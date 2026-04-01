Hoa hậu Tiểu Vy lên tiếng màn phát biểu "âm điểm": "Tôi không khéo ăn nói thật, nhưng tôi tức"

Sau màn phát biểu gây tranh cãi tại một sự kiện mỹ phẩm, Tiểu Vy tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi chính thức lên tiếng làm rõ sự việc. Trước đó, nàng hậu bị chỉ trích vì không nhớ tên sản phẩm, phải “cầu cứu” Thiều Bảo Trâm ngay trên sân khấu, khiến nhiều người đánh giá thiếu chuyên nghiệp. Đến tối cùng ngày, trong đoạn clip xuất hiện trên kênh của Quốc Trường, Tiểu Vy đã trực tiếp chia sẻ về tình huống gây tranh cãi. Cô cho biết bản thân thực tế có biết tên thương hiệu, tuy nhiên lại không nhớ chính xác tên chuyên môn của sản phẩm serum khi được hỏi đột ngột.

Cụ thể, Tiểu Vy nói: "Người ta nói em đi event mà không nhớ tên serum. Lúc đó em đang nói chuyện với chị Thiều Bảo Trâm, em giỡn em không có tập trung thì bị kêu lên trả bài. Em bị quáng quíu quá cái quên cái tên. Em tức, em không khéo ăn nói là đúng rồi, em nói dở nhưng ý là em có dùng sản phẩm đó thiệt. Nhưng khi em dùng em chỉ biết sản phẩm đó có công dụng dưỡng ẩm, làm sáng da nhưng em không biết tên cụ thể tên serum hãng đó. Em có dùng thật, biết tên hãng nhưng khi dùng thì không biết tên chuyên môn. Xong mọi người bắt bẻ em sao đi mà không biết. Em biết mình sai nhưng cũng buồn, bị người ta nói như vậy".

Tiểu Vy lên tiếng về màn quên tên sản phẩm ở sự kiện

Chia sẻ của Tiểu Vy nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong đoạn clip, Quốc Trường cũng bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng việc đôi khi không nhớ chi tiết là điều dễ xảy ra. Nam diễn viên lấy ví dụ bản thân cũng có lúc không nhớ địa chỉ quán mì cay của chính mình, hay khi sử dụng mỹ phẩm chỉ nhớ tên thương hiệu chứ không nhớ cụ thể từng dòng sản phẩm.

Anh động viên đàn em: "Thật sự trong nghề này, người ta còn chê, khen và còn nói về mình thì tôi thấy hạnh phúc. Đến một lúc khi mình xuất hiện ở sự kiện nào đó, không ai còn quay mình, mình có xấu người ta cũng không nói, mình đẹp người ta cũng không khen, nói lộn người ta cũng không bắt bẻ... thì với tôi chắc tôi về bán mì cay luôn".

Tiểu Vy cho biết cô chỉ quên tên chuyên môn nhưng khẳng định có dùng và biết công dụng sản phẩm

Tuy nhiên, phát ngôn của Tiểu Vy không những chưa “hạ nhiệt” tranh cãi mà còn khiến dư luận tiếp tục chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số người cho rằng nàng hậu đã thẳng thắn nhận lỗi và chia sẻ cảm xúc cá nhân, cho thấy sự chân thật. Song, không ít ý kiến nhận định cô cần tập trung vào việc rút kinh nghiệm, cải thiện kỹ năng phát biểu thay vì nhấn mạnh cảm giác bị bắt bẻ.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng đặt vấn đề về tính chuyên nghiệp khi tham gia sự kiện với vai trò khách mời của nhãn hàng. Theo nhiều ý kiến, việc nắm rõ thông tin cơ bản về sản phẩm là điều cần thiết, đặc biệt với người có sức ảnh hưởng như Tiểu Vy. Hành động lúng túng và phải nhờ người khác “nhắc bài” ngay trên sân khấu được cho là chưa phù hợp trong môi trường chuyên nghiệp.

Về phía Quốc Trường, nam diễn viên cũng vấp phải tranh luận khi so sánh việc quên địa chỉ quán ăn với việc không nhớ tên sản phẩm tại sự kiện thương mại. Một số ý kiến cho rằng sự so sánh này chưa thực sự tương đồng, dù mục đích ban đầu có thể chỉ là để an ủi và động viên đàn em.

