Xôn xao hình ảnh Quỳnh Nga - Việt Anh xuất hiện chung tại phòng khám, cầm giấy siêu âm, chính chủ nói gì?

Từ 6 năm trước, diễn viên Quỳnh Nga và Việt Anh đã vướng nghi vấn hẹn hò. Cả hai bị bắt gặp có những hành động tình cảm, hint sống chung và thậm chí là cùng về căn chung cư sau khi chơi pickleball. Tuy nhiên 2 diễn viên vẫn chưa từng lên tiếng xác nhận về mối quan hệ với công chúng.

Mới đây, Việt Anh và Quỳnh Nga tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán vì mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cặp đôi tại một phòng khám. Trong bức hình, "cá sấu chúa" Quỳnh Nga mặc trang phục đơn giản, trên tay được cho là cầm giấy siêu âm. Khoảnh khắc này làm dấy lên tin đồn cả hai cùng nhau đi khám thai.

Hình ảnh diễn viên Quỳnh Nga và Việt Anh xuất hiện ở một phòng khám gây xôn xao mạng xã hội

Cư dân mạng liền rộ nghi vấn cặp đôi bí mật có tin vui

Trước loạt đồn đoán từ netizen, Quỳnh Nga nhanh chóng lên tiếng giải thích ngay phía dưới bài đăng này. Nữ diễn viên cho biết cô chỉ đi khám sức khỏe tổng quát định kỳ cùng một vài người bạn, trong đó có Việt Anh. Quỳnh Nga hài hước bình luận: "Ôi trời, đi khám tổng quát hằng năm cùng mấy người lun mà".

Về chuyện đang có thai, nữ diễn viên cũng phủ nhận: "Tôi đi rủ 4, 5 anh em đi khám tổng quát mà thành khám thai thì cũng là tấu hài ghê. Tối về còn đi đánh pickleball ầm ầm".

Diễn viên Quỳnh Nga lên tiếng phủ nhận chuyện đi khám thai cùng Việt Anh

Tháng 5/2025, Quỳnh Nga từng đăng tải khoảnh khắc tậu xe hơi mới. Cô hào hứng chia sẻ: "3 ngày nay ngày nào cũng hào hứng đón em. Chiếc xe này không quá đắt đỏ nhưng mang tính cá nhân của mình rất nhiều, nhỏ gọn và thích như nào trang trí như thế. Nay đón em thỏ về. Hy vọng là chúng ta chung sống hòa thuận nhé".

Tuy nhiên cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra diễn viên Việt Anh cũng từng xuất hiện ở cửa hàng này và cho biết tới mua xe cho bạn gái. Trong clip được cửa hàng đăng lên còn xuất hiện lấp ló bóng dáng của cô đi sau Việt Anh. Netizen liền cho rằng Việt Anh là người mua xe ô tô cho Quỳnh Nga.

Việt Anh từng vướng nghi vấn mua xe tặng cho Quỳnh Nga vào 4 tháng trước

Sau khi ly hôn, diễn viên Quỳnh Nga khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Hơn 5 năm qua, nữ diễn viên chưa từng công khai chuyện tình cảm với người đàn ông này. Thời gian qua, Quỳnh Nga và Việt Anh thường xuyên xuất hiện cùng nhau, thân thiết trong nhiều sự kiện, khiến dư luận không ít lần bàn tán về mối quan hệ đặc biệt.

Tuy nhiên, cả hai đều khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết, đồng nghiệp gắn bó lâu năm. Trong một cuộc phỏng vấn, Quỳnh Nga từng thừa nhận có rung động trước Việt Anh: "Cũng hơi hơi rung động đấy (cười). Tôi nghĩ gặp một người đẹp trai, lịch sự như thế thì bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy là "cũng hay ho đấy" nhưng mà để mở lòng bắt đầu vào mối quan hệ tìm hiểu thì chắc chúng tôi đều đang bận (cười)".

Quỳnh Nga chưa từng công khai bạn trai mới nhưng 5 lần 7 lượt vướng tin đồn hẹn hò với diễn viên Việt Anh