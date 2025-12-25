Dynamite Kiss (Nụ Hôn Bùng Nổ) có thể xếp vào hàng những bộ phim "khó hiểu" nhất màn ảnh Hàn 2025. Khó hiểu ở đây không phải do kịch bản hack não, tình tiết rối rắm mà bởi sức hút lạ lùng của nó khi mà kịch bản nếu đánh giá khách quan thì rất dễ bị xếp thẳng vào hạng ba xu, tổng tài "mất não" với chuỗi những quyết định khiên cưỡng của dàn nhân vật từ chín đến phụ. Thế nhưng trớ trêu ở chỗ, càng chê bao nhiêu, người ta lại càng không dứt ra được bấy nhiêu. Dynamite Kiss là ví dụ điển hình cho dạng phim dở mà cuốn, càng xem càng buồn cười vì độ phi lý, làm lố nhưng vẫn đều đặn chờ tập mới mỗi tuần.

Phim mở đầu bằng cuộc gặp gỡ lãng xẹt giữa Go Da Rim - cô gái thất nghiệp, túng quẫn và Gong Ji Hyuk, một tổng tài mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm tổn thương. Cái hôn bên bờ biển Jeju tưởng như ngẫu hứng lại trở thành mồi lửa cho chuỗi hiểu lầm dài lê thê phía sau. Từ việc nữ chính gian dối hồ sơ xin việc, đến hàng loạt tình huống nói một câu là giải quyết được nhưng nhất quyết không nói, Dynamite Kiss gần như gom đủ mọi công thức cũ kỹ của ngôn tình Hàn: hiểu lầm chồng hiểu lầm, yêu mà không nói - giận mà không hỏi.

Gong Ji Hyuk được xây dựng như một tổng tài thiếu logic đáng báo động nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút, thậm chí còn được tung hô như "chồng quốc dân" của năm. Nhiều tình huống, khán giả chỉ biết bật cười vì độ mất não nhưng quá... đẹp trai của nhân vật. Bên cạnh đó, Ji Hyuk không được xây dựng theo mô-típ tài phiệt quen thuộc, dùng tiền bạc hay địa vị để chi phối mọi thứ. Thay vào đó, nhân vật này hiện lên với sự mềm mại trong nội tâm: tinh tế, thấu cảm, biết lắng nghe và sẵn sàng gác lại cái tôi để ưu tiên cảm xúc của người mình yêu. Hình tượng ấy cho thấy rõ xu hướng thay đổi trong cách xây dựng nhân vật nam của phim truyền hình Hàn Quốc đương đại.

Trong khi đó, Go Da Rim liên tục rơi vào vòng xoáy dối trá - hối hận - tiếp tục giấu giếm, khiến mạch truyện đôi lúc trở nên phi lý và gượng ép. Không ít người xem thẳng thắn nhận xét rằng nếu đặt phim vào bối cảnh năm 2025, thì Dynamite Kiss rõ ràng đang đi lùi cả chục năm về thời ngôn tình Hàn đầu những năm 2000.

Thế nhưng, chính sự ba xu ấy lại tạo nên sức hút kỳ lạ. Phim không cần logic chặt chẽ, cũng chẳng cố gắng làm mới motif, mà dồn toàn lực vào việc kích thích cảm xúc. Nhịp phim nhanh, cao trào liên tục, tập nào cũng có chuyện để bàn tán, có những tình tiết hài hước, dễ tạo trend trên mạng xã hội. Biết là vô lý, biết là cũ, nhưng vẫn tò mò xem tiếp vì không biết biên kịch sẽ còn cài cắm thêm biến cố nào vào hai nhân vật chính. Dynamite Kiss giống như một món ăn nhanh không bổ dưỡng, nhưng dễ gây nghiện.

Trên mạng xã hội, phim trở thành chủ đề tranh cãi gay gắt. Người chê thì chê rất nặng, nhưng lượng khán giả theo dõi lại không hề giảm. Ngược lại, càng về cuối, độ hóng càng cao, đặc biệt sau khi preview tập cuối được tung ra. Cảnh Gong Ji Hyuk gặp tai nạn giao thông, Go Da Rim hớt hải chạy vào bệnh viện ngay lập tức làm dấy lên loạt suy đoán quen thuộc đến mức buồn cười: nam chính mất trí nhớ, hoặc tệ hơn là âm dương cách biệt. Kiểu kịch bản này được cho là cũ rích, như phim Hàn những năm 2000 nhưng trớ trêu thay, khán giả vẫn kêu gào đòi xem tập cuối ngay lập tức.

Hình ảnh nhá hàng vụ tai nạn ở tập cuối

Bình luận của khán giả:

- Phim gì mà coi tức ghê, logic không có luôn, mà tối nào cũng mở coi tiếp, giờ chỉ sợ hết không còn gì để coi.

- Ngôn tình ba xu thiệt sự, tổng tài mất não không chịu nổi, nhưng coi giải trí quá.

- Biết trước kiểu gì cũng tai nạn với mất trí nhớ, mà vẫn hóng tập cuối.

- Chê thì chê vậy thôi chứ tới ngày chiếu là tự động mở lên coi.

- Phim này đúng kiểu dở dở nhưng cuốn lạ kỳ, coi không dứt ra được.

- Trước cứ chê phim Trung có kiểu tổng tài mất não, giờ mọt phim Hàn như tui bị tự vả rồi. Nhưng mà nó cuốn, cất não đi xem hay lắm mọi người ơi!!!

Không thể phủ nhận, Dynamite Kiss là một bộ phim nhiều vấn đề về kịch bản và xây dựng nhân vật. Nhưng phim lại hoàn thành rất tốt vai trò giải trí thuần túy. Dù bị chê là ngôn tình ba xu, cũ kỹ như phim Hàn năm 2000, Dynamite Kiss vẫn khiến người xem hồi hộp chờ đợi cái kết. Và đôi khi, với một bộ rom-com, chỉ cần vậy thôi đã là quá thành công.