Khoảnh khắc lễ cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Đặc biệt, nhan sắc của Á hậu Phương Nhi trở thành tâm điểm chú ý, nhận được nhiều lời khen ngợi không chỉ bởi vẻ đẹp trong trẻo không khác nhiều so với thời người đẹp tham gia cuộc thi nhan sắc.

Mới đây, bà Kim Dung – người đồng hành cùng Phương Nhi từ những ngày đầu tham gia Miss World Vietnam 2022 đã chia sẻ lại hình ảnh người đẹp khi đăng ký dự thi hoa hậu.

Ảnh profile của Phương Nhi thời điểm thi Miss World Vietnam 2022.

Theo bà Kim Dung, ngay từ lần đầu nhìn thấy ảnh profile của Phương Nhi tại Miss World Vietnam 2022, bà đã có một ấn tượng rất khác biệt. Không phải sự rực rỡ hay hào nhoáng thường thấy ở các thí sinh hoa hậu, Phương Nhi gây thiện cảm bằng nét trong veo, ánh nhìn hiền hòa và nụ cười nhẹ nhàng, mang lại cảm giác an tâm và gợi mở những điều tích cực. Đó là vẻ đẹp không ồn ào, không cần phô trương nhưng đủ để người đối diện nhớ rất lâu.

"Trở thành Á Hậu Miss World Vietnam 2022, đến hành trình Miss International, Phương Nhi vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, tinh khôi ấy, nhưng bên trong là một khí chất rất riêng và sự kiên định âm thầm. Á Hậu Phương Nhi tỏa sáng không ồn ào, không phô trương, mà bằng chính bản lĩnh và chiều sâu nội tâm của mình.

Trong ngày trọng đại, Phương Nhi là một cô dâu thật viên mãn. Vẫn là vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên ngày nào, nhưng được bao bọc bởi hạnh phúc, yêu thương và một sự an yên ngời ngời, vẻ đẹp của người phụ nữ đã tìm thấy bến đỗ của trái tim", bà Dung chia sẻ.

Nhan sắc của Á hậu Phương Nhi trong ngày cưới.

Ngày 22/1, Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng đã lần lượt tổ chức lễ Hằng thuận và lễ Vu quy. Các nghi lễ này diễn ra trong không khí ấm cúng, trang nghiêm, giới hạn trong phạm vi gia đình và những người thân thiết nhất.

Tối cùng ngày, cặp đôi tổ chức lễ cưới trên một hòn đảo do tập đoàn của gia đình quản lý. Không gian tiệc cưới riêng tư, sang trọng và được thắt chặt an ninh.

Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng trao nhẫn cưới.

Bữa tiệc có sự tham dự của hàng trăm khách mời, trong đó xuất hiện nhiều gương mặt quen thuộc như vợ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà – doanh nhân Viết Vương, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoàng Touliver… Cuối chương trình, khách mời được thưởng thức màn pháo hoa kéo dài hơn 10 phút như cái kết ấn tượng cho đêm cưới.

Á hậu Phương Nhi sinh năm 2002, quê Thanh Hóa, cao 1,7 m, sở hữu số đo 80-57-88 cm. Cô theo học chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Người đẹp được biết đến khi giành ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 và lọt top 15 Miss International 2023 tại Nhật Bản.

Sau khi lập gia đình, Phương Nhi chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trước truyền thông, nhưng mỗi lần lộ diện, nhan sắc và thần thái của cô vẫn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.