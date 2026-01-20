Quỳnh Nga - Việt Anh cuối cùng cũng chịu công khai mối quan hệ?

Việt Anh và Quỳnh Nga nhiều năm qua liên tục vướng nghi vấn hẹn hò. Từ năm 2019, mạng xã hội đã rộ lên những đồn đoán về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp của cả hai, khi khán giả soi ra hàng loạt chi tiết trùng hợp như cùng đi du lịch, check-in tại những địa điểm quen thuộc hay xuất hiện tại nhà riêng của nhau.

Mới đây, diễn viên Việt Anh tiếp tục khiến cư dân mạng chú ý khi đăng tải đoạn clip có sự góp mặt của Quỳnh Nga trên trang cá nhân. Trong video, nam diễn viên xuất hiện tại nơi Quỳnh Nga làm việc, mang đồ ăn tới và quan tâm hỏi han: “Nghỉ giải lao còn gì, sáng giờ đã ăn gì đâu”. Trước hành động đầy chăm sóc này, Quỳnh Nga không giấu được nụ cười thích thú.

Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn, đoạn clip nhanh chóng khiến netizen “dậy sóng”, cho rằng Việt Anh dành sự quan tâm đặc biệt cho đàn em. Ánh mắt tình tứ cả hai trao nhau cũng trở thành tâm điểm bàn luận. Sau thời gian dài úp mở, nhiều người nhận định cặp đôi đang dần công khai mối quan hệ.

Việt Anh đăng tải clip tới tận nơi đưa đồ ăn cho diễn viên Quỳnh Nga. Nguồn: Việt Anh

Cả hai nhìn nhau tình tứ, nữ diễn viên lộ thái độ phấn khích khi được Việt Anh chăm chút. Nguồn: Việt Anh

Sau khi khép lại cuộc hôn nhân đầu tiên, Quỳnh Nga lựa chọn giữ kín đời sống tình cảm và chưa từng công khai bất kỳ mối quan hệ mới nào. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò với Việt Anh khi thường xuyên sánh đôi cùng đàn anh tại các sự kiện, thậm chí không ít lần bị bắt gặp cùng trở về một khu chung cư ở Hà Nội.

Cuối tháng 9/2025, dư luận tiếp tục xôn xao khi trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là Quỳnh Nga và Việt Anh xuất hiện tại một bệnh viện. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, Quỳnh Nga diện trang phục giản dị, trên tay cầm tờ giấy bị nghi là phiếu siêu âm. Chi tiết này nhanh chóng làm dấy lên nhiều đồn đoán, thậm chí có ý kiến cho rằng Việt Anh đưa Quỳnh Nga đi khám thai, khiến mối quan hệ giữa cả hai càng trở thành tâm điểm bàn luận.

Trước loạt đồn đoán từ netizen, Quỳnh Nga nhanh chóng lên tiếng giải thích. Nữ diễn viên cho biết cô chỉ đi khám sức khỏe tổng quát định kỳ cùng một vài người bạn, trong đó có Việt Anh. Quỳnh Nga hài hước bình luận: "Ôi trời, đi khám tổng quát hằng năm cùng mấy người lun mà". Về chuyện đang có thai, nữ diễn viên cũng phủ nhận: "Tôi đi rủ 4, 5 anh em đi khám tổng quát mà thành khám thai thì cũng là tấu hài ghê. Tối về còn đi đánh pickleball ầm ầm".

Việt Anh và Quỳnh Nga thường xuyên đồng hành trong các sự kiện, có những cử chỉ thân mật khiến nhiều người nghi ngờ về mối quan hệ tình cảm. Ảnh: FBNV

Việt Anh và Quỳnh Nga bắt đầu bị khán giả đặt nghi vấn “phim giả tình thật” sau khi cùng vào vai người yêu, có nhiều phân cảnh tình cảm trong bộ phim Sinh Tử phát sóng năm 2019. Thời điểm đó, Việt Anh từng chia sẻ anh đã trải qua không ít cảnh hôn với các bạn diễn nữ, nhưng khi hợp tác cùng Quỳnh Nga thì cảm thấy bớt ngại ngùng và thoải mái hơn trong quá trình diễn xuất.

Chính sự ăn ý, tương tác tự nhiên và những khoảnh khắc ngọt ngào trên màn ảnh khiến cả hai liên tục bị cư dân mạng nghi ngờ có mối quan hệ ngoài đời. Tuy nhiên, trước những đồn đoán, người trong cuộc khẳng định Việt Anh và Quỳnh Nga chỉ là bạn bè thân thiết.

Về thông tin hẹn hò Quỳnh Nga, Việt Anh nói: "Tôi không có hình mẫu cụ thể. Tôi cũng không quan trọng tuổi tác hay bạn ấy đã kết hôn hay chưa, có con riêng con chung hay không cũng không phải rào cản. Bạn ấy từng kết hôn, từng có con càng tốt. Tôi nghĩ những người từng trải, có sự va đập, mất mát sẽ tần cùng tần sóng với mình hơn là các bạn trẻ chưa từng trải qua điều đó.

Mọi người đang quy chụp Quỳnh Nga nhưng có những yếu tố Quỳnh Nga chưa có ở trong đó. Mọi người hay quy chụp vì anh em chơi chung nhóm bạn bè quá thân thiết, đi đâu cũng có nhau, hai người còn đổ vỡ và cùng chưa có gì nên hay bị vun vào nhau. Chứ tôi và Quỳnh Nga chỉ đơn giản là anh em, đồng nghiệp".