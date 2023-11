Ra mắt xe tải nhẹ máy xăng TQ Wuling N300P tiêu chuẩn Euro 5

TQ Wuling và lời cam kết "Bạn đường tin cậy"

Thương hiệu TQ Wuling là thành quả hợp tác giữa Truckquip (viết tắt: TQ) - thành viên của Tập đoàn Tan Chong (Malaysia) và Wuling Motors - thành viên của Tập đoàn SGMW (SAIC-GM-Wuling), tập đoàn ô tô hàng đầu tại Trung Quốc.

Trước khi vào thị trường Việt Nam, Truckquip đã có chỗ đứng tại thị trường Malaysia, cung cấp các sản phẩm chất lượng về xe tải và xe buýt bởi nhà máy sản xuất tại Selangor, Malaysia.

Wuling Motors là một trong những nhà sản xuất ô tô có doanh số hàng đầu tại Trung Quốc, trong số đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là xe tải nhẹ Wuling Hong Guang (N300P).

Năm 2023, Truckquip hợp tác với Wuling Motors (SGMW) để phát triển thương hiệu xe tải TQ Wuling và ra mắt tại thị trường Việt Nam. TQ Wuling hướng đến khách hàng mục tiêu là các hộ kinh doanh gia đình, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển phát, vận tải, kinh doanh hàng hóa... sử dụng xe cho mục đích thương mại.

TQ Wuling đặt mục tiêu trở thành "Bạn đường tin cậy" trong lĩnh vực vận tải tại Việt Nam, cam kết đem đến những phương tiện vận tải chất lượng cho khách hàng với giá trị cốt lõi là sự bền bỉ, hiệu quả và tin cậy. Những chiếc xe TQ Wuling được lắp ráp tại nhà máy tiêu chuẩn Nhật Bản của Tập đoàn Tan Chong tại Đà Nẵng, kế thừa chất lượng từ SGMW (SAIC-GM-Wuling), động cơ công nghệ GM, tiêu chuẩn Euro 5, cam kết chất lượng toàn diện về sản phẩm, dịch vụ với chính sách bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước và dịch vụ cứu hộ 24/7 trên phạm vi toàn quốc.

Khách hàng có thể "An tâm chở hàng, bảo dưỡng nhẹ nhàng" bởi thiết kế tối ưu và phụ tùng chất lượng cho phép xe thực hiện bảo dưỡng định kỳ sau mỗi 10.000 km. Đây được coi là điểm vượt trội, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng đồng thời bảo đảm vận hành an toàn và kéo dài tuổi thọ cho xe so với các đối thủ khác trên thị trường.

TQ Wuling N300P - Không gì là không thể

Là sản phẩm đầu tiên ra mắt tại thị trường Việt Nam, TQ Wuling N300P sở hữu nhiều ưu thế vượt trội được xem là một giải pháp vận chuyển có tính bền bỉ, tiết kiệm và đáng tin cậy.

Vận hành êm ái, bền bỉ và mạnh mẽ

TQ Wuling N300P nổi bật với động cơ trục cam đôi hiệu suất cao công nghệ GM 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van với hệ thống phun xăng điện tử, hệ thống xử lý nạp xả thông minh DVVT và ECU của thương hiệu Bosch (Đức) giúp chiếc xe vận hành mạnh mẽ, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5.

Tải trọng hàng đầu phân khúc lên đến 1050kg, kết hợp với công suất tối đa 102Hp (75Kw)/5.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 136 Nm/4000 – 4800 vòng/phút, TQ Wuling N300P nhanh chóng đạt sức kéo tối đa khi khởi hành, tăng khả năng chuyên chở và tiết kiệm nhiên liệu trong suốt hành trình.

Trang bị vượt trội với tay lái trợ lực điện cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS mang đến cảm giác lái an toàn và thoải mái cho người lái trên mọi cung đường.

Nội thất tiện nghi

Mẫu xe sở hữu nội thất tiện nghi với màn hình cảm ứng 7" AVN kết nối điện thoại thông minh Android và Apple Car Play cung cấp thông tin và giải trí trên xe, tích hợp với camera lùi và camera hành trình (DVR) đảm bảo an toàn trên mọi hành trình.

Khoang lái rộng rãi và được trang bị điều hòa hai chiều, ghế nỉ và kính chỉnh điện. Chìa khóa điện điều khiển từ xa tích hợp khóa trung tâm giúp khóa và mở cửa dễ dàng, kết hợp tính năng an toàn cảnh báo chống trộm.

Thiết kế chắc chắn và an toàn

Chiêc xe có kích thước tổng thể là 4.535 x 1.595 x 1.870 mm trên phiên bản Thùng lửng, kích thước thùng 2.710 x 1.520 x 320 mm, tối ưu khả năng chuyên chở hàng hóa. Chiều dài cơ sở 3.050 mm giúp xe di chuyển trên đường ổn định và an toàn.

Khung sườn được thiết kế vững chắc với hệ thống treo có giảm chấn thuỷ lực, 6 lá nhíp, giúp tăng cường độ bền, khả năng chịu tải và bám đường, tạo độ ổn định cao và êm ái khi xe di chuyển trên nhiều địa hình.

Hệ thống chiếu sáng tối ưu với bộ điều chỉnh góc chiếu sáng đèn pha linh hoạt giúp cải thiện tầm nhìn cùng với đèn sương mù phía sau xe giúp hỗ trợ lái xe an toàn trong điều kiện thời tiết xấu.

TQ Wuling N300P được thiết kế với nhiều phiên bản với giá bán lẻ đề xuất (bao gồm VAT):

Từ nay đến hết 31/12/2023, khi mua xe tại hệ thống đại lý do TQ Wuling ủy quyền trên toàn quốc, khách hàng được tặng 01 nồi chiên không dầu thương hiệu UNIE trị giá 5.590.000 VNĐ.