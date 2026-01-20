Sức ép showbiz đã khiến hội mỹ nhân đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" suy sụp đến cỡ này!

Trong thời gian gần đây, rất nhiều mỹ nhân Cbiz lần lượt "báo động đỏ" về sức khỏe, khiến công chúng phải hốt hoảng không thôi. Ngoài việc thương và xót xa, không ít người lo sợ họ sẽ dẫm lên vết xe đổ của Từ Hy Viên, Chu Viện Viện, Phương Đại Đồng, Cao Lượng - những ngôi sao bạc mệnh vì cơ thể suy nhược.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Cách đây không lâu, người hâm mộ Địch Lệ Nhiệt Ba được phen "lo sốt vó" khi biết nàng "mỹ nữ Tân Cương" bị bệnh, phải tạm ngừng hoạt động quay phim để điều trị. Được biết, nữ diễn viên Trường Ca Hành đã ốm hơn 2 tháng và chưa hề có dấu hiệu hồi phục. Dù vậy, cô vẫn phải bận mải với guồng quay công việc, xuất hiện đều đặn tại phim trường để chuẩn bị cho dự án mới.

Địch Lệ Nhiệt Ba ốm đau kéo dài khiến fan lo lắng (Ảnh: 163).

Người hâm mộ Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết, từ đầu tháng 9, người đẹp này đã có dấu hiệu cảm cúm, thường xuyên ho khan, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đặc biệt, mới đây, "chiến sĩ thi đua" Cbiz còn phải xin hủy cảnh quay đêm vì sức khỏe không kham nổi. Từ thuở mới bước chân vào showbiz, đây là lần đầu tiên cô phải ngừng công việc vì lý do sức khỏe, khiến dân tình lo lắng không thôi.

Bản thân Địch Lệ Nhiệt Ba vốn là người tham công tiếc việc, từng vất vả ngược xuôi suốt 4 năm không nghỉ để tạo dựng chỗ đứng trong showbiz. Vì vậy, người hâm mộ đều hi vọng cô sẽ quan tâm đến bản thân mình hơn nữa, đồng thời kêu gọi công ty quản lý chăm sóc cho nàng "mỹ nữ Tân Cương". Ai nấy đều hi vọng nữ diễn viên Tam Sinh Tam Thế được khỏe mạnh, bình an, không lặp lại bi kịch như Từ Hy Viên, Chu Viện Viện.

Địch Lệ Nhiệt Ba rất tham công tiếc việc, khiến người hâm mộ lo lắng (Ảnh: baijiahao).

Triệu Lộ Tư

Sẽ là thiếu sót lớn nếu không nhắc đến Triệu Lộ Tư với căn bệnh tâm lý nghiêm trọng, ấp ủ suốt mấy năm trời, dẫn đến suy kiệt cơ thể. Hình ảnh nữ diễn viên phải ngồi xe lăn đưa đi bệnh viện, gầy gò ốm yếu đã lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Trong quá trình điều trị, Triệu Lộ Tư đã phải tập đi, tập cầm thìa như một đứa trẻ khiến người hâm mộ lo lắng không thôi. Cô phải tạm nghỉ gần 1 năm để điều trị sức khỏe, cũng như giải quyết lùm xùm với công ty quản lý.

Đến khi Triệu Lộ Tư ngất xỉu, phải đưa vào viện gấp, dân tình mới phát hiện sức khỏe của cô đi xuống nghiêm trọng đến vậy (Ảnh: Sina).

Nữ diễn viên Tinh Hán Xán Lạn chia sẻ, cô từng không biết trân trọng tính mạng của bản thân, ỷ vào tuổi trẻ nên ngày chỉ ngủ 2 tiếng rồi đi quay phim, ghi hình quảng cáo. Đến khi bị ốm, cô mới hiểu được sức khỏe là vốn quý nhất, biết yêu thương chính bản thân mình.

Giờ đây, Triệu Lộ Tư đã khỏe mạnh hơn và còn tổ chức concert rình rang nhân ngày sinh nhật, tham gia một số sự kiện, chuẩn bị "tái chiến" trên màn ảnh vào năm sau. Thế nhưng, nhiều người cho rằng, căn bệnh tâm lý của Triệu Lộ Tư chẳng khác nào "quả bom nổ chậm", cần được quan tâm, chú ý nhiều hơn.

Triệu Lộ Tư dần khỏe mạnh trở lại (Ảnh: Sina).

Bạch Lộc

Hồi tháng 10/2025, nữ diễn viên Bạch Lộc đã gây hoang mang khi tiết lộ tình trạng sức khỏe bất ổn, sa sút đến đáng ngại của mình. Mỹ nhân sinh năm 1994 cho biết cô bắt đầu bị suy nhược cơ thể, đau đầu dai dẳng, với cơn đau lan từ đầu đến cột sống cổ và cổ từ tháng 7. Đến tháng 8, vấn đề thể chất của cô ngày càng tồi tệ, không thể tiếp tục đóng phim và phải dừng hoạt động nghệ thuật công khai để điều trị.

