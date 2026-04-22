"Tính chuyện trăm năm" là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long người con của vùng đất Kinh Bắc. Ca khúc mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ đặc trưng nhưng được "làm mềm" bằng cấu trúc hiện đại, dễ nghe và dễ chạm.

Điểm nhấn đắt giá của bài hát nằm ở đoạn nối với lối ngâm Lảy Kiều qua giọng hát của NSND Thanh Hoài. Sự kết hợp giữa tiếng hát trẻ trung của AnhHI Thanh Cường và nét cổ truyền của bậc tiền bối không chỉ tạo ra chiều sâu về mặt cảm xúc mà còn nhấn mạnh vào đạo lý "nghĩa nặng tình sâu" trong đời sống hôn nhân của người Việt. Đó không chỉ là sự kết đôi của hai cá nhân, mà còn là sự gắn kết giữa hai gia đình, dòng họ với khát vọng về một hạnh phúc bền chặt, "bạc đầu có nhau".

Nếu bức tranh "Đám cưới chuột" nguyên bản mang ý nghĩa châm biếm sâu sắc về xã hội phong kiến, thì trong MV của AnhHI Thanh Cường, câu chuyện đã được "viết lại" bằng một lăng kính ấm áp và nhân văn hơn.

AnhHI Thanh Cường

Thay vì hình ảnh chuột dâng lễ vật cho mèo để được yên thân, ê-kíp sản xuất đã khéo léo thay thế bằng cảnh trẻ em vui đùa đón đoàn rước dâu và nhận những phong bao lì xì may mắn. Không gian làng quê Bắc Bộ hiện lên qua công nghệ AI vừa quen vừa lạ: bến nước, sân gạch, giàn trầu... đều lung linh, sống động như bước ra từ thế giới cổ tích.

Đặc biệt, cái kết của MV gây ấn tượng mạnh khi đoàn rước dâu đi qua cổng "Làng hạnh phúc", các nhân vật chuột dần "hóa người" và chú rể chuột chính thức trở thành hình ảnh thực của ca sĩ AnhHI Thanh Cường. Đây là một dụng ý nghệ thuật tinh tế, biểu trưng cho việc di sản không bị đóng khung trong quá khứ mà luôn có sức sống mãnh liệt trong đời sống đương đại.

Tác giả kịch bản MV - Nhà văn, nhà báo Hồ Điệp Thanh Thanh

MV "Tính chuyện trăm năm" được thực hiện hoàn toàn bằng công nghệ AI dưới sự nhào nặn của đạo diễn hình ảnh Xuân Mạnh AI. Đây được xem là một bước đi táo bạo, minh chứng cho việc công nghệ không làm mất đi bản sắc mà trái lại, trở thành công cụ đắc lực để lan tỏa văn hóa.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long

Nghệ sĩ Xuân Mạnh chia sẻ: "Đây là câu chuyện về cách một di sản văn hóa tìm thấy bản thể khác của chính mình trong kỷ nguyên số." Việc sử dụng AI giúp các nghệ sĩ hiện thực hóa những ý tưởng về phim hoạt hình dân gian vốn đòi hỏi chi phí sản xuất rất lớn nếu làm theo cách truyền thống.

Đạo diễn hình ảnh và AI Artis Xuân Mạnh

Với AnhHI Thanh Cường, MV này không chỉ là một sản phẩm âm nhạc cá nhân mà còn là một "tuyên ngôn" nhỏ về tình yêu di sản. Anh hy vọng rằng, bằng ngôn ngữ thị giác hiện đại và gần gũi, những giá trị của tranh Đông Hồ sẽ được giới trẻ đón nhận một cách tự nhiên và đầy tự hào.

Giữa bối cảnh các giá trị truyền thống đang đứng trước thách thức của thời gian, những dự án như "Tính chuyện trăm năm" chính là lời khẳng định: Di sản sẽ luôn sống mãi, chừng nào chúng ta vẫn còn tìm cách kể về nó bằng trái tim của ngày hôm nay.