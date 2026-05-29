Chi tiết đắt giá trong MV mới của Sơn Tùng M-TP
Nhiều dân tình mải xem Tyga mà bỏ lỡ chi tiết cực đắt giá trong MV mới của Sơn Tùng M-TP.
Tối 28/5, Sơn Tùng M-TP chính thức phát hành MV Come My Way, đánh dấu màn trở lại với một sản phẩm âm nhạc mang màu sắc quốc tế khi hợp tác cùng rapper người Mỹ Tyga.
Ngay sau khi ra mắt, MV nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả nhờ phần hình ảnh được đầu tư công phu với nhiều bối cảnh trải dài từ Việt Nam đến Mỹ.
Bên cạnh những phân cảnh quay tại Los Angeles, một trong những chi tiết được người xem quan tâm là sự xuất hiện của chiếc DeLorean DMC-12, mẫu xe được xem là biểu tượng của văn hóa đại chúng thế giới. Trong MV, chiếc xe xuất hiện nổi bật giữa khung cảnh đô thị hiện đại, góp phần tạo nên màu sắc hoài cổ pha lẫn tương lai cho sản phẩm âm nhạc mới của nam ca sĩ.
Việc đưa mẫu xe này vào MV được xem là một điểm nhấn thú vị, góp phần hoàn thiện phong cách hình ảnh mà Sơn Tùng M-TP theo đuổi trong dự án lần này
Không chỉ gây chú ý bằng những đạo cụ mang tính biểu tượng, Come My Way còn tiếp tục cho thấy xu hướng lồng ghép các yếu tố văn hóa Việt Nam trong sản phẩm của Sơn Tùng M-TP. MV xuất hiện nhiều hình ảnh lấy cảm hứng từ chim Lạc, nghệ thuật múa Xuân Phả, họa tiết rồng thời Lý, lễ hội đua bò An Giang hay bối cảnh danh thắng Tràng An.
Sự kết hợp giữa những biểu tượng văn hóa truyền thống với bối cảnh quốc tế và các chi tiết mang tính biểu tượng của phương Tây như DeLorean DMC-12 đã tạo nên một tổng thể hình ảnh giàu tính giao thoa trong sản phẩm âm nhạc mới của nam ca sĩ.