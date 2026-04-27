Ngượng đỏ cả mặt với Quỳnh Kool!

Ngày 27/4, trên trang cá nhân, nam diễn viên Hoàng Anh Vũ đã chia sẻ hình ảnh anh cùng bạn diễn Quỳnh Kool trong phim Bước Chân Vào Đời . Trong đó, Quỳnh Kool thu hút ánh nhìn của khán giả với ngoại hình nóng bỏng bốc lửa khác hẳn với hình ảnh trong phim.

Trong Bước Chân Vào Đời , Quỳnh Kool thể hiện vai cô giáo Thương, là người chị cả trong gia đình, có tính cách nhẹ nhàng khiêm tốn nên trang phục của cô rất kín đáo trang nhã phù hợp với hình ảnh nhà giáo. Bên cạnh đó, vì vai diễn Thương xuất thân nhà nghèo nên Quỳnh Kool ít trang điểm, thậm chí xuất hiện với gương mặt nhợt nhạt tiều tụy vì thất tình.

Ngược lại, hình ảnh ngoài đời của Quỳnh Kool lại nóng bỏng, cuốn hút với bộ trang phục khiến khán giả phải xấu hổ nhưng lại rất thu hút, khoe trọn vẻ đẹp gợi cảm của cô.

Bước Chân Vào Đời nhận được sự chú ý của khán giả và gây nhiều tranh cãi khi các nhân vật đều không hoàn hảo, nhiều người hành động bốc đồng tạo nên những mâu thuẫn khó khăn khác nhau.

Trong đó, nhân vật Thương đến tập 26 vẫn chưa thoát khỏi sự day dứt tiếc nuối trong mối tình với chàng thiếu gia Quân (Huỳnh Anh). Thương thường xuyên khóc và thể hiện sự bất lực trước hoàn cảnh khiến người xem khó chịu. Để bảo vệ nhân vật mình đóng, Quỳnh Kool cũng lên tiếng giải thích, mong khán giả cho nhân vật thời gian, mong người xem sẽ thấu hiểu cho hoàn cảnh của Thương.

Trong phim, vai diễn của Hoàng Anh Vũ là sếp cũ của em gái Thương, không có cảnh quay chung với Quỳnh Kool. Dũng là một người khôn ngoan giỏi toan tính, anh thường nói những lời đường mật khiến Trang trao thân cho mình.

Tác phẩm đưa ra những khó khăn khác nhau của các nhân vật, khi mới bước chân vào đời họ sẽ hoang mang và vấp ngã, nhưng đó cũng là bài học để họ trưởng thành hơn sau này.

Quỳnh Kool sinh năm 1995, là gương mặt quen thuộc trong nhiều phim truyền hình VTV. Cô gây ấn tượng với khán giả qua các phim: Quỳnh Búp Bê, Hãy Nói Lời Yêu, Garage Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ Cáu, Đừng Bắt Em Phải Quên, Nàng Dâu Order, Hướng Dương Ngược Nắng, Chúng Ta Của 8 Năm Sau... Quỳnh Kool ngày càng được khen ngợi về diễn xuất, nhan sắc thăng hạng. Khán giả còn ví cô giống như Phạm Băng Băng với gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng sáng nổi bật.

Nữ diễn viên được khen có cảnh khóc chân thực, giàu cảm xúc. Nhiều khán giả gọi Quỳnh Kool là "nữ hoàng nước mắt" của màn ảnh Việt. Dù trong Bước Chân Vào Đời, cảnh khóc bị lạm dụng nhiều, nhưng công chúng cho rằng với một cô gái trẻ như Thương, gặp phải tình cảnh các em không nghe lời, tình yêu tan nát, bị mẹ bạn trai khinh rẻ thì cũng sẽ có phản ứng đau lùng như Thương.