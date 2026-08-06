Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TP.HCM) cho biết, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 31 vừa hỗ trợ bắt một con rắn xuất hiện trong trường mầm non, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

Trước đó, khoảng 9h30 cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 31 nhận tin báo từ trường mầm non trên đường XH4 (phường Thới Hòa, TPHCM) về việc phát hiện rắn trong khuôn viên trường. Loài rắn chưa được xác định, nhưng có khả năng gây nguy hiểm cho trẻ em đang theo học tại đây.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 31 khống chế con rắn thành công. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 31 đã điều động xe chở phương tiện cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tổ công tác do Trung tá Nguyễn Anh Tiến, Phó Đội trưởng, trực tiếp chỉ huy.

Sau thời gian tìm kiếm, cảnh sát đã bắt được con rắn, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh tại trường. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ cũng tuyên truyền, hướng dẫn nhà trường các biện pháp phòng tránh rắn và côn trùng xâm nhập, nhất là mùa mưa, thời tiết ẩm thấp.