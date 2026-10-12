Nam ca sĩ điển trai từng vỡ xương gò má, liệt nửa mặt: Lui về hậu trường suốt nhiều năm

Bùi Duy Ngọc được khán giả biết đến với vai trò trưởng nhóm nhạc The Wings. Năm 2016, anh cùng các thành viên giành ngôi Á quân cuộc thi Nhân tố bí ẩn. Trước đó, nam ca sĩ từng tham gia Sao Mai 2015, từng bước xây dựng con đường âm nhạc bằng nền tảng thanh nhạc và kinh nghiệm biểu diễn.

Sau dấu ấn cùng The Wings, Bùi Duy Ngọc tiếp tục tham gia chương trình Giai điệu chung đôi, kết hợp với Annie Thu Thủy và giành ngôi quán quân. Sở hữu ngoại hình điển trai, giọng hát nội lực cùng khả năng chơi nhạc, anh từng được kỳ vọng có thêm nhiều cơ hội phát triển trong thị trường âm nhạc. Thế nhưng, khi sự nghiệp đang có những bước tiến nhất định, một vụ tai nạn bất ngờ đã khiến cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi.

Bùi Duy Ngọc được khán giả biết đến với vai trò trưởng nhóm nhạc The Wings. Ảnh: FBNV

Tháng 2/2020, Bùi Duy Ngọc gặp tai nạn giao thông tại TP.HCM khi đang đi bộ qua đường. Sau khi đi ăn cùng bạn bè, nam ca sĩ trở về nhà và phải băng qua đường Cách mạng Tháng Tám. Dù đi đúng vạch dành cho người đi bộ, anh vẫn bị một chiếc xe máy chạy tới tông trúng, khiến cơ thể ngã văng ra đường và phải nhập viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, Bùi Duy Ngọc được khâu vết thương gần mắt phải. Kết quả thăm khám cho thấy anh bị chấn thương sọ não, vỡ xương gò má và rách mí mắt. Nam ca sĩ được chỉ định phẫu thuật sau khi tình trạng sưng ở vùng mặt giảm xuống. Đáng chú ý, sau tai nạn, anh còn bị liệt nửa mặt phải, đối diện với những thay đổi đáng kể về ngoại hình.

Thời điểm đó, Bùi Duy Ngọc cho biết bản thân từng căng thẳng, ám ảnh vì diện mạo thay đổi. Có giai đoạn, anh giảm từ khoảng 68 kg xuống còn 59 kg do ăn uống kiêng cữ và chịu áp lực tâm lý. Nam ca sĩ cũng để tóc dài, che một bên mắt vì chưa sẵn sàng đối diện với ánh nhìn của những người xung quanh.

Tháng 2/2020, Bùi Duy Ngọc gặp tai nạn giao thông tại TP.HCM khi đang đi bộ qua đường. Ảnh: FBNV

Anh bị chấn thương sọ não, vỡ xương gò má và rách mí mắt. Ảnh: FBNV

Biến cố năm 2020 khiến anh mất nhiều năm để ổn định lại cuộc sống và tìm cách trở về với âm nhạc. Ảnh: FBNV

Tai nạn không chỉ để lại những tổn thương về thể chất mà còn ảnh hưởng đến tinh thần và con đường nghệ thuật của Bùi Duy Ngọc. Thay vì tiếp tục xuất hiện thường xuyên trên sân khấu, anh dần rút khỏi các hoạt động biểu diễn, dành thời gian hồi phục và tìm cách ổn định lại cuộc sống. Ước mơ ca hát vì thế phải tạm gác lại trong một quãng thời gian dài.

Trong những năm vắng bóng, Bùi Duy Ngọc không hoàn toàn rời xa âm nhạc. Anh lui về hậu trường, tham gia sản xuất và hỗ trợ các dự án của đồng nghiệp. Sau nhiều năm im ắng, Bùi Duy Ngọc trở lại với khán giả khi tham gia Anh trai say hi mùa 2.

Tại chương trình, Bùi Duy Ngọc dừng chân sau Live Stage 3 nhưng vẫn tiếp tục đồng hành cùng các thí sinh đến đêm chung kết với vai trò sáng tạo và đồng sản xuất một số tiết mục. Quãng thời gian này giúp anh được khán giả biết đến rộng rãi hơn, đồng thời đánh dấu sự trở lại rõ nét sau nhiều năm phải tạm gác việc biểu diễn.

Đến tháng 7/2026, nam ca sĩ tiếp tục giới thiệu MV Điều em muốn, một sản phẩm mang màu sắc city pop, nói về sự buông bỏ và cách đối diện với những đổi thay trong cuộc sống. Việc liên tiếp ra mắt sản phẩm mới cho thấy Bùi Duy Ngọc đang từng bước xây dựng lại con đường riêng, thay vì chỉ được nhớ đến với câu chuyện tai nạn trong quá khứ.

Tai nạn không chỉ để lại những tổn thương về thể chất mà còn ảnh hưởng đến tinh thần và con đường nghệ thuật của Bùi Duy Ngọc. Ảnh: FBNV