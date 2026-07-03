Chiều 2/7, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) thông tin về quá trình điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding và các cơ quan tổ chức có liên quan.

Theo đại diện C01, sau khi kết thúc điều tra giai đoạn 1, ngày 16 tháng 12 năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 ra Quyết định số 4807 tách vụ án hình sự xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding và các cơ quan tổ chức có liên quan để tiếp tục điều tra giai đoạn 2.

Kết quả đến nay, cơ quan công an đã đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của 12 đối tượng đứng tên là giám đốc, đại diện pháp luật thuộc 12 công ty thuộc hệ sinh thái Z Holding có hành vi sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu bán hàng thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước về thuế giá trị gia tăng là trên 273 tỷ đồng.

Đối với các nhân viên mua hàng thuộc hệ sinh thái Z Holding, cơ quan công an đã đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng đã gây thiệt hại cho ngân sách về thuế từ quý II/2023 đến quý I/2025 là trên 1.435 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng là hơn 451 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 983 tỷ đồng.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 14 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Về công tác kê biên thu hồi tài sản, đến nay tổng số là hơn 7 tỷ đồng.

Trước đó, tại giai đoạn 1 của vụ án, cơ quan công an xác định 3 người sáng lập Z Holding gồm Hoàng Quang Thịnh, La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh đã sản xuất sữa giả với doanh thu 2.436 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 150 tỷ đồng.

Tổng hợp 3 tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Rửa tiền", Tòa sơ thẩm tuyên phạt Hoàng Quang Thịnh 30 năm tù, La Khắc Minh 26 năm tù, Nguyễn Văn Minh 28 năm tù.