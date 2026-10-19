Cặp đôi vàng showbiz ly hôn từ 3 năm trước không ai hay biết, quỵt nợ hàng chục tỷ của đồng nghiệp rồi biến mất

Sáng 19/10, tờ Chinatimes đưa tin, cặp đôi vàng showbiz Đài Loan (Trung Quốc) - Quách Tĩnh Thuần và Vương Tín Quý đã chính thức ly hôn, đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ sau hơn 1 thập kỷ chung sống bên nhau. Đáng chú ý, cặp đôi đã ly dị từ 3 năm trước nhưng nay mọi chuyện mới lộ ra và Vương Tín Quý thậm chí còn đang bặt vô âm tín sau khi quỵt nợ hàng chục triệu Đài tệ (hàng chục tỷ đồng) của đồng nghiệp.

Nữ diễn viên Quách Tĩnh Thuần cũng vừa xác nhận đã chia tay nhà sản xuất danh tiếng Vương Tín Quý trong 1 bài đăng dài trên Facebook. Cô nhấn mạnh, giữa 2 người không có kẻ thứ 3 chen chân phá hoại cũng như không có bất kỳ tranh chấp nào, chỉ là do duyên phận tình cảm đã đi đến hồi kết nên mới quyết định không ở bên nhau nữa.

Quách Tĩnh Thuần tiết lộ thêm rằng, hiện tại cô đang sống cảnh 1 mẹ chăm 2 con. Vào khoảnh khắc đặt bút ký tờ đơn ly hôn, nữ diễn viên họ Quách không khóc lóc sụt sùi mà ngược lại còn cảm thấy như được “trút bỏ gông cùm và áp lực vô hình”.

Quách Tĩnh Thuần thẳng thắn thừa nhận, vào thời điểm quyết định ly hôn từ 3 năm trước, trong lòng nữ diễn viên ban đầu thực sự cũng thấy hoảng sợ xen lẫn bất lực, nhưng cuối cùng cô vẫn vượt qua được. Đồng thời, nữ minh tinh 7X quyết định không nhận tiền cấp dưỡng và tự lực cánh sinh.

Quách Tĩnh Thuần - Vương Tín Quý đã ly hôn sau 17 năm chung sống. Ảnh: Chinatimes

Giờ đây, Quách Tĩnh Thuần còn lên tiếng khích lệ những người phụ nữ đang mắc kẹt trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc hãy dũng cảm đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho cuộc đời mình. Nữ diễn viên thẳng thắn bày tỏ rằng, chỉ khi cất được bước đi đầu tiên khỏi cuộc hôn nhân không êm đẹp thì mới có cơ hội đón nhận 1 cuộc đời khác.

Quách Tĩnh Thuần đột ngột xác nhận ly hôn Vương Tín Quý trong 1 thời điểm được đánh giá là vô cùng nhạy cảm. Được biết, cô vừa vướng vào lùm xùm livestream bán hàng giả. Trong khi đó, Vương Tín Quý lại bị tố quỵt khoản nợ khổng lồ hàng chục triệu Đài tệ (hàng chục tỷ đồng) của đồng nghiệp trong giới giải trí rồi biến mất không rõ tung tích.

Theo thông tin từ Chinatimes, Vương Tín Quý trước khi cùng Quách Tĩnh Thuần và các con di cư sang Canada vào năm 2019 đã phải đối mặt với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng do liên tục thua lỗ trong nhiều dự án phim.

Thời điểm đó, Vương Tín Quý đã lấy lý do “mới đến Canada nên cần tiền gấp để trang trải sinh hoạt” rồi vay mượn từ nhiều đồng nghiệp trong showbiz. Vì nể tình bằng hữu, nhiều nghệ sĩ đã tin tưởng cho Vương Tín Quý vay tiền mà không yêu cầu anh phải viết giấy nợ. Thế nhưng Vương Tín Quý lại nhẫn tâm phụ lòng tin của mọi người, chẳng những không trả tiền mà thậm chí còn bặt vô âm tín, quỵt nợ hàng chục triệu tệ (hàng chục tỷ đồng) từ đồng nghiệp.

Vương Tín Quý vay hàng chục tỷ đồng từ đồng nghiệp nhưng chẳng chịu trả rồi bốc hơi không chút dấu vết. Đây được cho là 1 trong những nguyên nhân chính khiến sao nam này và Quách Tĩnh Thuần đổ vỡ hôn nhân. Ảnh: Chinatimes

Quách Tĩnh Thuần kết hôn với nhà sản xuất nổi tiếng Vương Tín Quý hồi năm 2006, họ có với nhau 2 người con gồm 1 trai 1 gái trong thời gian chung sống. Đến năm 2019, mỹ nhân họ Quách cùng ông xã và 2 con di cư sang Canada. Vào năm 2023, họ bí mật ly hôn và tới nay thông tin này mới chính thức được công bố trên các phương tiện truyền thông.

Quách Tĩnh Thuần sinh năm 1971, là người mẫu, diễn viên, MC kiêm nhà sản xuất nổi tiếng tại Đài Loan (Trung Quốc). Cô từng tham gia diễn xuất ở nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ, Nàng Juliet Phương Đông,...

Trong khi đó, Vương Tín Quý sinh năm 1968, là nhà sản xuất đình đám ở Đài Loan (Trung Quốc), đứng đằng sau thành công của hàng loạt tác phẩm gắn liền với giai đoạn hoàng kim của dòng phim thần tượng bao gồm Thơ Ngây, Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ,...