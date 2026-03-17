Gương mặt đáng sợ của Quỳnh Kool

Trong tập 10 phim Bước Chân Vào Đời , Thương (Quỳnh Kool) đã có dịp chính thức ra mắt cha mẹ của người yêu. Khi được mời tới nhà Quân (Huỳnh Anh) để dự sinh nhật bà Dung (Quách Thu Phương). Nhưng thực tế đây là bữa tiệc Hồng Môn Yến.

Bà Dung muốn Thương nhận thức rõ gia cảnh của mình không phù hợp để làm dâu nhà bà, do đó đã mời Mỹ Linh, cô gái có học thức thành đạt tới cùng ăn cơm. Trong bữa ăn, bà Dung hết lời khen ngợi Mỹ Linh, đồng thời bóng gió ám chỉ chê bai Thương.

Mâu thuẫn của phim được đẩy lên cao trào, khán giả thương xót cho Thương khi bị mẹ của người yêu ghét bỏ. Đồng thời cũng muốn biết Thương và Quân sẽ vượt qua mâu thuẫn này như thế nào.

Bên cạnh đó, khán giả còn cho rằng cách trang điểm của Thương khi đến nhà bạn trai kém đẹp. Nữ diễn viên Quỳnh Kool có làn da trắng sáng, nhưng đôi khi cô trở nên thiếu sức sống, nhợt nhạt. Trên mạng xã hội, khán giả bình luận vui: "Nhìn nữ chính trông như ma vậy", "Nữ chính da trắng bệch sợ quá", Tôi tưởng linh hồn cơ", "Cảnh này sao Quỳnh Kool xấu thế. Càng ngày thẩm mỹ quá đà càng không xinh như xưa".

Bên cạnh đó, việc Quỳnh Kool kẹp hết tóc mái khiến cô để lộ khuyết điểm trán cao. Ngoài ra, Thương còn mặc váy trắng khiến tạo hình của cô thực sự là một "thảm họa".

Trong Bước Chân Vào Đời , Huỳnh Anh vào vai chàng thiếu gia "10 điểm không có nhưng". Quân lớn lên trong gia đình hạnh phúc, điển trai, lịch thiệp nho nhã, hiện là giảng viên đại học.

Còn Quỳnh Kool đóng vai Thương là chị cả trong một gia đình có cha mẹ đều đã qua đời. Dưới cô còn hai đứa em đang ở độ tuổi nổi loạn, cần tiền để tiếp tục học tập. Vì vậy, Thương làm nhiều công việc để gánh vác nỗi lo kinh tế mà cha mẹ để lại. Thế nhưng, các em lại có những tính cách riêng, có những quyết định riêng mà dù Thương cảm thấy không phù hợp nhưng lại khó ngăn cản.

Trước đó, Quân phải lòng Thương khi gặp cô tại quán cà phê sách. Dù biết hoàn cảnh của Thương nghèo khó, không mấy dư dả nhưng anh vẫn hết lòng giúp đỡ, nhiệt tình theo đuổi.

Quỳnh Kool sinh năm 1995, là gương mặt quen thuộc trong nhiều phim truyền hình VTV. Cô gây ấn tượng với khán giả qua các phim: Quỳnh Búp Bê, Hãy Nói Lời Yêu, Garage Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ Cáu, Đừng Bắt Em Phải Quên, Nàng Dâu Order, Hướng Dương Ngược Nắng, Chúng Ta Của 8 Năm Sau... Quỳnh Kool ngày càng được khen ngợi về diễn xuất, nhan sắc thăng hạng. Khán giả còn ví cô giống như Phạm Băng Băng với gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng sáng nổi bật.