Đúng chuẩn sách mẫu "tiểu thư tài phiệt", ái nữ Annie mang trang sức tỷ đô lên bìa tạp chí

Dù đang trong kỳ nghỉ tạm dừng hoạt động cùng ALLDAY PROJECT (ADP) để hoàn thành học kỳ tại Đại học Columbia, Annie vẫn biết cách khiến cái tên của mình không hạ nhiệt. Xuất hiện với chủ đề “Annie As A Woman”, nữ thần tượng sinh năm 2002 đã rũ bỏ hình ảnh idol tân binh để khoác lên mình phong thái của một người phụ nữ trưởng thành, điềm tĩnh và đầy chiều sâu.

Ngay từ khi debut, Annie đã là "ca hiếm" của K-pop khi sở hữu gia thế cực khủng: Cháu đời thứ tư của gia tộc Samsung và là công chúa của tập đoàn bán lẻ xa xỉ Shinsegae. Chính nền tảng "trâm anh thế phiệt" này đã tạo nên một khí chất thượng lưu tự nhiên, giúp cô trở thành gương mặt hoàn hảo cho những thương hiệu xa xỉ nhất thế giới.

Đồng hành cùng Annie trong bộ ảnh lần này là Piaget, nhà chế tác đồng hồ và trang sức danh tiếng từ Thụy Sỹ. Những món trang sức không chỉ là phụ kiện, mà như được sinh ra để dành riêng cho "rich kid" đình đám nhất xứ Hàn. Bộ sưu tập Possession với những vòng xoay biểu tượng và đường chạm khắc Décor Palace trên vàng 18K kết hợp cùng đồng hồ Limelight Gala mặt xà cừ đỏ tía, tôn vinh vẻ đẹp kiêu kỳ.

Annie tái hiện phong cách quyến rũ cổ điển qua bộ sưu tập Sixtie với những đường cắt hình thang độc đáo và chiếc dây chuyền Swinging Sautoir đầy tính nghệ thuật.

Ở những layout xa hoa nhất, cô nàng diện trên mình mẫu đồng hồ Hidden Treasure và trang sức Piaget Sunlight, tạo nên một tổng thể lấp lánh như những tia nắng rực rỡ nhất.

Đặc biệt, mẫu đồng hồ Piaget Polo 79 bằng vàng đúc, biểu tượng của sự sang trọng thể thao từ thập niên 70, đã hoàn thiện bức chân dung về một tiểu thư thế hệ mới: Năng động, tri thức nhưng vẫn giữ trọn cốt cách quý tộc.

Sự xuất hiện của Annie trên Vogue Korea giữa lúc những tranh luận về việc cô tạm ngừng hoạt động nhóm chưa hồi kết như một lời khẳng định ngầm về vị thế. Annie không chỉ là một idol, cô là biểu tượng của sự giao thoa giữa nền tảng học vấn Ivy League danh giá và gu thẩm mỹ thượng lưu.

Bộ ảnh không chỉ củng cố hình ảnh một "fashion icon" thế hệ mới mà còn cho thấy Annie đang rất khôn ngoan khi tận dụng lợi thế xuất thân để xây dựng một đế chế cá nhân tách biệt, nơi thời trang cao cấp và âm nhạc luôn song hành cùng đẳng cấp "ngậm thìa vàng".

PV