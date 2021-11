"Bạn ơi bạn chưa đầu tư là số dư vẫn còn vô dụng đấy!" - Từ điển đầu tư 4.0 để chúng ta không sợ ngố khi cố hóng chuyện quán cafe (Phần 2)

Tiếp nối phần I - từ điển giải ngố từ lóng, thuật ngữ của dân đầu tư 4.0, chúng tôi sẽ giúp quý độc giả khám phá thêm những khái niệm cơ bản khác. Đương nhiên, vẫn ngắn gọn và dễ hiểu. Tiêu chí hàng đầu là không cô nào xứng đáng bị đánh rơi trong làn sóng từng hộ gia đình nhảy vào làn sóng đầu tư xanh đỏ.

1. P2P

Hay peer-to-peer, ám chỉ việc giao dịch tài sản số trực tiếp giữa kẻ bán và người mua, không qua trung gian từ bên thứ ba.

2. Bull và Bear

Bull (bò tót) chỉ thị trường có xu hướng tăng (uptrend), còn Bear (gấu) là xu hướng giảm (downtrend). Cụ thể hơn thì:

Thị trường Bull = cầu lớn hơn cung, nhu cầu mua tài sản số lớn hơn nguồn cung -> dẫn đến tăng giá, biểu đồ đi lên.

Thị trường Bear = cung lớn hơn cầu, nguồn cung tài sản số lớn hơn nhu cầu mua -> dẫn đến giảm giá, biểu đồ đi xuống.

Còn lấy tên như thế, là do cách 2 con này tấn công đối thủ: Bò húc từ dưới lên (biểu đồ tăng), gấu lại vả từ trên xuống (biểu đồ giảm).

3. JOMO?

Trái ngược với FOMO (Fear of Missing Out, sợ bỏ lỡ), thì JOMO (Joy of Missing Out) lại là... vui vì bỏ lỡ. Thí dụ, nhà nhà đâm đầu mua con coin XXX nào đó nhưng tôi thì không, ít lâu sau vỡ lở đó là coin bịp. Số đông bị mất tiền, còn tôi thì cười hì hì.

4. FUD

Viết tắt của Fear Uncertainty & Doubt, chỉ tình trạng lo lắng âu sầu vì xuất hiện nhiều tin xấu liên quan đến tài sản số bạn sở hữu. FUD thường dẫn đến việc bán tháo, khiến thị trường khuynh đảo.

5. Lỡ thuyền

Đơn giản là cơ hội vụt mất rồi, cố với chân sẽ rơi xuống nước. Nhà đầu tư tỉnh táo thường nhận biết được mình đã "lỡ thuyền" hay chưa để xuống tiền đúng lúc.

6. Sh*tcoin

Hiểu đơn giản là coin c** hay coin rác, bị đánh giá thiếu tiềm năng dài hạn. Đầu tư vào sh*tcoin giống như chơi xổ số, may ăn cả ngã thì nhịn. Nói chung, sh*tcoin khiến lắm kẻ trắng tay, có người lại bay lên sao Hỏa.

Ví dụ như cô này, nhận tiền PR đăng đàn nhằm lôi kéo trader đổ tiền vào coin c**, tỉ lệ sấp mặt cực cao.

7. Shill



Còn được hiểu là "cò mồi".

Shill là hành động kích thích tâm lý (nói, khoe, đăng Facebook...) khiến người khác muốn mua một loại tài sản số nào đó. Vị thế và tầm ảnh hưởng của kẻ đi shill càng lớn, càng có nhiều nhà đầu tư xuống tiền, khiến giá coin tăng.

Kẻ shill coin vĩ đại của thế kỷ 21 chắc chắn là tỷ phú Elon Musk, mỗi khi gã nhắc đến những đồng coin nhảm trên Twitter cá nhân - giá của chúng lại được thổi lên tận cung trăng.

Bằng những dòng tweet vu vơ kiểu "Đồng XXX là loại tiền số yêu thích của tôi, khá ngầu...", Elon Musk lại khiến các đồng coin rác tăng giá chóng mặt

8. Burn coin

Hay đốt coin, chỉ việc xóa bỏ hoặc khóa chết số lượng nhất định của loại tài sản số nào đó.

Ví dụ: Đồng coin YYY chỉ có đúng 50 đơn vị trên thị trường, nhà phát triển đốt bớt 10, chỉ còn 40. Nếu cung giảm, cầu giữ nguyên hoặc tăng lên thì giá của coin YYY sẽ tăng.

9. Margin

Nghĩa là đòn bẩy tài chính hay giao dịch ký quỹ.

Nghe rất kêu nhưng nó tương đương việc vay tiền của nhà cái (sàn giao dịch) để đánh lớn hơn những gì mình có. Lợi nhuận hấp dẫn nhưng có thể gây rủi ro khủng khiếp, tùy vào máu hơn thua của nhà đầu tư.

10. LONG/SHORT

Lệnh LONG = mua khống một loại tài sản nào đó, nhà đầu tư có lợi nhuận khi loại tài sản đó tăng giá.

Lệnh SHORT = bán khống một loại tài sản nào đó, nhà đầu tư có lợi nhuận khi loại tài sản đó giảm giá.

Về lý thuyết, người chơi có thể ăn chênh gấp trăm lần tài khoản hiện tại hoặc âm vốn chỉ sau 1 đêm, do đó các trader còn gọi đây là "cờ bạc tốc độ cao". Hình thức này không dành cho người yếu tim vì dễ tức chết, cháy tài khoản trong chớp mắt.