Viral ảnh Á hậu Phương Nhi xinh đẹp và khí chất chuẩn "dâu hào môn" khi chơi golf - môn gắn với Đỗ Mỹ Linh

Gần đây, loạt hình ảnh Á hậu Phương Nhi xuất hiện trên sân golf bất ngờ viral trở lại trên mạng xã hội. Visual trong veo cùng thần thái nhẹ nhàng, sang trọng của người đẹp sinh năm 2002 khiến netizen đồng loạt thốt lên: "Chuẩn dâu hào môn là đây chứ đâu!".

Trong bộ váy golf dáng ôm thanh lịch, Phương Nhi ghi điểm tuyệt đối nhờ phong cách kín đáo, tinh tế nhưng vẫn tôn trọn vóc dáng mảnh mai. Mái tóc buộc gọn ra sau, nụ cười dịu dàng cùng từng động tác swing gậy dứt khoát giúp nàng Á hậu toát lên khí chất nền nã, đúng chuẩn "con dâu nhà tài phiệt" mà cư dân mạng vẫn hay nhắc tới.

Ảnh Phương Nhi chơi golf viral trở lại

Nhan sắc và khí chất của nàng dâu hào môn Phương Nhi

Đáng chú ý, golf vốn là bộ môn thường xuyên được gắn với hình ảnh của những nàng hậu bước chân vào giới thượng lưu. Trước đó, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Ngọc Hân và Á hậu Phương Nga đều nhiều lần check-in cùng nhau trên sân golf, xây dựng hình ảnh thanh lịch, chuẩn mực sau khi lập gia đình. Chính vì vậy, việc Phương Nhi xuất hiện với golf càng khiến công chúng thêm liên tưởng và không khỏi tò mò.

Từ một Á hậu tuổi teen dịu dàng, Phương Nhi khi bước chân về làm dâu hào môn đang dần chuyển mình sang hình tượng quý cô thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút.

Chỉ với vài khung hình đời thường trên sân golf, Phương Nhi đã chứng minh sức hút không hề nhỏ của mình. Visual ngọt ngào, khí chất ngày càng "chanh sả", nàng hậu khiến netizen khó có thể rời mắt, đồng thời càng tò mò hơn về cuộc sống hôn nhân kín tiếng bên chồng thiếu gia.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khi về làm dâu nhà bầu Hiển cũng bắt đầu chơi golf, còn làm đại sứ hình ảnh cho hệ thống sân golf nhà chồng hào môn (Ảnh: FBNV)

Á hậu Phương Nga cũng rất yêu thích bộ môn quý tộc này (Ảnh: FBNV)

Phương Nga, Ngọc Hân, Đỗ Mỹ Linh và MC kiêm diễn viên Vũ Thu Hoài cùng nhau chơi golf