Ra mắt dòng sữa nâng cao sức khỏe toàn diện cho cả gia đình

Là sản phẩm dinh dưỡng mới nhất của Công ty TNHH Dược phẩm Isopharma, Health Fresh không chỉ bổ sung dưỡng chất thiết yếu cho cả gia đình mà còn đem đến nguồn năng lượng tươi mới mỗi ngày từ dòng sữa tinh khiết.

Dòng sữa tươi tiệt trùng mới ra mắt của Isopharma

Để có được nguồn sữa chất lượng vượt trội, Isopharma đã dành nhiều năm tập trung đầu tư, hợp tác với các nông trại áp dụng kỹ thuật nông nghiệp cao trong hoạt động chăn nuôi, người chăm sóc được đào tạo bài bản và khoa học. Vì thế, nguồn sữa tươi trong Health Fresh luôn đảm bảo dinh dưỡng do đã được chọn lọc kỹ lưỡng từ những cô bò hạnh phúc tại các nông trại an toàn.

Sau khi thu hoạch, sữa tươi sẽ được vận chuyển nhanh chóng đến nhà máy sản xuất Nutribiz hiện đại hàng đầu Việt Nam. Nơi đây áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001/ISO 22000 cùng quy trình sản xuất khép kín, tự động hóa hoàn toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tuyệt đối. Với công nghệ tiệt trùng hiện đại cùng hệ thống đóng gói tự động tiên tiến, Nutribiz tự hào gìn giữ trọn vẹn tinh túy từ nguồn sữa tươi, mang đến tay người tiêu dùng sản phẩm thơm ngon, bổ dưỡng mỗi ngày.

Ngoài thành phần chính là sữa tươi nguyên chất 100%, Health Fresh có bổ sung thành phần là sữa non nhập khẩu từ Mỹ. Theo các chuyên gia, sữa non được mệnh danh là "sữa vàng" do có chứa kháng thể IgG, lactoferrin, amino acid và các enzym, có tác dụng nâng cao sức đề kháng và hoàn thiện hệ miễn dịch của trẻ em và người lớn, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Sữa non trong Health Fresh hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, nhất là đối với trẻ nhỏ, từ đó bảo vệ sức khoẻ toàn diện cho cả gia đình.

Đặc biệt, sản phẩm đã được gia giảm lượng đường phù hợp với mọi lứa tuổi từ trẻ em tới người lớn nên dễ dàng được đón nhận từ ngay lần sử dụng đầu tiên.

Sữa tươi tiệt trùng Health Fresh đặc biệt phù hợp với trẻ nhỏ do có chứa sữa non nhập khẩu từ Mỹ

Ngoài ra, nguồn vitamin và khoáng chất có trong sản phẩm như canxi, vitamin D3, kẽm,… cũng hỗ trợ phát triển chiều cao vượt trội, tăng cường trí não và bảo vệ thị lực sáng khỏe cho mọi thành viên.

Health Fresh đem đến nguồn năng lượng tươi mới mỗi ngày cho cả gia đình

Bên cạnh đó, sản phẩm có hương vị thơm ngon tự nhiên, mát lành, an toàn, tốt cho sức khỏe.

Health Fresh có bao bì hộp giấy tiện dụng, 2 loại dung tích 110ml, 180ml đi kèm là thùng 48 hộp. Bố mẹ có thể đặt mua sản phẩm này tại các cửa hàng mẹ và bé trên toàn quốc hoặc đặt hàng qua website chính thức của Health Fresh.Thông tin liên hệ:



Fanpage: https://www.facebook.com/Healthfreshmilk/

Website: https://www.healthfresh.vn/

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Dược phẩm ISOPHARMA

Địa chỉ: Số nhà 38, ngõ 156, phố Hồng Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam