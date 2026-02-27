Rằm tháng Giêng 2026: Đừng để mâm cúng thiếu 1 món “giữ vía” này kẻo cả năm lao đao, các cụ dặn rồi!

Người xưa có câu: “Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng.” Bởi thế nên cứ đến Rằm tháng Giêng – Tết Nguyên Tiêu nhiều gia đình dù bận rộn đến đâu cũng cố gắng sắm sửa mâm cỗ tươm tất. Nhưng không phải ai cũng biết, ngoài xôi gà, chè trôi nước hay hoa quả ngũ sắc, có một món nhỏ mà ý nghĩa lại rất lớn thiếu đi dễ tạo cảm giác “mất vía”, đầu năm chông chênh.

Đó chính là bát chè trôi nước (hoặc bánh trôi viên tròn).

Ảnh minh họa

Vì sao Rằm tháng Giêng lại quan trọng đến vậy?

Rằm tháng Giêng (15 tháng 1 âm lịch) còn gọi là Tết Nguyên Tiêu thời điểm trăng tròn đầu tiên của năm mới. Theo quan niệm dân gian, đây là dịp “chốt” vận khí sau những ngày đầu xuân, cũng là lúc cầu an, cầu tài, cầu bình an cho cả gia đạo.

Khác với mùng 1 chỉ mang tính khởi đầu, Rằm tháng Giêng được xem như “lời xác nhận” cho những điều mong ước đầu năm. Vì thế, mâm cúng không cần quá cầu kỳ nhưng nhất định phải đủ đầy ý nghĩa.

Chè trôi nước, món “giữ vía” ít người để ý

Chè trôi nước có hình tròn, nhân đậu xanh ngọt dịu, nước gừng ấm nóng. Người xưa quan niệm:

Hình tròn tượng trưng cho viên mãn, đủ đầy.

Viên nổi trên mặt nước mang ý nghĩa vượt khó, nổi bật, hanh thông.

Vị ngọt tượng trưng cho thuận hòa trong gia đạo.

Đặc biệt, chữ “trôi” trong dân gian không mang nghĩa trôi tuột mà là “trôi chảy” công việc suôn sẻ, tiền bạc lưu thông.

Nhiều người đi chùa Rằm tháng Giêng thường mua thêm chè trôi nước mang về thắp hương rồi cả nhà cùng ăn, như một cách “chia lộc” đầu năm.

Có cần mâm cao cỗ đầy?

Thực tế, Rằm tháng Giêng không bắt buộc phải mâm cỗ lớn. Tùy điều kiện mỗi nhà, có thể chuẩn bị:

Hương hoa tươi

Trái cây

Xôi hoặc bánh chưng

Một món chè trôi nước hoặc chè ngọt

Điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm và không khí gia đình sum họp. Một bát chè nhỏ nhưng đủ đầy ý nghĩa còn hơn mâm cỗ lớn mà lòng vội vã.

Ảnh minh họa

Lưu ý nhỏ để Rằm tháng Giêng thêm trọn vẹn

Nên cúng trước 19h tối ngày 15 âm lịch.

Giữ không gian thờ sạch sẽ, sáng sủa.

Sau khi hạ lễ, cả nhà nên cùng ăn lộc để “kết vía”, tránh để nguội lạnh quá lâu.

Rằm tháng Giêng không chỉ là một nghi lễ, mà còn là dịp để mỗi người tự nhắc mình về sự tròn đầy trong lòng, trong nhà và trong cách sống.

Bởi suy cho cùng, điều giữ lộc không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà nằm ở sự ấm áp khi cả gia đình cùng ngồi lại, chia nhau một bát chè ngọt giữa đêm trăng đầu năm.