Á hậu Quỳnh Anh làm "nàng thơ", vén màn chuyện tình đẫm nước mắt của NTK Nguyễn Phúc Tuấn

Sau nửa năm tĩnh lặng, NTK gốc Huế Nguyễn Phúc Tuấn không chỉ đánh dấu sự trở lại bằng kỹ nghệ thủ công thượng thừa, mà còn mượn váy áo để viết nên một bức thư tình đẫm nước mắt. Đây được xem là cú hích nghệ thuật mang tính bước ngoặt, dọn đường cho hành trình chinh phục Tuần lễ Thời trang Paris của anh.

Á hậu Quỳnh Anh

Không phô diễn sự gai góc hay quyền lực thường thấy, Á hậu Quỳnh Anh trong Numero 5: Người dấu yêu mang đến một chiều sâu thị giác đầy ám ảnh. Cô hóa thân thành hình bóng của một người phụ nữ vừa đi qua một cuộc tình sâu đậm, nghiệt ngã. Từng bước catwalk, từng ánh nhìn của Quỳnh Anh như lột tả trọn vẹn sự đau đớn tột cùng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi và cả khát khao vươn lên tìm ánh sáng hy vọng.

Bộ sưu tập được ấp ủ ròng rã 6 tháng trời này thực chất là một bức thư tình dở dang. Nguyễn Phúc Tuấn đã chọn hoa thủy tiên – loài hoa định tình thanh khiết, sang trọng và mang đậm cốt cách của người xứ Huế, làm biểu tượng xuyên suốt để kể câu chuyện của chính mình.

Anh nghẹn ngào tâm sự về nguồn cảm hứng mang tính cá nhân nhất trong sự nghiệp: "Anh nhớ em rất là nhiều, anh chưa bao giờ nói những điều này. Anh rất là yêu em. Nhưng sau bao nhiêu biến cố, khó khăn, anh dẹp nỗi nhớ qua một bên và viết nó ra bằng tình yêu thời trang. Anh xếp nỗi nhớ đó bằng tình yêu thời trang của mình." Mọi sở thích, mọi ký ức về người cũ đều được anh gói ghém cẩn thận vào từng nếp vải, như một lời chia tay đẹp đẽ nhất gửi lại quá khứ.

Thay vì trình làng những thiết kế rời rạc, Numero 5 dẫn dắt giới mộ điệu đi qua một hành trình cảm xúc có lớp lang, được chia thành 3 chương rõ rệt:

Khởi đầu bằng "Hy vọng", người xem như được sống lại những khoảnh khắc ngọt ngào nhất của thuở mới yêu. Sắc trắng tinh khôi và pastel dịu ngọt lột tả trọn vẹn sự lãng mạn, thuần khiết như đóa thủy tiên bung nở vào buổi ban mai.

Thế nhưng, tình yêu nào chẳng có giông bão. Bước sang chương 2 "Mù sương của thực tại", không gian chìm vào sắc xám chủ đạo. Một màu xám rất sương, rất mềm nhưng lại nặng trĩu tâm tư. Nỗi buồn, sự bất lực và những cảm xúc chưa thể gọi tên được thể hiện qua sắc xám pha ánh tím u buồn. Điểm nhấn đắt giá nhất nằm ở những viên ngọc trai tự nhiên đính kết dọc theo thân váy, tựa như những giọt nước mắt lăn dài. Ngọc trai sinh ra từ nỗi đau của loài trai biển, và ở đây, nó đại diện cho sự đả thương nhưng cũng chính là liều thuốc chữa lành những vết thương lòng.

Khi giọt nước mắt rơi xuống đến tận cùng, đó cũng là lúc chương 3 "Khởi sinh" gõ cửa. Họa tiết hoa thủy tiên và lá vươn mình mạnh mẽ trên nền màu vàng, xanh tươi sáng. Đó là lời khẳng định về sự tái sinh của tâm hồn, mở ra một chương mới rực rỡ hơn, tự do hơn.

Không chỉ mang sức nặng về mặt cảm xúc, Numero 5: Người dấu yêu còn là một tuyên ngôn mạnh mẽ về chất lượng của Nguyễn Phúc Tuấn. Quyết tâm vinh danh chất liệu Việt, anh sử dụng 100% lụa tơ tằm cao cấp từ Bảo Lộc và các làng nghề truyền thống. Từ satin bóng bẩy đến organza bồng bềnh, chất lượng lụa Việt qua bàn tay anh chứng minh đẳng cấp xa xỉ không hề kém cạnh bất kỳ loại vải nhập khẩu nào.

Kỹ thuật đính kết, đan dây thủ công tinh xảo chính là "ADN" làm nên giá trị của bộ sưu tập. Phát triển từ chi tiết dây đan từng gây tiếng vang, Nguyễn Phúc Tuấn đã phủ trọn kỹ thuật này lên Numero 5. "Có những chiếc đầm cưới mất đúng một tháng trời chỉ để lộn từng sợi dây, ngồi đan và đính kết. Mọi thứ đều được làm thủ công, kỹ lưỡng đến từng milimet," NTK chia sẻ.

Hòa quyện giữa phom dáng kiến trúc đương đại phương Tây và nét lãng mạn truyền thống xứ Huế, Numero 5: Người dấu yêu không chỉ đứng độc lập mà còn là mảnh ghép hoàn hảo kết nối với các di sản thiết kế trước đó của anh.

Dự kiến ra mắt ngay sau Tết Nguyên Đán 2026, bộ sưu tập mang cả máu, nước mắt và hy vọng này chính là lời chào sân rực rỡ nhất của NTK Nguyễn Phúc Tuấn trước khi anh chính thức bước chân đến Paris. Một bước đệm nghệ thuật đỉnh cao, nơi thời trang không chỉ để mặc, mà còn để thở, để khóc, và để hồi sinh.

NTK Nguyễn Phúc Tuấn Là người con của dòng dõi hoàng tộc triều Nguyễn (Huế), Nguyễn Phúc Tuấn mang trong mình dòng máu nghệ thuật chảy tràn. Từng đỗ Á khoa Đại học Nghệ thuật Huế và tốt nghiệp Kiến trúc sư, anh dùng chính tư duy kiến trúc làm nền tảng rập phom dáng, kết hợp cùng chất "thơ" mộng mơ của xứ Huế để tạo ra một ngôn ngữ thời trang Đông - Tây giao hòa hiếm có. Không chỉ là người đứng sau thiết kế sân khấu Love Songs của Hồ Ngọc Hà hay nhà chung The Face, Nguyễn Phúc Tuấn còn là "bàn tay ma thuật" lo liệu phục trang cho loạt bom tấn điện ảnh trăm tỷ như: Gái già lắm chiêu V, Biệt đội rất ổn, Bộ tứ báo thủ. Từ màn xuất hiện chấn động của Lý Nhã Kỳ tại Cannes, cú final walk bùng nổ của Hoa hậu Bảo Ngọc (Miss World VN 2023), cho đến váy áo của các biểu tượng nhan sắc như Mỹ Tâm, Lệ Quyên, Thùy Tiên, Lan Khuê, Hương Giang... tất cả đều mang đậm dấu ấn sáng tạo của NTK tài hoa này.





