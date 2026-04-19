Giữa lúc loạt tranh cãi xoay quanh phát ngôn khi đi sự kiện vẫn chưa hạ nhiệt, cái tên Trần Tiểu Vy tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán khi vướng nghi vấn tình cảm.

Theo đó, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng lan truyền thông tin cho rằng nàng hậu sinh năm 2000 đang trong một mối quan hệ với một thiếu gia đến từ Hải Phòng. Nguồn cơn bắt đầu từ những hình ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc Tiểu Vy xuất hiện tại một resort cao cấp, đi cùng một người đàn ông. Từ chi tiết này, nhiều lời đồn đoán nhanh chóng xuất hiện, cho rằng "nửa kia" của cô là một thiếu gia có gia thế nổi bật, chỉ hơn Tiểu Vy 1 tuổi.

Đáng chú ý, nghi vấn này càng được bàn tán rầm rộ khi trùng thời điểm Tiểu Vy chia sẻ loạt ảnh check-in tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Khánh Hoà. Trong những khoảnh khắc được đăng tải, nàng hậu diện váy lụa nhẹ nhàng, khoe trọn vóc dáng thanh mảnh và nhan sắc rạng rỡ giữa khung cảnh thiên nhiên. Từ góc chụp tại khu villa hướng hồ, lối đi riêng dẫn ra mặt nước cho đến không gian nhà hàng với view núi, tất cả đều cho thấy đây là một chuyến nghỉ dưỡng cao cấp.

Tiểu Vy bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận vì nghi vấn đang hẹn hò thiếu gia giàu có

Chính sự trùng hợp về bối cảnh nghỉ dưỡng cùng thời điểm các khoảnh khắc "team qua đường" lan truyền đã khiến netizen càng thêm tò mò. Một số người cho rằng đây có thể là chuyến du lịch cá nhân kết hợp nghỉ ngơi, trong khi số khác lại đặt nghi vấn về việc đi cùng "nửa kia" như lời đồn.

Dù vậy, cũng giống nhiều câu chuyện soi hint trước đó, toàn bộ thông tin hiện vẫn chỉ dừng lại ở mức suy đoán từ phía cộng đồng mạng. Chính chủ chưa có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến tin đồn này.

Song song với những đồn đoán, một bộ phận netizen cũng giữ quan điểm thận trọng. Nhiều ý kiến cho rằng việc xuất hiện cùng một người tại địa điểm nghỉ dưỡng chưa đủ cơ sở để khẳng định mối quan hệ tình cảm. Không ít người nhấn mạnh rằng đây có thể chỉ là chuyến đi cùng bạn bè.

Giữa loạt nghi vấn tình cảm, nàng hậu chưa có phản hồi nào

Thực tế, từ trước đến nay, Tiểu Vy vốn khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, cô chủ yếu tập trung phát triển hình ảnh cá nhân và sự nghiệp, hạn chế chia sẻ đời tư. Chuyện tình cảm đáng chú ý hiếm hoi của nàng hậu có lẽ là giai đoạn vướng nghi vấn "phim giả tình thật" với Quốc Anh sau khi cả hai hợp tác trong dự án điện ảnh Bộ Tứ Báo Thủ.

Thời điểm sau khi phim đóng máy, Tiểu Vy và Quốc Anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện và đời thường. Những tương tác gần gũi, thoải mái cùng một số cử chỉ được cho là khá “trên mức bạn bè” đã khiến cư dân mạng không ngừng "đẩy thuyền", thậm chí đặt nghi vấn cả hai hẹn hò.

Tiểu Vy từng vướng nghi vấn "phim giả tình thật" với Quốc Anh

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, quê ở Hội An, Quảng Nam. Năm 2018, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam và trở thành một trong những hoa hậu trẻ nhất lịch sử cuộc thi. Sau khi đăng quang, Tiểu Vy đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2018 và lọt vào Top 30 chung cuộc.

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy nhanh chóng trở thành một trong những mỹ nhân được nhắc đến nhiều nhất trong làng sắc đẹp. Nhờ sắc vóc nổi bật, cô được nhiều nhà thiết kế "chọn mặt gửi vàng" cho các show thời trang. Ngoài ra, nàng hậu cũng tham gia đóng MV hay các TVC quảng cáo, thậm chí lấn sân sang điện ảnh.

Vừa qua, Tiểu Vy trở thành tâm điểm tranh cãi khi tham gia một sự kiện. Khoảnh khắc Tiểu Vy tỏ ra lúng túng, ấp úng và không thể nêu rõ tên, công dụng hay thành phần. Dù chia sẻ rằng bản thân "hay dùng", nhưng nàng hậu lại liên tục ngắt quãng, thậm chí phải nhờ đến sự hỗ trợ từ Thiều Bảo Trâm đang ngồi bên cạnh khiến nhiều người đánh giá thiếu chuyên nghiệp.

Hoa hậu Tiểu Vy phải "cầu cứu" Thiều Bảo Trâm khi được mời phát biểu ở sự kiện

Tối 18/4, trong đoạn clip xuất hiện trên kênh của Quốc Trường, Tiểu Vy đã trực tiếp chia sẻ về tình huống gây tranh cãi. Cô cho biết bản thân thực tế có biết tên thương hiệu, tuy nhiên lại không nhớ chính xác tên chuyên môn của sản phẩm serum khi được hỏi đột ngột.

Cụ thể, Tiểu Vy nói: "Người ta nói em đi event mà không nhớ tên serum. Lúc đó em đang nói chuyện với chị Thiều Bảo Trâm, em giỡn em không có tập trung thì bị kêu lên trả bài. Em bị quáng quíu quá cái quên cái tên. Em tức, em không khéo ăn nói là đúng rồi, em nói dở nhưng ý là em có dùng sản phẩm đó thiệt. Nhưng khi em dùng em chỉ biết sản phẩm đó có công dụng dưỡng ẩm, làm sáng da nhưng em không biết tên cụ thể tên serum hãng đó. Em có dùng thật, biết tên hãng nhưng khi dùng thì không biết tên chuyên môn. Xong mọi người bắt bẻ em sao đi mà không biết. Em biết mình sai nhưng cũng buồn, bị người ta nói như vậy".

Tuy nhiên, phát ngôn của Tiểu Vy không những chưa "hạ nhiệt" tranh cãi mà còn khiến dư luận tiếp tục chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số người cho rằng nàng hậu đã thẳng thắn nhận lỗi và chia sẻ cảm xúc cá nhân, cho thấy sự chân thật. Song, không ít ý kiến nhận định cô cần tập trung vào việc rút kinh nghiệm, cải thiện kỹ năng phát biểu thay vì nhấn mạnh cảm giác bị bắt bẻ.

Tiểu Vy lên tiếng về màn quên tên sản phẩm ở sự kiện

