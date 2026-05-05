Một du khách người Đức đã tử vong sau khi bị rắn cắn trong kỳ nghỉ tại Ai Cập, theo thông tin từ giới chức trách.

Người đàn ông 57 tuổi, chưa được công bố danh tính, đã tham dự một buổi biểu diễn của người huấn luyện rắn khi đang đi nghỉ cùng gia đình thì bị con vật cắn vào đầu tháng này, theo cảnh sát Đức, đơn vị không công bố ngày chính xác xảy ra vụ việc.

Gia đình ba người đến từ vùng Unterallgäu của Đức đang lưu trú tại một khu nghỉ dưỡng ở Hurghada dọc theo bờ biển Biển Đỏ ở Ai Cập, một thông cáo báo chí từ Cảnh sát Bavaria xác nhận vào ngày 27/4.

Trong thời gian lưu trú, họ đã tham dự buổi biểu diễn, vốn là một phần trong chương trình giải trí tại khách sạn của họ. Buổi diễn có hai con rắn, được cho là rắn hổ mang, mà người huấn luyện đã quàng quanh cổ các khán giả.

Tuy nhiên, vụ việc chết người dường như đã xảy ra khi một trong những con rắn tìm cách chui vào bên trong quần áo của nam du khách người Đức, theo tuyên bố của cảnh sát.

“Một trong những con rắn đã bò vào trong quần của một người đàn ông 57 tuổi, dẫn đến việc nam du khách người Đức bị cắn vào chân,” thông báo cho biết. “Sau đó, ông đã xuất hiện những triệu chứng nhiễm độc rõ rệt và cần phải hồi sức cấp cứu.”

Người đàn ông đã được đưa đến một bệnh viện gần đó, nơi ông qua đời sau đó.

Một cuộc điều tra về các tình tiết xung quanh cái chết của người đàn ông đã được Thanh tra Cảnh sát Hình sự Memmingen khởi động và kết quả kiểm tra độc chất vẫn đang chờ xử lý, các quan chức cho biết.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có khoảng 81.000 đến 138.000 người tử vong trên toàn cầu do rắn cắn, trong khi số lượng ca dẫn đến cắt cụt chi và các khuyết tật vĩnh viễn khác cao gấp khoảng ba lần con số đó.

Nguồn: CNN