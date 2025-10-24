Ra ngõ là gặp anh hùng: Trái tim dũng cảm của những nữ điều dưỡng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Khi “bản năng cứu người” mạnh hơn nỗi sợ

Sáng 23/10, tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khi các y bác sĩ đang làm việc bình thường, thì Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh) người có hai con sinh đôi đang điều trị tại đây bất ngờ cầm dao tấn công người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế.

Theo lời kể của điều dưỡng Trần Thị Hồng, thời điểm đó, Vỹ giằng lấy một bệnh nhi rồi dọa ném cháu ra khỏi cửa sổ tầng 3. “Tôi cướp được cháu bé rồi chạy. Đối tượng cầm dao rượt theo, gặp ai hắn cũng đâm”, chị Hồng nhớ lại. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, sự an toàn của cháu bé đã vượt qua mọi nỗi sợ hãi - chị chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: phải cứu lấy đứa trẻ.

Khi chị Hồng ôm cháu trốn vào phòng điều dưỡng, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang chạy theo, giúp đồng nghiệp bồng cháu bé vào ẩn nấp. Nhưng Vỹ đuổi tới nơi, điên cuồng vung dao. Chị Trang lấy thân mình che cho đồng nghiệp và em bé, bị đâm liên tiếp 11 nhát dao vào mặt, cổ, ngực, lưng trong đó có hai vết thương thấu phổi, làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và nhánh động mạch dưới đòn phải.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài bị đâm thủng bụng, còn Nguyễn Thị Nhung trúng ba nhát dao ở lưng và tay khi cố gắng ngăn đối tượng. Hai người nhà bệnh nhân cũng bị thương.

Lực lượng bảo vệ và công an có mặt kịp thời khống chế đối tượng, các nạn nhân lập tức được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Nhờ nỗ lực phi thường của các bác sĩ, điều dưỡng Trang đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe các nạn nhân tạm ổn định.

Những trái tim mềm nhưng không lùi bước trước cái ác

Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, không ai kịp nghĩ mình là phụ nữ, là mẹ, là người yếu đuối. Tất cả chỉ còn lại bản năng nghề nghiệp - bản năng của người thầy thuốc: cứu người.

Không phải vì họ không thấy sợ hãi, mà bởi khi đối diện với những tình huống ấy, bản năng làm mẹ, làm người đã khiến họ chọn bước tới thay vì lùi lại.

Và chính những người như thế - bằng sự bình thường nhưng không tầm thường vẫn đang giữ cho cuộc sống này có thêm một chút ấm, một chút tin, và rất nhiều nhân tâm.

Những nhát dao không chỉ rạch vào cơ thể họ, mà còn khiến chúng ta thấy rõ hơn sức mạnh của lòng trắc ẩn và tinh thần “lương y như từ mẫu” - thứ sức mạnh đã khiến những người phụ nữ nhỏ bé không lùi bước trước cái ác.

… Họ định nghĩa lòng tốt và sự dũng cảm bằng chính hành động của mình

Sự việc tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khiến ai cũng bàng hoàng, nhưng trên hết là lòng cảm phục. Bởi giữa giữa những câu chuyện tiêu cực dễ khiến người ta mất niềm tin, những con người như chị Trang, chị Hồng, chị Hoài, chị Nhung lại thắp lên một thứ ánh sáng khác – ánh sáng của sự tử tế và lòng nhân ái.

Không cần những lời ca ngợi hoa mỹ, chỉ cần nhìn cách họ hành động, người ta hiểu: đó chính là lòng dũng cảm, là tình người, là giá trị cao quý nhất của nghề y – nơi mỗi sinh mạng được coi là thiêng liêng, bất kể trong hoàn cảnh nào.

Họ không cần danh xưng “anh hùng”, vì chính hành động của họ đã đủ để định nghĩa từ ấy. Giữa muôn mặt đời thường, những trái tim như vậy chính là điều khiến chúng ta tin rằng lòng tốt, sự dũng cảm và tình người vẫn luôn hiện hữu quanh mình.