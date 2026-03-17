Vai diễn Thương trong Bước Chân Vào Đời của Quỳnh Kool đang nhận được sự quan tâm của khán giả, nhưng nguyên nhân không chỉ đến từ diễn xuất mà còn xuất phát tạo hình khó hiểu của cô. Trong một phân cảnh về nhà bạn trai ra mắt, nhiều ý kiến cho rằng lớp makeup nhợt nhạt, kiểu tóc lộ trán cùng ánh sáng u tối khiến tổng thể visual trở nên thiếu sức sống, thậm chí bị ví von với hình ảnh "ma nữ".

Trên mạng xã hội "nổ" ra loạt ý kiến trái chiều xoay quanh Quỳnh Kool và cho đến chiều 17/3, nữ diễn viên đã lên tiếng. Nữ diễn viên chia sẻ rằng sau khi đọc các bình luận chê tóc tai rũ rượi, makeup "như ma", cô cũng phải… tự soi lại gương và thừa nhận mọi người nói không sai. Tuy nhiên, Quỳnh Kool cũng giải thích rằng nhân vật trong phim đang gánh nhiều biến cố, tâm trạng nặng nề, nên việc xuất hiện với diện mạo kém tươi tắn là điều hợp lý.

Tạo hình gây tranh cãi của Quỳnh Kool trong phim (Ảnh: VTV Giải Trí)

Quỳnh Kool chia sẻ: "Đọc comment thấy mọi người chê tóc tai rũ rượi, make up như 'ma'… mình cũng phải tự soi lại gương. Nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng. Cô này trong phim gánh nguyên kho drama trên vai, tâm trạng còn chưa gỡ xong thì lấy đâu ra mood làm beauty blogger.

Đi ra mắt nhà người yêu đã là cố lắm rồi. Váy là em trai em gái chuẩn bị cho, make up cũng mấy đứa em lo luôn. Chứ để cô ấy tự chuẩn bị chắc buộc tóc đại rồi đi luôn hoặc thả tóc rơi tự do như ngôn tình. Nên thôi mọi người thông cảm cho một cô gái đang 'ôm cả bầu trời tâm sự', visual có hơi… âm u xíu cũng hợp hoàn cảnh mà".

Dưới bài viết lên tiếng, MC Thái Dũng để lại bình luận động viên: "Mai Davika cũng được gọi là ma đó, nghĩ tích cực là họ đang khen đi". Đáp lại người anh thân thiết, Quỳnh Kool vui vẻ bình luận: "Hehe, nghe mọi người nói 'giống ma' xong em quyết định nghĩ tích cực, chắc đang khen giống Mai Davika đó mà".

Quỳnh Kool cho biết vì tâm lý nhân vật nên phần tạo hình cũng trông âm u để phù hợp hoàn cảnh. Ảnh: Phim Bước Chân Vào Đời

Visual khi lên phim của Quỳnh Kool không phải là câu chuyện mới đây. Trước đó, tạo hình vai Lam trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh của nữ diễn viên cũng nhận không ít bàn tán vì nhiều người cho rằng gương mặt của cô bị đơ cứng, thiếu cảm xúc khi lên hình. Nhiều nghi vấn Quỳnh Kool đã can thiệp thẩm mỹ khiến nhan sắc thay đổi. Nữ diễn viên 9X phủ nhận hoàn toàn chuyện phẫu thuật thẩm mỹ và cho biết thay đổi ngoại hình là do cô tăng cân khi tham gia phim.

Quỳnh Kool là gương mặt quen thuộc trong nhiều phim truyền hình VTV. Cô gây ấn tượng với khán giả qua các phim: Quỳnh Búp Bê, Hãy Nói Lời Yêu, Garage Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ Cáu, Đừng Bắt Em Phải Quên, Nàng Dâu Order, Hướng Dương Ngược Nắng, Chúng Ta Của 8 Năm Sau... Ngoài nhan sắc xinh đẹp, thu hút, Quỳnh Kool gây ấn tượng với khả năng diễn xuất đa dạng, có thể hoá thân vào nhiều vai diễn khác nhau.

Quỳnh Kool phủ nhận chuyện "dao kéo" để trùng tu nhan sắc. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm hoạt động chăm chỉ, Quỳnh Kool cũng tích luỹ cho mình tài sản đáng ngưỡng mộ ở tuổi 30. Cô từng sửa sang lại nhà cho bố mẹ tại quê nhà Thái Bình với phong cách pastel ngọt ngào, đậm chất tiểu thư. Căn nhà được đồn đoán trị giá tiền tỷ, được thiết kế theo gu thẩm mỹ của Quỳnh Kool với từng góc nhỏ đều được cô chăm chút. Hồi tháng 7/2025, Quỳnh Kool khiến dân mạng không khỏi trầm trồ khi thông báo vừa tậu Mercedes-Benz.

Không ồn ào khoe mẽ, thế nhưng Quỳnh Kool lại là một trong những diễn viên trẻ đắt show nhất hiện nay khi liên tục xuất hiện ở khung giờ vàng "vũ trụ VFC". Với mỗi vai diễn truyền hình kéo dài hàng chục tập, cát-xê của cô được cho là không hề thấp, chưa kể những hợp đồng quảng cáo, dự án cá nhân... Gần đây, cô còn lấn sân kinh doanh.