“Quỳnh Kool mặc quần bò là sai”

Sau khi Gia Đình Trái Dấu khép lại ở tập 33, khán giả truyền hình sẽ tiếp tục theo dõi bộ phim mới mang tên Bước Chân Vào Đời, lên sóng lúc 20h các tối thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần. Tác phẩm khai thác hành trình trưởng thành nhiều cảm xúc của ba chị em mồ côi giữa vòng xoáy mưu sinh, tình yêu và tham vọng. Trên con đường bước vào đời, họ không tránh khỏi những lần vấp ngã, tổn thương, nhưng tình thân luôn là sợi dây gắn kết giúp cả ba không buông tay nhau. Bộ phim gửi gắm thông điệp tích cực: gia đình là điểm tựa, còn niềm tin chính là sức mạnh để người trẻ vượt qua nghịch cảnh.

Dự án do NSƯT Nguyễn Danh Dũng cầm trịch, quy tụ dàn diễn viên quen mặt với khán giả như Quỳnh Kool, Mạnh Trường, Huỳnh Anh. Bên cạnh đó là sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội như NSND Lan Hương, NSƯT Quách Thu Phương, cùng những gương mặt trẻ như Nguyễn Sơn Tùng và Lê Bống, hứa hẹn tạo nên sự kết hợp nhiều màu sắc trên màn ảnh nhỏ.

Tối 23/2, Bước Chân Vào Đời chính thức lên sóng tập 1, mở ra những diễn biến đầu tiên và bối cảnh chung cho toàn phim. Đáng chú ý, phân cảnh Thương (Quỳnh Kool) đứng trên bục giảng dạy học cho các em học sinh vô tình dấy lên tranh luận lớn. Trong khi cô trò chia sẻ góc nhìn về 2 từ "thành công", dân tình lại chỉ tập trung vào trang phục dạy học của Thương.

Nhiều khán giả cho rằng dù Quỳnh Kool thể hiện hình ảnh cô giáo khá tròn vai, song lựa chọn quần jeans xanh kết hợp sơ mi trắng lại chưa thực sự phù hợp, thậm chí sai hoàn toàn so với môi trường sư phạm. Theo một số ý kiến, nếu nhân vật diện quần tây, áo sơ mi theo phong cách chỉn chu hơn hoặc thậm chí là áo dài thì sẽ tạo cảm giác chuẩn mực và chững chạc hơn khi đứng lớp.

Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ thắc mắc vì sao ekip lại để cô giáo mặc quần jeans trong một buổi học chính khóa, cho rằng trang phục như vậy thiếu sự nghiêm túc cần có của nhà giáo. Tuy vậy, cũng có quan điểm trung lập hơn, cho rằng bộ đồ này nếu đặt ngoài bối cảnh ngành giáo dục thì hoàn toàn ổn, thậm chí năng động và trẻ trung, chỉ là khi đưa vào môi trường học đường thì dễ gây tranh cãi.

Nhìn vào mặt tích cực, Quỳnh Kool được khen ngợi diễn xuất ổn định, lột tả được sự vất vả và chất phác của nhân vật Thương. Thương đảm nhận được khắc họa như trụ cột tinh thần của gia đình, người chị cả phải đóng hai vai sau biến cố mất cha mẹ. Cô vừa nghiêm khắc vừa bao bọc, lúc nào cũng tất bật lo toan cho hai em, từ chuyện cơm áo đến định hướng tương lai. Thương có thể cằn nhằn, khó tính, hay nhắc đi nhắc lại những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng tất cả đều xuất phát từ áp lực và trách nhiệm mà cô một mình gánh vác.

Sống cùng em gái trong căn phòng trọ chật chội, Thương luôn nhắc em phải biết tiết kiệm, đừng tiêu xài hết tiền vào quần áo hay những thú vui nhất thời. Thế nhưng, những lời dặn dò ấy nhiều khi rơi vào khoảng không, khi cô em vẫn giữ lối sống vô tư, chưa thấu hiểu hết nỗi lo của chị. Sự lệch nhịp ấy vừa tạo nên mâu thuẫn đời thường, vừa cho thấy khoảng cách trong suy nghĩ giữa những người trẻ đang học cách trưởng thành.

Tập 1 cũng “thả thính” khán giả bằng sự xuất hiện của Quân, chàng trai điển trai, lịch lãm do Huỳnh Anh đảm nhận, người tỏ ra đặc biệt quan tâm và chủ động theo đuổi Thương. Sự xuất hiện của anh mang đến gam màu lãng mạn, nhẹ nhàng giữa bức tranh đời sống nhiều lo toan của nữ chính. Tuy nhiên, chuyện tình này được dự báo sẽ không hề bằng phẳng. Hoàn cảnh gia đình và xuất phát điểm của Quân và Thương có nhiều khác biệt, dễ tạo nên những khác biệt và rào cản trong suy nghĩ lẫn lựa chọn tương lai.