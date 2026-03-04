Quỳnh Kool không còn như xưa

Bộ phim Bước Chân Vào Đời mới chỉ lên sóng 5 tập đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả với những tình tiết chân thực cảm động, giàu tính nhân văn. Hoàn cảnh của nữ chính Thương (Quỳnh Kool đóng) giống với rất nhiều người trong xã hội khiến người xem càng đồng cảm với cô hơn.

Thương là chị cả trong một gia đình có cha mẹ đều đã qua đời. Dưới cô còn hai đứa em đang ở độ tuổi nổi loạn, cần tiền để tiếp tục học tập. Vì vậy, Thương làm nhiều công việc để gánh vác nỗi lo kinh tế mà cha mẹ để lại. Thế nhưng, các em lại có những tính cách riêng, có những quyết định riêng mà dù Thương cảm thấy không phù hợp nhưng lại khó ngăn cản.

Quỳnh Kool vào vai chị cả luôn thương yêu các em. Nhưng hai người em đều có cá tính riêng, rất khó uốn nắn

Trong tập 4, khi chị em Thương về thăm bà và em trai Minh (Sơn Tùng) ở quê, cô phát hiện ra cậu em trai muốn bỏ học, không nghe lời, thường xuyên trốn nhà đi làm. Không những vậy, Minh còn xích mích đánh nhau với bạn, bị đối phương đòi bồi thường 100 triệu.

Minh tuyên bố muốn bỏ học, trong khi Thương muốn em học hành thành tài, để có được lối thoát cho cuộc sống. Chị em nảy sinh tranh cãi, Thương không nhịn được đã tát đứa em hỗn láo.

Cảnh khóc, tranh cãi với em trai của Quỳnh Kool được đánh giá cao

Cảnh quay được đánh giá chân thực, Quỳnh Kool đã hoàn toàn hóa thân thành người chị cả chịu thương chịu khó luôn lo lắng cho các em và cũng có phần áp đặt suy nghĩ của mình cho em. Trong cảnh tranh cãi, lời thoại của Quỳnh Kool được đánh giá có lực và không còn hụt hơn như ở các tác phẩm trước.

Đặc biệt cảnh khóc của nữ diễn viên sinh năm 1995 làm lay động trái tim khán giả vì cảm xúc rất chân thật. Sự bất lực, uất ức, thất vọng, giận dữ của nhân vật Thương được Quỳnh Kool được thể hiện rõ nét. Bầu không khí như trùng xuống giống như mỗi bậc cha mẹ anh chị nhìn thấy đứa con mình thương yêu đang đi sai đường nhưng chẳng thể kéo nó lại.

"Quỳnh Kool khóc mà tôi khóc theo", "Đoạn này Quỳnh diễn quá hay", "Phim này hay quá", "Chân thật như hoàn cảnh của tôi hiện tại vậy", "Tấm lòng người chị thật đáng quý, tôi thích Quỳnh Kool từ lâu rồi, cô ấy diễn rất hay", khán giả để lại nhiều lời khen cho cách xây dựng và thể hiện nhân vật của Quỳnh Kool.

Quỳnh Kool lấy nước mắt khán giả

Trước đó, Quỳnh Kool từng bị chê thậm tệ khi thể hiện nhân vật Lam trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Lam là cô công chúa thời hiện đại, quen được chiều chuộng, sống mộng mơ và có phần vô dụng nên khiến khán giả khó chịu. Thậm chí, cảnh khóc của Quỳnh Kool trong phim cũng bị chê là "buồn không tới", lời thoại nũng nịu chưa tự nhiên và giọng nói đôi lúc khiến cảm xúc bị đứt đoạn.

Có người nhận xét: "Không hiểu sao tôi không ưa cô này ở phim nào, biểu cảm cứ gượng gạo kiểu gì", "Nhân vật thì trẻ con, nhõng nhẽo, khiến mình xem mà khó chịu". Gay gắt hơn có người còn nói rằng "dị ứng" với cách diễn của Quỳnh Kool.

Thế nhưng, với Bước Chân Vào Đời, Quỳnh Kool đã thể hiện một vai diễn hoàn toàn khác. Vai diễn Thương có vẻ ngoài xinh đẹp nhu mì nhưng lại ẩn chứa sức mạnh tinh thần rất lớn. Như phim giới thiệu cô làm nhiều công việc một lúc để chăm lo cho các em. Trong mỗi câu nói của cô đều vạch rõ con đường đi để tương lai của các em được suôn sẻ. Đối mặt với sự tán tỉnh của chàng thiếu gia, Thương không vồ vập muốn bám víu một bước đổi đời mà nhận rõ khoảng cách của cả hai và gánh nặng của bản thân. Sự tỉnh táo, lý trí và mạnh mẽ, tấm lòng thương em của Thương giúp khán giả thêm yêu nhân vật và thán phục trước tài diễn xuất của Quỳnh Kool.

Bước Chân Vào Đời chứng minh Quỳnh Kool xứng đáng là nữ chính những dự án lớn của VFC