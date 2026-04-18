Netizen chấm Hoa hậu Tiểu Vy "âm điểm": Được mời dự sự kiện nhãn hàng nhưng quên tên sản phẩm, phải cầu cứu Thiều Bảo Trâm

Mới đây, Tiểu Vy trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện tại một sự kiện của nhãn hàng mỹ phẩm. Hoa hậu gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ, visual nổi bật, nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, phần phát biểu ngay sau đó lại khiến cô vướng vào tranh cãi.

Cụ thể, khi bất ngờ được hỏi về sản phẩm của nhãn hàng, Tiểu Vy tỏ ra lúng túng, ấp úng và không thể nêu rõ tên, công dụng hay thành phần. Dù chia sẻ rằng bản thân "hay dùng", nhưng nàng hậu lại liên tục ngắt quãng, thậm chí phải nhờ đến sự hỗ trợ từ Thiều Bảo Trâm đang ngồi bên cạnh. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Nguyên văn chia sẻ của Tiểu Vy tại sự kiện: "Có một sản phẩm mà Vy rất hay dùng để làm sáng da đó là... Chị Trâm ơi... đó là serum... Xin lỗi, vì em không hiểu biết, không nhớ tên, không hiểu biết về sản phẩm làm đẹp quá nhiều nên mình chỉ sử dụng những sản phẩm... Chết rồi, chị Trâm ơi cứu em, chị mới vừa chỉ em đó".

Hoa hậu Tiểu Vy phải "cầu cứu" Thiều Bảo Trâm khi được mời phát biểu ở sự kiện

Đoạn clip ngay lập tức tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng, với vai trò khách mời tại sự kiện của nhãn hàng, Tiểu Vy cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tối thiểu là nắm được những thông tin cơ bản về sản phẩm. Đặc biệt, khi là người nổi tiếng, mọi phát ngôn đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh cá nhân cũng như thương hiệu liên quan. Bên cạnh đó, không ít ý kiến bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng sau nhiều năm hoạt động showbiz kể từ khi đăng quang, kỹ năng ứng xử và xử lý tình huống của Tiểu Vy vẫn còn hạn chế.

Đáng chú ý, một số khán giả còn đặt lên bàn cân phần chia sẻ của Tiểu Vy với Tâm Triều Dâng tại cùng sự kiện. Trái ngược với sự lúng túng, Tâm Triều Dâng được đánh giá cao nhờ cách nói chuyện bình tĩnh, rõ ràng và khéo léo: "Thật ra đây là lần đầu tiên em có cơ hội trải nghiệm thực tế, nên nãy giờ tụi em cũng bàn tán sôi nổi về những thành phần, hoạt chất cũng như cách mọi người thử sản phẩm trực tiếp để khán giả ở đây được xem. Em nghĩ đây là một sản phẩm đáng để mọi người trải nghiệm thử, xem có phù hợp với làn da của mình không và sẽ cải thiện cho mình đến mức nào".

Sự đối lập này càng khiến câu chuyện trở nên sôi nổi hơn trên các diễn đàn. Từ sự việc của Tiểu Vy, nhiều người cho rằng đây là bài học đáng lưu ý dành cho nghệ sĩ khi tham gia các hoạt động thương mại. Trong thời đại mạng xã hội, chỉ một khoảnh khắc lúng túng cũng có thể bị lan truyền rộng rãi và trở thành chủ đề tranh luận. Việc chuẩn bị kiến thức, hiểu rõ sản phẩm và rèn luyện kỹ năng phát biểu không chỉ giúp tránh rủi ro truyền thông mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp, tôn trọng đối tác và khán giả.

Hoa hậu Tiểu Vy nhiều lần lộ khuyết điểm trả lời phỏng vấn, ứng xử

Trong hành trình sự nghiệp của mình, Tiểu Vy nhiều lần vướng tranh cãi mỗi khi phát biểu. Tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam, nhiều người nhận xét phần trả lời phỏng vấn của cô khá trắc trở và như học thuộc. Trong lúc phỏng vấn, Tiểu Vy cũng thoáng có biểu cảm hồi hộp, thần sắc lo lắng, thiếu tự tin. Theo đó, khi được hỏi về cảm xúc khi dự Hoa hậu Việt Nam, Tiểu Vy nói: "Đây có lẽ là một đêm tuyệt vời và trọn vẹn đối với em, tại vì bên cạnh sân khấu vô cùng mãn nhãn thì thí sinh trình diễn rất bản lĩnh và chỉn chu. Tất cả các cô gái tối nay đều có câu chuyện và màu sắc riêng, thể hiện không chỉ qua vẻ đẹp ngoại hình mà còn trí tuệ. Vy xin chúc tất cả các cô gái một đêm tự tin, toả sáng. Và đặc biệt top 5 và Tân Hoa hậu sẽ mang đến một năng lượng tích cực, lan toả, truyền cảm hứng đến khán giả".

