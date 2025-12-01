Sáng ngày 15/12, buổi họp báo ra mắt loạt phim gốc Disney+ Made in Korea đã được tổ chức tại khách sạn Grand InterContinental Seoul Parnas (quận Gangnam, Seoul), nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và cộng đồng mạng. Ngay từ khi dàn diễn viên bước lên sân khấu, nhiều netizen đã không khỏi trầm trồ: “Chỉ nhìn đội hình cast thôi cũng thấy mùi tiền phả ra ngào ngạt” - bởi đây gần như là màn hội tụ của những gương mặt hot và quyền lực bậc nhất điện ảnh Hàn Quốc hiện nay.

Sự kiện có sự góp mặt của Hyun Bin, Jung Woo Sung, Woo Do Hwan, Seo Eun Soo, Won Ji An, Jung Sung Il, Kang Gil Woo, Noh Jae Won và Park Yong Woo. Không cần trang phục cầu kỳ hay phô trương, các diễn viên đồng loạt xuất hiện với phong cách điềm đạm, tiết chế, đúng tinh thần của các nhân vật họ đảm nhận. Chỉ riêng khoảnh khắc dàn cast đứng cạnh nhau trong đội hình chụp ảnh cũng đủ truyền tải trọn vẹn bầu không khí căng thẳng, nặng đô của một tác phẩm lấy bối cảnh Hàn Quốc thập niên 1970.

Hyun Bin diện suit đen, toát lên vẻ lạnh lùng, tính toán của Baek Ki Tae - trưởng phòng Cơ quan Tình báo Trung ương với tham vọng quyền lực và tiền bạc. Jung Woo Sung chọn tông đen tối giản, khắc họa hình ảnh công tố viên Jang Gun Young kiên định, dai dẳng và sẵn sàng đối đầu đến cùng. Woo Do Hwan, Jung Sung Il, Park Yong Woo, Kang Gil Woo và Noh Jae Won đều xuất hiện trong những bộ suit chỉn chu, mang đến cảm giác về các nhân vật dày dạn trải nghiệm, giàu chiều sâu. Trong khi đó, Seo Eun Soo và Won Ji An ghi điểm với phong cách nhẹ nhàng, không phô trương nhưng vẫn đủ để làm nổi bật màu sắc nhân vật, góp phần tăng tính hiện thực cho toàn bộ tác phẩm.

Không ít khán giả nhận xét rằng Made in Korea giống như một “bữa tiệc visual lẫn thực lực”, nơi mỗi cái tên trong dàn cast đều đủ sức gánh vai chính ở bất kỳ dự án lớn nào. Việc những gương mặt đình đám này cùng xuất hiện trong một bộ phim truyền hình khiến nhiều người chỉ cần nhìn danh sách diễn viên đã đủ tin tưởng vào độ hoành tráng và chất lượng của dự án.

Chia sẻ tại họp báo, đạo diễn Woo thẳng thắn thừa nhận việc quy tụ dàn diễn viên đỉnh cao này phần lớn đến từ sự may mắn. Ông cho biết đây là dự án mà bản thân cảm thấy quay phim với tinh thần hào hứng nhất từ trước đến nay, thậm chí tin rằng đây sẽ là tác phẩm thú vị nhất trong sự nghiệp của mình. Đạo diễn Woo vốn là cái tên bảo chứng phòng vé và chất lượng với loạt phim đình đám như Harbin, The Man Standing Next, The Drug King hay Inside Men. Với Made in Korea, ông tiếp tục tái hợp Hyun Bin sau Harbin, càng khiến khán giả thêm kỳ vọng.

Made in Korea lấy bối cảnh giai đoạn đầy biến động của Hàn Quốc những năm 1970, xoay quanh cuộc đối đầu giữa Baek Ki Tae (Hyun Bin) - kẻ mang dã tâm làm giàu và thâu tóm quyền lực, và công tố viên Jang Gun Young (Jung Woo Sung) - người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để ngăn chặn tham vọng ấy. Bộ phim khắc họa những con người như “quái vật” được sinh ra từ một thời đại khắc nghiệt, cùng chuỗi sự kiện lớn mang tính bước ngoặt của lịch sử.

Theo kế hoạch, Made in Korea sẽ ra mắt 2 tập đầu vào ngày 24/12, tiếp tục phát hành 2 tập vào ngày 31/12, 1 tập vào ngày 7/1 và tập cuối cùng vào ngày 14/1, tổng cộng 6 tập cho mùa 1. Đáng chú ý, nhà sản xuất cũng xác nhận mùa 2 của phim đã được lên lịch và sẽ chính thức ra mắt vào nửa cuối năm sau, cho thấy tham vọng dài hơi của Disney+ với dự án “toàn mùi tiền” này.