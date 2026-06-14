Kể từ sau khi kết hôn với thiếu gia Vingroup, Phương Nhi gần như "biến mất" khỏi mạng xã hội và các hoạt động giải trí. Nàng Á hậu không còn cập nhật cuộc sống cá nhân, cũng hiếm hoi xuất hiện trước công chúng khiến mọi động thái liên quan đến cô đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cư dân mạng.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền một bức ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc mới nhất của Phương Nhi sau thời gian dài ở ẩn. Chỉ trong vài giờ, hình ảnh này đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác trên các nền tảng. Trong ảnh, Phương Nhi diện trang phục màu trắng theo phong cách nhẹ nhàng, thanh thoát. Nàng hậu gây ấn tượng với nhan sắc trong trẻo, làn da trắng mịn cùng mái tóc đen dài đặc trưng. Nhiều người nhận xét dù không còn hoạt động showbiz nhưng visual của Phương Nhi vẫn giữ được sức hút đặc biệt, thậm chí ngày càng mặn mà hơn.

Rầm rộ hình ảnh được cho là mới nhất của Á hậu Phương Nhi

Dưới phần bình luận, không ít cư dân mạng tỏ ra thích thú khi tưởng rằng đây là lần hiếm hoi Phương Nhi lộ diện sau nhiều tháng kín tiếng. Tuy nhiên, sự thật phía sau bức ảnh lại khiến nhiều người bất ngờ. Theo tìm hiểu, đây không phải hình ảnh mới được ghi lại trong thời gian gần đây. Khoảnh khắc này thực tế đã được đăng tải từ năm 2023, khi Phương Nhi vẫn còn hoạt động năng nổ trong showbiz. Do được chia sẻ lại trên nhiều nền tảng nên không ít người lầm tưởng đây là ảnh mới nhất của nàng hậu.

Dù chỉ là hình ảnh cũ "hot trở lại", sức hút của Phương Nhi vẫn khiến cư dân mạng phải chú ý. Điều này phần nào cho thấy độ quan tâm mà công chúng dành cho Á hậu sinh năm 2002 chưa hề giảm sút dù cô đã rút lui khỏi các hoạt động giải trí sau khi kết hôn.

Clip: Tuy nhiên, hình ảnh đó của Phương Nhi đã xuất hiện từ năm 2023

Cuộc sống hiện tại của Phương Nhi

Sau khi đăng quang Á hậu 2 tại Miss World Vietnam 2022, Phương Nhi nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ hoa hậu gen Z. Không chỉ sở hữu visual trong trẻo, được ví như “thần tiên tỷ tỷ”, cô còn ghi điểm nhờ hình ảnh sạch, kín tiếng và đời tư không có scandal. Ở thời điểm đó, nhiều người tin rằng Phương Nhi sẽ là cái tên bứt phá mạnh mẽ trong showbiz nếu tiếp tục duy trì độ phủ sóng.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn thuận lợi, nàng hậu lại khiến công chúng bất ngờ khi quyết định kết hôn. Lễ ăn hỏi và lễ cưới của cặp đôi diễn ra riêng tư nhưng sang trọng, hoành tráng. Từ trước, trong và sau khi về chung nhà với thiếu gia Minh Hoàng, Á hậu Phương Nhi vẫn giữ thái độ ở ẩn, kín tiếng.

Phương Nhi và Minh Hoàng đã tổ chức lễ cưới riêng tư, kín đáo

Sau kết hôn, cuộc sống của Phương Nhi có thể không còn xuất hiện dày đặc trước công chúng, nhưng chính sự kín tiếng ấy lại khiến cô trở thành một trong những cái tên gây tò mò nhất lúc này. Khác với nhiều mỹ nhân Vbiz thỉnh thoảng vẫn chia sẻ về chồng và đăng ảnh cập nhật cuộc sống, Phương Nhi lại chọn hướng hoàn toàn ngược lại. Con dâu nhà tỷ phú kín tiếng tuyệt đối, cô không đăng tải hình ảnh đời sống vợ chồng, không “flex” cuộc sống làm dâu hay những khoảnh khắc riêng tư.

Việc “biến mất” khỏi showbiz không đồng nghĩa với việc Phương Nhi bị quên lãng. Ngược lại, mỗi lần có hình ảnh hiếm hoi xuất hiện, cô vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Qua một vài lần hiếm hoi lộ diện, có thể thấy Phương Nhi vẫn giữ phong cách quen thuộc nhẹ nhàng, nữ tính và kín đáo. Nếu có thay đổi, đó nằm ở thần thái, cô trông chững chạc, điềm tĩnh hơn so với hình ảnh nàng hậu tuổi đôi mươi trước đây. Đây cũng là chi tiết khiến nhiều người cho rằng cô đang thực sự bước vào một giai đoạn mới của cuộc sống, nơi ưu tiên không còn là ánh đèn sân khấu.

Phương Nhi đã không còn hoạt động showbiz gần 2 năm qua

Phương Nhi chỉ xuất hiện trong các hoạt động cùng nhà chồng

Ảnh: FBNV