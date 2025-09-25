Hồng Kông (Trung Quốc) đã trải qua gần 11 giờ trong tình trạng báo động bão cấp 10, mức cao nhất, khi bão Ragasa quét qua. Đây là một trong những lần cảnh báo cấp cao nhất kéo dài nhất trong lịch sử khí tượng của thành phố, chỉ ngắn hơn kỷ lục 11 giờ của bão York năm 1999 và vượt qua thời gian của bão Mangkhut năm 2018.

Sân bay quốc tế Hồng Kông dự kiến sẽ hoạt động trở lại hoàn toàn vào sáng thứ Năm, xử lý hơn 1.000 chuyến bay trong ngày. MTR Corp cho biết các tuyến tàu điện ngầm chính trong đô thị, bao gồm tuyến Island và Tsuen Wan, đã hoạt động trở lại bình thường vào chiều thứ Tư. Tính đến 8 giờ tối thứ Tư, chính quyền Hồng Kông đã nhận được 22 báo cáo về lũ lụt, một vụ sạt lở đất và 1.224 báo cáo về cây đổ. Tổng cộng 905 người đã phải tìm nơi trú ẩn trong 50 nơi trú ẩn tạm thời. Cơ quan Y tế Hồng Kông xác nhận 101 người (59 nam và 42 nữ) bị thương trong cơn bão và đã được điều trị tại các bệnh viện công.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), cơn bão đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người. Một hồ chắn của sông ở huyện Hoa Liên đã tràn bờ sau trận mưa xối xả do bão gây ra, khiến một bức tường nước đổ ập vào thị trấn, làm 17 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, theo trung tâm điều hành khẩn cấp. Khoảng 100 người vẫn bị mắc kẹt và đang chờ được giải cứu. Phát ngôn viên Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện đã ra thông cáo báo chí hôm thứ Tư chia buồn: "Chúng tôi hy vọng những người bị ảnh hưởng sẽ sớm ổn định cuộc sống."

Những hình ảnh sau cơn bão

Bão Ragasa, cơn bão thứ 18 trong năm, đã đổ bộ vào khoảng 5 giờ chiều thứ Tư (24/9) dọc theo bờ biển đảo Hailing ở Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Khi đổ bộ, Ragasa được phân loại là bão cấp 13. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, sức gió mạnh nhất của cơn bão này từng vượt quá cấp 17, với bất kỳ cơn bão nào vượt quá cấp 16 đều được coi là siêu bão. Các nhà chức trách quản lý khẩn cấp ở Thâm Quyến và Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, đã dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động kinh doanh, giao thông công cộng và các lớp học khi cơn bão suy yếu vào thứ Tư. Các cơ quan khí tượng ở cả hai thành phố cũng đã hạ tín hiệu cảnh báo bão đỏ. Đến trưa thứ Tư, chính quyền ở Triều Châu, Sơn Vĩ và Tiệp Dương ở Quảng Đông cũng đã dỡ bỏ các hạn chế tương tự.

Cường độ bão Ragasa đang giảm dần và dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển về phía tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Sau khi bão đổ bộ, các biện pháp kiểm soát giao thông đã được nới lỏng trên một số cây cầu vượt biển ở cửa sông Châu Giang, bao gồm cầu Humen và cầu Nam Sa. Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc Quảng Châu cho biết hoạt động đường sắt ở Quảng Đông dự kiến sẽ hoạt động trở lại từ nửa đêm thứ Năm. Trước khi đổ bộ, Ragasa đã mang theo mưa lớn và gió mạnh trên hầu hết các khu vực của Quảng Đông. Lúc 1 giờ chiều thứ Tư, ba trạm thủy văn ở Quảng Đông đã báo cáo mực nước vượt quá mức nguy hiểm do mưa lớn.

Hồng Kông đã hạ tín hiệu cảnh báo bão xuống số 8 lúc 1:20 chiều thứ Tư khi Ragasa di chuyển ra khỏi thành phố. Trước đó, Macao cũng đã bị ảnh hưởng khi siêu bão Ragasa đi qua trong phạm vi 100 km vào sáng thứ Tư, gây ra gió giật và mưa lớn.

Nguồn: CNN, China Daily