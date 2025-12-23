Chiều 23/12, Liên hoan phim Quốc tế Chunsa lần thứ 29 đã được tổ chức tại CG Art Hall (Construction Hall), quận Gangnam, Seoul. Sự kiện nhằm tôn vinh và tưởng niệm Na Woon-gyu (Chunsa) – đạo diễn, nhà sản xuất tiên phong, người đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của điện ảnh Hàn Quốc. Với ý nghĩa lịch sử đặc biệt, lễ trao giải năm nay quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng như Yoona (SNSD), Lee Sung Min, Park Han Byul, Kim Gyu Ri, Dahyun (TWICE)…

Với cú ăn đôi Bon Appétit, Your Majesty và Pretty Crazy trong năm nay, Yoona là ngôi sao hot nhất nhì LHP. Cô nàng diện lên mình trang phục khá tối giản: áo cộc ôm sát và chân váy. Chính sự tiết chế này lại giúp Yoona toát ra vẻ nữ tính, nhẹ nhàng và thanh lịch hơn. Với chiều cao lý tưởng 1m68 cùng thân hình chuẩn chỉnh, Yoona dễ dàng "xử gọn" mọi outfit, kể cả những món đồ tinh gọn.

Yoona thu hút ống kính máy quay với visual gần 20 năm không đổi

Không hổ danh nữ thần nhan sắc gen 2 Kpop, Yoona trẻ trung khó tin khi đã 35 tuổi. Da dẻ trắng hồng, nụ cười tươi tói và visual xinh chấn động. Tuy nhiên, khi soi chiếu qua cam thường, đặc biệt là dưới điều kiện ánh đèn flash chớp nháy liên tục, Yoona để lộ 1 khuyết điểm: khuôn mặt bờ bụi phấn. Không hiểu chuyên viên trang điểm có bực tức gì Yoona không mà cô nàng mặt trắng phấn, khiến tổng thể diện mạo kém sắc đi vài phần.

Ngay sau đó, cư dân mạng cho rằng chỉ cần lớp nền hay lớp phần nhẹ tay hơn, diện mạo của Yoona đã không có điểm chê. Dù vậy, phần lớn bình luận vẫn thống nhất rằng thần thái và khí chất ngôi sao của Yoona đủ sức “gánh” mọi khung hình và truyền thông tại thảm đỏ Chunsa năm nay.

Một số bình luận của netizen: - Yoona đúng kiểu càng lớn tuổi càng mặn mà, set đồ đơn giản mà nhìn rất sang. - Cam thường dìm lớp nền thôi chứ ngoài đời chắc vẫn đẹp lắm, Yoona xưa giờ đâu có xuống sắc. - Makeup hôm nay hơi quá tay, mặt trắng bệt nhìn tiếc thật, chứ visual thì vẫn đỉnh. - 35 tuổi mà được như vậy là quá xuất sắc rồi, hào quang nữ chính không lẫn vào đâu được. - Chỉ cần makeup nhẹ hơn một chút là Yoona ổn ngay.

Trong năm vừa qua, Yoona ghi dấu ấn rõ nét ở mảng phim ảnh khi liên tiếp góp mặt trong Bon Appétit, Your Majesty và Pretty Crazy. Các dự án đều đạt thành tích khả quan về độ phủ sóng, thu hút lượng người xem ổn định và tạo hiệu ứng tốt trên các nền tảng thảo luận. Đặc biệt, hình ảnh của Yoona được đánh giá phù hợp thị hiếu đại chúng, góp phần giúp phim giữ nhiệt sau khi lên sóng.

Về diễn xuất, Yoona dễ tạo thiện cảm với khán giả. Cô xử lý tròn vai nhưng vẫn cần cải thiện về mặt biểu cảm. Dù chưa phải những vai diễn đột phá về chiều sâu tâm lý, Yoona vẫn cho thấy sự tiến bộ ổn định, đủ để duy trì vị thế nữ diễn viên có sức hút thương mại tốt và là lựa chọn an toàn của nhiều nhà sản xuất.