Thái độ của Tiểu Vy tại sự kiện khiến netizen bàn tán, chấm "âm điểm"

Ồn ào Tiểu Vy phát biểu quên tên sản phẩm

Nguồn cơn Tiểu Vy trở thành tâm điểm bàn tán xuất phát từ việc khi cô bất ngờ được hỏi về sản phẩm của nhãn hàng. Giữa sự kiện, Tiểu Vy tỏ ra lúng túng, ấp úng và không thể nêu rõ tên, công dụng hay thành phần. Dù chia sẻ rằng bản thân "hay dùng", nhưng nàng hậu lại liên tục ngắt quãng, thậm chí phải nhờ đến sự hỗ trợ từ Thiều Bảo Trâm đang ngồi bên cạnh. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Nguyên văn chia sẻ của Tiểu Vy tại sự kiện: "Có một sản phẩm mà Vy rất hay dùng để làm sáng da đó là... Chị Trâm ơi... đó là serum... Xin lỗi, vì em không hiểu biết, không nhớ tên, không hiểu biết về sản phẩm làm đẹp quá nhiều nên mình chỉ sử dụng những sản phẩm... Chết rồi, chị Trâm ơi cứu em, chị mới vừa chỉ em đó".

Một số khán giả còn đặt lên bàn cân phần chia sẻ của Tiểu Vy với Tâm Triều Dâng tại cùng sự kiện. Trái ngược với sự lúng túng, Tâm Triều Dâng được đánh giá cao nhờ cách nói chuyện bình tĩnh, rõ ràng và khéo léo: "Thật ra đây là lần đầu tiên em có cơ hội trải nghiệm thực tế, nên nãy giờ tụi em cũng bàn tán sôi nổi về những thành phần, hoạt chất cũng như cách mọi người thử sản phẩm trực tiếp để khán giả ở đây được xem. Em nghĩ đây là một sản phẩm đáng để mọi người trải nghiệm thử, xem có phù hợp với làn da của mình không và sẽ cải thiện cho mình đến mức nào".

Clip: Tiểu Vy bối rối khi phát biểu về sản phẩm dù được nhãn hàng mời đến

Tiểu Vy đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi. Nhan sắc của nàng hậu sinh năm 2000 được đánh giá cao, kỳ vọng sẽ làm nên chuyện khi đến với đấu trường quốc tế. Tại Miss World năm đó, Hoa hậu Tiểu Vy dừng chân ở top 30 và góp mặt trong loạt giải thưởng phụ như Top 3 Dự án Nhân ái, Top 30 phần thi Tài năng và Top 32 phần thi Top Model. Những năm gần đây, Tiểu Vy được ưu ái góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh như Đảo Độc Đắc, Bộ Tứ Báo Thủ...

Trong hành trình hoạt động nghệ thuật, Tiểu Vy không ít lần trở thành tâm điểm tranh cãi mỗi khi phát biểu trước công chúng. Dù sở hữu nhan sắc nổi bật và hình ảnh tích cực, nàng hậu vẫn nhiều lần bị nhận xét còn lúng túng, thiếu mạch lạc trong cách diễn đạt, đặc biệt ở những tình huống cần xử lý nhanh hoặc mang tính chuyên môn. Những lần lúng túng hoặc trả lời chưa trọn vẹn khiến cô liên tục vấp phải ý kiến trái chiều, đồng thời cũng đặt ra áp lực phải cải thiện kỹ năng giao tiếp để hoàn thiện bản thân.

Tiểu Vy từng lên tiếng đáp trả khi bị nói là "bình hoa di động", cô chia sẻ: "Bình hoa phải đẹp thì người ta mới cắm hoa. Mình phải đẹp, phải có tài năng, khả năng để chứng minh cho người ta thấy mình vào được dự án đó. Tôi có đi casting mà, có thể hiện cho đạo diễn thấy. Tôi có tài chứ không phải chỉ đẹp. Thực ra là tôi đang cố gắng cho mọi người thấy là mình có tài ở trong việc diễn xuất chứ không phải bình hoa di động hay không".

Tiểu Vy nhiều lần vướng tranh cãi mỗi khi phát biểu, ứng xử