Cách đây không lâu, khi được hỏi về mức cát-xê tham gia phim Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành, Tiểu Vy trả lời khá lúng túng: "Hai bên cũng có nói chuyện và anh Thành cũng đáp ứng được điều đó, 2 anh em cũng thỏa thuận, và em nghĩ là cũng hợp lý, cũng rất là cao, hậu hĩnh và đó như mọi người thấy, em tham gia xuyên suốt bộ phim mà, công sức của em bỏ ra cũng đáng mà và nó phù hợp với giá trị của em, mọi người ai chê thì chê chứ em lúc nào cũng nâng cao giá trị của bản thân mình". Câu trả lời dài dòng, thiếu mạch lạc của cô khiến nhiều người bày tỏ sự thất vọng. Dù có thể hiểu ý rằng Tiểu Vy muốn nói về sự xứng đáng với mức cát-xê của mình, nhưng cách diễn đạt rối rắm đã khiến phát ngôn này trở nên thiếu chuyên nghiệp.

Hay tại sự kiện công bố chương trình Bậc Thầy Săn Thưởng, Hoa hậu Tiểu Vy cũng được đề nghị chia sẻ cảm xúc khi tham gia chương trình mới lần này. Thế nhưng nàng hậu lại trả lời khá ấp úng, thiếu mạch lạc, vài câu còn vô tư đến mức khó hiểu. Trong quá trình nói, Tiểu Vy còn cười đùa với những người xung quanh.

Cô chia sẻ: "Đây là gameshow đầu tiên em được ở chung với các anh chị, em được sử dụng... à... anh làm em quên mất nói cái gì luôn rồi. Và, ờ... cái này là gameshow em phải sử dụng cái đầu của mình, sự tính toán, phân tích để tìm ra kho báu. Thật sự rất khó. Ban đầu tham gia em chỉ nghĩ mình đến góp vui với mọi người thôi, không ngờ sau khi tham gia gameshow thì em không biết em tìm cái gì luôn, em đi mông lung, đến chú Giang còn hỏi: 'Đi đâu vậy Vy?' và em nói em không biết, cứ đi vậy thôi, em cứ đi như những cái bóng trong đêm".

Tiểu Vy đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi. Nhan sắc của nàng hậu sinh năm 2000 được đánh giá cao, kỳ vọng sẽ làm nên chuyện khi đến với đấu trường quốc tế. Tại Miss World năm đó, Hoa hậu Tiểu Vy dừng chân ở top 30 và góp mặt trong loạt giải thưởng phụ như Top 3 Dự án Nhân ái, Top 30 phần thi Tài năng và Top 32 phần thi Top Model. Những năm gần đây, Tiểu Vy được ưu ái góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh như Đảo Độc Đắc, Bộ Tứ Báo Thủ...

Hoa hậu Tiểu Vy từng chia sẻ khi nhận vương miện ở tuổi 18: "Sau khi đăng quang, mình phải thay đổi trưởng thành hơn nữa. Khi mình nói cái gì cũng phải suy nghĩ. Mình phải chín chắn, đã là Hoa hậu, là người của công chúng nên là mỗi khi nói cái gì phải suy nghĩ thật là kỹ. Sau khi đăng quang đó là một áp lực rất là lớn đối với em. Em phải thay đổi, trở thành phiên bản tốt để mình phù hợp với ngôi vị Hoa hậu".

Cách đây không lâu, Tiểu Vy từng vướng tranh cãi thái độ, khi đó cô lên tiếng: "Ai nói xấu tui, tui biết hết đó nha. Nhưng tui không giận bạn đâu, vì bạn còn che giấu sự hiện diện của mình. Tui tích cực lắm á, đôi khi tui làm bạn ghét khó chịu tui. Cho tui xin lỗi vì tui không thể làm hài lòng hết tất cả và tui cũng đâu phải thần thánh, không thể giỏi và hoàn hảo hết 100%, nhưng tui đang cố gắng tốt hơn từng ngày đó".

