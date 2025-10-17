Ra mắt đội ngũ tài xế nữ "Grab Chị Em" tại Đà Nẵng

Thông qua chương trình, Grab hướng đến mục tiêu hỗ trợ phụ nữ có thêm thu nhập, cải thiện sinh kế thông qua nền tảng Grab một cách thuận lợi và xây dựng cộng đồng đối tác tài xế nữ thân thiện, gắn kết.

Gần đây nhất, Grab Việt Nam đã ra mắt Đội nữ đối tác tài xế tại Huế và Đà Nẵng, thông qua sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tại các địa phương sẽ đóng vai trò kết nối và tư vấn về chuyên môn, giúp Grab tiếp cận đúng đối tượng đang có nhu cầu, từ đó mang cơ hội tự chủ, độc lập tài chính đến cho nhiều phụ nữ hơn.

Bà Lý Thụy Bích Huyền, Giám đốc Vận hành, Grab Việt Nam, chia sẻ: "Nền tảng số của Grab mang đến cho mọi người những lựa chọn linh hoạt, giúp họ có thêm cơ hội thu nhập mà vẫn có thể cân bằng các sở thích cá nhân hoặc trách nhiệm khác. Với chương trình Grab Chị em, chúng tôi mong muốn tạo điều kiện tốt nhất có thể cho những phụ nữ đang và sẽ có thể là tài xế công nghệ, để họ không chỉ có thêm một nguồn thu nhập mà còn có thêm sự tự tin để tự chủ về tài chính và làm chủ cuộc sống của mình.

Không những thế, với cam kết tạo ra những tác động tích cực có tính lan tỏa và bền vững trong cộng đồng, chúng tôi còn hướng đến phát triển một cộng đồng đối tác tài xế nữ nơi các chị em có nhiều cơ hội để chia sẻ và tương trợ lẫn nhau".

- Hỗ trợ về cơ hội thu nhập: Để việc đăng ký trở thành đối tác tài xế Grab trở nên thuận lợi nhất, Grab tặng miễn phí đồng phục và mũ bảo hiểm trị giá 375.000 đồng cho tài xế nữ mới kích hoạt tài khoản. Tại các thị trường mở rộng, Grab có chương trình đảm bảo thu nhập 300.000 đồng/ngày trong tuần đầu tiên dành cho các đối tác tài xế nữ. Đặc biệt, đối tác nữ sẽ được tặng gói bảo hiểm dành cho đối tác với giá trị bảo vệ lên đến 200 triệu đồng trong hai tháng đầu tiên để thêm an tâm trong quá trình hoạt động.

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng: Ngoài chương trình đào tạo chung, đối tác tài xế nữ sẽ được trang bị các kỹ năng, kiến thức cần thiết thông qua các nội dung đào tạo được thiết kế dành riêng cho họ như nguyên tắc lái xe an toàn, hướng dẫn sử dụng điều hướng, cách ứng phó với khách hàng say xỉn... Các nội dung đào tạo này đều được trang bị sẵn trên ứng dụng Grab Driver với hình thức ngắn gọn, giúp các nữ đối tác mới dễ dàng tiếp cận.

- Gia tăng tính năng an toàn: Để gia tăng sự an toàn cho đối tác tài xế nữ trong quá trình hoạt động, Grab chú trọng phát triển các tính năng an toàn dành riêng cho họ. Đơn cử, Grab đã giới thiệu tính năng "Ưu tiên nhận hành khách nữ" trên ứng dụng Grab Driver cho dịch vụ GrabBike và GrabCar. Khi tính năng này được bật, ứng dụng Grab sẽ hiểu rằng đối tác tài xế nữ có mong muốn được chở hành khách nữ và sẽ giúp họ tăng cơ hội nhận chuyến xe từ hành khách nữ, nếu có hành khách nữ đặt xe ở gần đó.

Chị Lê Thị Tuyết Minh, đối tác tài xế Grab tại Huế, chia sẻ: "Với tôi, mỗi ngày là một cơ hội để kiếm thêm thu nhập bằng chính công sức của mình. Tôi thấy hạnh phúc khi nhờ chạy Grab mà mỗi tuần đều có thể dành dụm được tiền để gửi cho hai con trai đang học đại học. Tôi tin rằng phụ nữ cần tự chủ về kinh tế, biết trân trọng giá trị lao động của bản thân. Tôi mong chị em tài xế sẽ ngày càng có thêm nhiều chuyến xe, nhiều niềm vui và nhiều cơ hội".

Tại Grab, ngoài những cuốc xe, các đối tác tài xế nữ còn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động giao lưu để tăng cường gắn kết. Grab cũng phối hợp với các đối tác nhãn hàng để triển khai những chương trình tặng quà, hoặc hỗ trợ đối tác có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ những nỗ lực liên tục nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ gia nhập nền tảng và phát triển cộng đồng đối tác tài xế nữ, Grab đã ghi nhận mức tăng trung bình hằng năm về số lượng nữ đối tác khoảng 30% (giai đoạn 2022 - 2025).

Chương trình Grab Chị em tại Việt Nam nằm trong lộ trình thực hiện sứ mệnh của Grab trong việc thúc đẩy Đông Nam Á phát triển bằng cách trao quyền kinh tế cho tất cả mọi người. Thông qua hàng loạt sáng kiến được thiết kế để giải quyết các trở ngại của phụ nữ khi lái xe, Chương trình cũng hướng đến việc góp phần cải thiện bình đẳng giới, tạo điều kiện để có thêm nhiều phụ nữ được tham gia và hưởng lợi từ nền tảng công nghệ của Grab.