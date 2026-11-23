Sáng 23/11, tờ Sports Chosun cho hay, nam diễn viên Hàn Quốc Kim Won Hyo vừa bất ngờ dính nghi vấn ngoại tình sau lưng bà xã. Theo nguồn tin, nghi vấn ngoại tình bùng lên xuất phát từ đoạn video ghi lại cảnh nam diễn viên ghé thăm 1 quán bar chuyển giới ở Busan.

Trong đoạn clip gây xôn xao, Kim Won Hyo đứng hát trên sân khấu bên 2 người phụ nữ, nam diễn viên đã hòa nhịp cùng họ và say sưa thể hiện ca khúc My Starry Love của Lim Young Woong. 1 người phụ nữ thậm chí còn khoác tay Kim Won Hyo trong bầu không khí vô cùng thân mật.

Nghi vấn ngoại tình gây chấn động khắp các nền tảng mạng xã hội xứ củ sâm, cùng là bởi Kim Won Hyo từ lâu đã nổi tiếng với hình tượng ông chồng yêu vợ hết mực. Hơn nữa, nếu vụ ngoại tình này là thật thì hình ảnh cặp đôi vàng của vợ chồng Kim Won Hyo - Shim Jin Hwa sẽ hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí, 1 bộ phận công chúng sau khi xem xong clip nói trên đã đặt ra nghi vấn từ trước đến nay, Kim Won Hyo - Shim Jin Hwa chỉ toàn diễn sâu hình ảnh tình cảm nhằm lòe thiên hạ chứ kỳ thực cặp đôi này vốn không hạnh phúc như vẻ bề ngoài.

MXH xứ Hàn xuất hiện tràn lan hình ảnh nghi Kim Won Hyo ngoại tình sau lưng bà xã diễn viên. Ảnh: Naver

Liên quan đến vụ việc, phía công ty quản lý của Kim Won Hyo vừa trả lời ngắn gọn qua tờ Ilgan Sports: “Tuyệt đối không phải ngoại tình”.

Giữa tâm bão ồn ào quan hệ ngoài luồng liên quan tới ông xã, nữ diễn viên Shim Jin Hwa vừa có cuộc trao đổi nóng qua điện thoại với MyDaily. Theo đó, nữ nghệ sĩ bày tỏ sự tin tưởng dành cho ông xã: “Anh Won Hyo xuống Busan chơi, nghe tin có người quen ở quán bar đó nên mới ghé qua chào hỏi 1 lát thôi. Anh ấy tới đó hát 1 bài rồi ra về ngay. Người đứng bên phải xuất hiện trong hình ảnh gây xôn xao chính là đàn em thời cấp 3 của anh ấy. Anh Won Hyo đã gọi điện kể cho tôi nghe tình hình lúc đó nên tôi nắm rõ cả rồi. Mọi người đừng lo lắng nhé”.

Shim Jin Hwa bày tỏ sự tin tưởng dành cho ông xã Kim Won Hyo. Ảnh: Nate

Khi bê bối nổ ra, Kim Won Hyo đang có mặt ở nước ngoài. Cùng ngày nổ ra nghi vấn ngoại tình, anh đã cập nhật tình hình chuyến công tác nước ngoài thông qua Instagram Story. Trên đường sang Tây Ban Nha, nam diễn viên không chỉ chia sẻ hình ảnh Shim Jin Hwa cùng thú cưng mà còn quay lại cả hình ảnh cửa hàng thương hiệu xa xỉ Chanel tại sân bay kèm lời nhắn ngọt ngào dành cho bà xã: “Vợ ơi, em muốn mua gì thì cứ nói hết với anh nhé”.

Chưa hết, Kim Won Hyo cũng thông báo luôn lịch trình di chuyển để cho vợ ở nhà yên lòng: “Vợ à, chuyến đi 4 ngày 3 đêm thôi. Anh sẽ đi rồi về nhanh mà. Lúc quá cảnh anh sẽ gọi cho em". Ngay sau đó, nam nghệ sĩ họ Kim còn đăng tải cả ảnh chụp màn hình cuộc gọi video với Shim Jin Hwa.

Được biết, Kim Won Hyo - Shim Jin Hwa kết hôn vào năm 2011 và luôn nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả với danh xưng cặp vợ chồng hạnh phúc tiêu biểu của làng giải trí Hàn Quốc.

Kim Won Hyo - Shim Jin Hwa vẫn “phát đường” đều đặn giữa tâm bão ồn ào ngoại tình. Ảnh: Naver

Kim Won Hyo sinh năm 1981, bắt đầu sự nghiệp với tư cách diễn viên hài. Sau đó, anh lấn sân diễn xuất trên màn ảnh nhỏ, được công chúng đón nhận nồng nhiệt qua hàng loạt bộ phim như My Boss Is a Million YouTuber, Strong Girl Bong Soon, Jeon Woo Chi,...

Trong khi đó, Shim Jin Hwa cũng hoạt động ở làng giải trí Hàn Quốc với vai trò diễn viên kiêm nghệ sĩ hài. Cô ghi dấu ấn qua các bộ phim truyền hình như My Healing Love, Warm and Cozy, Hometown Cha-Cha-Cha,...

Kim Won Hyo - Shim Jin Hwa được xem là 1 trong những cặp đôi kiểu mẫu ở làng giải trí xứ củ sâm. Ảnh: X