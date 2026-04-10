Khó hiểu cặp đôi Vbiz 5 lần 7 lượt phủ nhận "xào couple": Quay clip chung nhan nhản, nay còn đóng cặp cùng MV

Thời gian gần đây, Vĩnh Đam và LyLy trở thành hai gương mặt tân binh được chú ý khi lần đầu chạm ngõ điện ảnh với Thỏ Ơi!! – bộ phim từng gây sốt dịp Tết và đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Trong phim, LyLy vào vai Hải Linh - một MC nổi tiếng với talkshow "Chị bờ vai". Trong khi đó, Vĩnh Đam đảm nhận nhân vật Thế Phong - chồng của Hải Linh, một doanh nhân điển trai, luôn hết mực yêu chiều vợ. Không chỉ tạo ấn tượng trên màn ảnh, những tương tác đời thường của cả hai cũng liên tục trở thành tâm điểm chú ý từ khán giả.

Ở Thỏ Ơi!!, Vĩnh Đam và LyLy hóa thân thành một cặp đôi. Tuy nhiên, ngay từ giai đoạn phim chưa chính thức ra mắt, loạt động thái của nam diễn viên đã khiến mạng xã hội xôn xao, khi nhiều ý kiến cho rằng anh đang "xào couple" nhằm thu hút sự chú ý và quảng bá cho dự án.

LyLy đảm nhận vai Chị Bờ Vai Hải Linh trong của Trấn Thành. Trong khi đó, Vĩnh Đam vào vai Thế Phong - chồng của Hải Linh.

Mới đây, cư dân mạng lại một lần nữa bàn tán sôi nổi câu chuyện xoay quanh LyLy và Vĩnh Đam. Nguyên do là sau bộ phim do Trấn Thành sản xuất, cặp đôi này tiếp tục tái hợp trong một dự án mới. Tối 8/4, LyLy chính thức phát hành MV Mưa rào và đại dương, đánh dấu sản phẩm âm nhạc nổi bật của cô trong năm 2026.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở việc Vĩnh Đam tiếp tục đảm nhận vai nam chính. Trước đó, cả hai từng lên tiếng phủ nhận chuyện "xào couple", cho rằng mọi tương tác chỉ dừng ở mức tự nhiên, không có chủ đích tạo hiệu ứng. Thế nhưng, việc liên tục xuất hiện cạnh nhau từ phim ảnh đến MV lại vô tình tạo cảm giác trái ngược với những gì đã chia sẻ.

Chính sự "nói một đằng, làm một nẻo" này khiến không ít người cảm thấy khó hiểu. Dù có thể chỉ là sự hợp tác dựa trên sự ăn ý, nhưng việc tái hợp dày đặc vẫn dễ khiến công chúng hiểu lầm là đang cố tình xây dựng hình ảnh cặp đôi để thu hút sự chú ý.

Về phía LyLy, cô từng thẳng thắn bày tỏ quan điểm không muốn dùng câu chuyện tình cảm như một "chiêu" để gây chú ý cho bộ phim. Nữ ca sĩ tuyên bố trong một sự kiện: "Không phải không dám tạo couple nhưng thật sự là tôi không thích.

Trước đây tôi đã làm nhạc với tiêu chí không dùng tình cảm để PR cho sản phẩm, quan trọng nhất vẫn là chất lượng bài hát đó như thế nào. Đối với Thỏ Ơi!! tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ bộ phim này đủ mạnh để không cần dùng đến chiêu đó thu hút sự chú ý của mọi người. Chemistry nếu có thì càng tốt nhưng quan trọng vẫn là chất lượng bộ phim".

Khi Vĩnh Đam đăng tải clip có sự xuất hiện của LyLy trên mạng xã hội, anh cũng từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Trước những bàn tán này, LyLy không né tránh mà trực tiếp lên tiếng phản hồi với thái độ thẳng thắn, xen lẫn chút hài hước.

Nữ ca sĩ cho biết việc quay clip cùng bạn diễn là điều hoàn toàn bình thường trong quá trình làm việc và không nên bị suy diễn quá xa. LyLy chia sẻ: "Chị quay clip phải xin phép em nữa hay gì. Sao mà khó với tôi quá, bộ không xào couple cà cạch mặt luôn hả em. Gì không cho tôi quay clip với bạn diễn luôn vậy trời. Tôi khóc á nha".

Sinh năm 1996, tên thật Nguyễn Hoàng Ly, LyLy bắt đầu được khán giả chú ý sau khi tham gia chương trình Sing My Song. LyLy ghi điểm nhờ tư duy âm nhạc hiện đại, khả năng viết giai điệu bắt tai và nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường.

LyLy hoạt động song song ở hai vai trò ca sĩ và nhạc sĩ, nhưng con đường sự nghiệp của cô lại mang màu sắc khá trái ngược. Dù sở hữu khả năng sáng tác ấn tượng, liên tục tạo ra nhiều bản hit, nhưng khi tự thể hiện chính ca khúc của mình, LyLy lại chưa đạt được sức bật tương xứng.

Trong vai trò nhạc sĩ, LyLy được xem như "cỗ máy tạo hit" cho nhiều nghệ sĩ trẻ. Hàng loạt ca khúc nổi bật như Anh Nhà Ở Đâu Thế, Đen Đá Không Đường, Sao Anh Chưa Về Nhà gắn liền với AMEE; Missing You của Phương Ly; Không Sao Mà Em Đây Rồi của Suni Hạ Linh hay Từng Là Của Nhau do Bảo Anh thể hiện đều cho thấy khả năng tạo xu hướng đáng nể của nữ nhạc sĩ.

LyLy từng tham gia một số chương trình như The Next Stage (Trung Quốc), Our Song Vietnam, Em xinh say hi...

Trước khi tham gia dự án điện ảnh, LyLy vốn được biết đến là một nhạc sĩ - ca sĩ thiên về sáng tác.

Vĩnh Đam sinh năm 2004, gây ấn tượng với chiều cao nổi bật 1,92m cùng ngoại hình sáng. Anh bắt đầu thu hút sự chú ý vào năm 2023 khi còn là sinh viên của Đại học Công nghệ TP.HCM, sau khi giành danh hiệu nam vương trong một cuộc thi do trường tổ chức.