tàng đúng chất nghệ sĩ đường phố.

Ngoài ra, với gia tài âm nhạc đồ sộ và phong cách sống thượng lưu, Tyga luôn biết cách biến mình thành tâm điểm trong các bữa tiệc xa hoa – nơi hội tụ của những chân dài nóng bỏng nhất thế giới. Dù bị trêu chọc về ngoại hình, Tyga chưa bao giờ để ý đến những lời gièm pha. Sự tự tin đó chính là vũ khí mạnh mẽ nhất khiến anh chinh phục được những người phụ nữ khó tính và xinh đẹp nhất.

Tyga có tên thật là Michael Ray Nguyen-Stevenson, sinh năm 1989. Anh mang dòng máu Jamaica từ bố và Việt Nam từ mẹ. Tyga bắt đầu nổi lên từ những năm 2010 với các bản hit như Rack City, Faded, ngày càng củng cố thêm tên tuổi ở showbiz Mỹ.

Come My Way đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng sau gần hai năm vắng bóng. Từ teaser đầu tiên với hình ảnh mặt nạ bí ẩn đến poster chính thức có mặt Tyga, chiến dịch truyền thông của Sơn Tùng một lần nữa chứng minh anh là “ông hoàng marketing” của Vpop. Đây có thể là bước ngoặt giúp Sơn Tùng M-TP chinh phục khán giả quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác lớn hơn cho các nghệ sĩ Việt trong tương lai. Tyga hiện tại vẫn đang hoạt động mạnh mẽ với album mới và tour diễn. Việc anh nhận lời collab với Sơn Tùng cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng âm nhạc quốc tế dành cho thị trường Việt Nam.

Màn hợp tác của Tyga và Sơn Tùng đang gây bão khắp nơi. Ảnh: X

MINH HỒNG