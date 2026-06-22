Quỳnh Anh Shyn được cầu hôn

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Quỳnh Anh Shyn hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai Nam Phùng cầu hôn. Kèm theo đó, cô bày tỏ ngắn gọn: “Điều cần đến rồi sẽ đến”.

Được biết vừa qua, cặp đôi có chuyến du lịch tại Kyrgyzstan. Nhân dịp đặc biệt này, Nam Phùng đã chính thức ngỏ lời cầu hôn với bạn gái. Cả hai ghi lại nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, xúc động bên nhau khiến dân tình rần rần “thả tim”.

Phía dưới phần bình luận, phần đông bạn bè, đồng nghiệp đều gửi lời chúc phúc đến cặp đôi. Không ít người bày tỏ rằng đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu và mong chờ đến đám cưới của cặp đôi Quỳnh Anh Shyn - Nam Phùng.

Quỳnh Anh Shyn hạnh phúc khoe khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn

Quỳnh Anh Shyn và stylist Nam Phùng (tên thật là Phùng Bá Tuấn Nam) là một trong những cặp đôi được quan tâm trong giới thời trang Việt. Cả hai chính thức công khai tình cảm vào Valentine 2022, trước đó cặp đôi có khoảng thời gian hẹn hò kín tiếng.

Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng quen biết qua công việc: cô nhờ Nam Phùng làm stylist từ xa qua tin nhắn. Sau đó, khi cô ra Hà Nội để chọn đồ cho sự kiện, họ có dịp gặp gỡ trực tiếp khi cùng đi mua sắm và từ đó mối quan hệ được thắt chặt dần. Được biết, quá trình tìm hiểu kéo dài 1 - 2 năm. Khi cả hai xác định đối phương phù hợp, họ quyết định bước vào mối quan hệ mà không có màn tỏ tình hoành tráng nào. Kỷ niệm tình yêu của họ được đặt dựa vào ngày mẹ của Quỳnh Anh và mẹ của Nam Phùng gặp nhau.

Chuyện tình yêu của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi luôn bình yên, đồng hành cùng nhau cả trong cuộc sống lẫn công việc.

Chuyện tình của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ

Nam Phùng từng bày tỏ, anh luôn trân trọng Quỳnh Anh Shyn khi luôn chấp nhận đi cùng anh trong cả những khoảng thời gian chưa ổn định. Sự giản dị, đồng cảm của Quỳnh Anh Shyn khiến Nam Phùng cảm thấy đây là một cô gái đặc biệt.

Về phía Quỳnh Anh Shyn, cô cũng từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng cả hai đã thay đổi, hoàn thiện hơn từ khi ở bên cạnh nhau. Cô cũng định nghĩa mối quan hệ của cả hai là cùng nhau trở thành nguồn cảm hứng, một người bạn đồng hành tuyệt vời của “nửa kia”.