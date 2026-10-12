Rầm rộ MXH: 1 Hoa hậu Vbiz vừa đăng quang ngoài mặt "chị chị em em" cười hớn hở, sau lưng lập nhóm chat nói xấu

Chuyện hậu cung showbiz vốn chẳng bao giờ thiếu drama, nhất là ở các cuộc thi nhan sắc. Trên sân khấu thì ôm nhau thắm thiết, trao nhau những nụ cười ngọt ngào, nhưng chuyện phía sau cánh gà lại là một câu chuyện khác. Mới đây, MXH xôn xao trước loạt tin nhắn được cho là liên quan đến Hoa hậu Q và đàn chị Hoa hậu K (nhân vật đã được đổi tên), khiến dân tình thi nhau hóng biến.

Nói sơ qua về Hoa hậu Q, cô vừa đăng quang một cuộc thi nhan sắc đình đám tại Việt Nam cách đây không lâu. Đây cũng chẳng phải gương mặt xa lạ với các sàn diễn hay đấu trường sắc đẹp. Sau nhiều năm chinh chiến, Q cuối cùng cũng chạm tay đến danh hiệu Hoa hậu, đồng thời có cơ hội tham gia đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm đăng quang, cô đã vướng không ít ý kiến trái chiều.

Tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở những tranh luận về kết quả cuộc thi, ai ngờ mới đây, Q lại bị réo tên trong câu chuyện ồn ào khác. Theo nội dung đang lan truyền, trên sân khấu, nàng hậu vẫn vui vẻ, thân thiết, thậm chí còn hôn gió đàn chị K trong khoảnh khắc nhận lại vương miện. Nhưng thái độ phía sau lại hoàn toàn trái ngược.

Về phía Hoa hậu K, đây là cái tên có tiếng trong làng nhan sắc, từng đăng quang hai cuộc thi lớn. Trong khoảnh khắc trao lại vương miện cho người kế nhiệm, K cũng được nhận xét là nhẹ nhàng, tinh tế. Cả hai ôm nhau, cười nói rạng rỡ, tạo nên màn chuyển giao danh hiệu khá đẹp mắt.

Thế nhưng, tâm điểm drama lại nằm ở một nhóm chat được cho có sự có mặt của Hoa hậu Q. Theo những nội dung đang được chia sẻ trên MXH, thành viên nhóm có thể bao gồm bạn bè thân thiết từ cuộc thi, ê-kíp và cả một Á hậu. Đáng chú ý, một tin nhắn bị cho là của Q có nội dung body shaming Hoa hậu K bằng câu "cái hông x2".

Chi tiết này lập tức khiến dân mạng bàn tán. Bởi từ trước đến nay, K vốn được biết đến với hình thể nóng bỏng, từng nhận nhiều lời khen về vóc dáng và tỷ lệ cơ thể. Việc một người đẹp bị cho là đem ngoại hình đàn chị ra chế giễu, nếu thông tin chính xác, khó tránh khỏi những phản ứng trái chiều.

Ảnh minh hoạ tạo bởi AI

Không dừng lại ở đó, các đoạn tin nhắn được lan truyền còn bị cho là có nội dung chê bai ban giám khảo cuộc thi, từ chuyên môn đến khả năng đánh giá phần thi ứng xử. Nói cách khác, câu chuyện không chỉ xoay quanh mối quan hệ giữa hai nàng hậu mà còn kéo theo nhiều nhân vật khác vào vòng bàn tán.

Hiện vụ việc vẫn đang gây xôn xao trên MXH. Một bộ phận netizen cho rằng nếu những tin nhắn này là thật, thái độ ngoài mặt thân thiết nhưng sau lưng lại nói xấu người khác sẽ rất khó chấp nhận. Tuy nhiên, cũng có ý kiến thận trọng, cho rằng các nội dung đang lan truyền chưa đủ để khẳng định người đứng sau những tin nhắn là Q hay toàn bộ câu chuyện đúng như lời đồn.

Drama hậu trường thì lúc nào cũng khiến dân tình tò mò, nhưng trong lúc chưa có xác nhận từ người trong cuộc, danh tính và tính xác thực của những tin nhắn vẫn là dấu hỏi lớn. Hiện Hoa hậu Q và Hoa hậu K chưa có phản hồi được xác nhận về vụ việc.