Bạch Lộc sút cân nghiêm trọng chỉ trong thời gian ngắn vì bệnh tật (Ảnh: Sina).

Trong 2 tháng qua, các cơn đau vẫn dữ dội, khiến Bạch Lộc không thể ăn uống như người bình thường. Từ 1 người nặng 48 kg (cao 1,65 m), mỹ nhân Châu Sinh Như Cố giảm xuống chỉ còn 43 kg, cơ thể suy yếu và từng có lúc rơi vào trạng thái kiệt quệ nguy hiểm. Đáng lo lắng là Bạch Lộc chia sẻ cô đi khám ở các chuyên khoa nội - ngoại, thần kinh, nhưng vẫn không thể xác định được nguyên nhân dẫn đến tình trạng sức khỏe sa sút. Các bác sĩ tạm thời xếp bệnh của cô vào diện "bệnh khó chẩn đoán".

Hiện tại, nữ diễn viên vừa dùng thuốc giảm triệu chứng đau đớn, vừa phải đi châm cứu để cải thiện khí huyết. Sau 1 tháng điều trị Tây y và Đông y kết hợp, sức khỏe của Bạch Lộc đã khá hơn đôi chút. Tuy nhiên, việc không xác định được chính xác nguyên nhân bệnh cũng như điều trị dứt điểm khiến người hâm mộ "như đứng đống lửa, như ngồi đống than".

Vẫn chưa xác định được nguyên nhân bệnh của Bạch Lộc (Ảnh: Sina).

Tiếu Nghiên Nghê

Nghiêm trọng nhất phải kể đến nữ diễn viên trẻ Tiếu Nghiên Nghê – người từng góp mặt trong những bộ phim như Tử Cấm Mê Cung, Hành Trình. Khi sự nghiệp đang trên đà tiến bước, cô bất ngờ trở thành người thực vật trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Được biết, Tiếu Nghiên Nghê từng thức khuya dậy sớm mỗi ngày để đóng phim, lại thêm việc tập luyện thể hình với cường độ cao để giữ gìn vóc dáng. Áp lực quá lớn khiến nữ diễn viên trẻ gục ngã, phải đưa đi cấp cứu gấp vì bị ngừng tim đột ngột.

Sau khi cứu chữa, Tiếu Nghiên Nghê thoát khỏi cửa tử nhưng lại trở thành người thực vật. May mắn thay, sau 3 tháng, cô đã tỉnh lại như một kỳ tích. Dù di chứng để lại vô cùng nghiêm trọng, gần như liệt nửa người nhưng vẫn còn cơ hội hồi phục.

Hiện tại, Tiếu Nghiên Nghê đã có thể tự đi lại, mặc quần áo cũng như tự lo được những sinh hoạt cơ bản, dù tay trái của cô vẫn chưa có sức. Nữ diễn viên chia sẻ, cô đang nỗ lực phục hồi chức năng và mong muốn có thể một lần nữa xuất hiện trước ống kính.

Tiếu Nghiên Nghê suýt chết vì lao lực (Ảnh: 163).

Tình trạng của các mỹ nhân nói trên đã phản ánh sự vất vả của các nghệ sĩ trong showbiz, cũng như những hiểm họa rập rình nếu họ cứ làm việc quá sức. Trang 163 cho biết, đối với sao Hoa ngữ, đặc biệt là những ngôi sao top đầu, lượng công việc họ nhận được nhiều không kể xiết, đôi khi tất bận từ sáng đến khuya vẫn không hết việc. Thế nhưng, họ lại chẳng dám nghỉ ngơi vì làng giải trí luôn cạnh tranh cực gắt không chỉ từng đối thủ cùng thế hệ mà còn có những nhân tố trẻ hơn luôn nhăm nhe "hất cẳng", thay thế họ.

Quanh năm suốt tháng chạy theo những lịch trình dày đặc, lại phải chịu áp lực cực lớn về mặt tinh thần, các ngôi sao Hoa ngữ đang dần mài mòn sinh lực của chính bản thân mình. Đặc biệt, vì chạy theo xu hướng thẩm mỹ của công chúng, họ còn phải giữ được vóc dáng "mi nhon", tuân thủ theo chế độ ăn uống cực kỳ nghiêm ngặt. Đây là vấn nạn mà các ngôi sao Cbiz đang phải đối mặt hiện nay.

Tuy nhiên, không có sức khỏe thì chẳng có gì cả. Người hâm mộ đều hi vọng các ngôi sao Hoa ngữ sẽ chú trọng hơn đến tình trạng cơ thể của mình, kết hợp giữa nghỉ ngơi và làm việc sao cho hợp lý, tránh để bị suy sụp dưới áp lực để tránh đến lúc hối hận cũng không kịp.

Mải bon chen trong showbiz, các mỹ nhân này đã vô tình bỏ quên sức khỏe của bản thân.

Nguồn: 163