Á hậu Quỳnh Anh diện áo dài, gây chú ý với nhan sắc ngày càng mặn mà trong sự kiện riêng tư tại Sài Gòn

Tối qua, Á hậu Quỳnh Anh thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại buổi ra mắt thương hiệu Maison Denude cùng bộ sưu tập đầu tay Renaissance , tổ chức tại Hôtel des Arts Saigon. Sự kiện được thực hiện theo hình thức private showcase với quy mô gọn gàng, mang tinh thần một “cuộc hẹn riêng” đúng nghĩa.

Á hậu Quỳnh Anh

Không lựa chọn không khí ồn ào hay trình diễn hoành tráng, Maison Denude mở màn bằng một không gian tĩnh, nhẹ và chậm. Chính điều này khiến dàn khách mời, trong đó có Á hậu Quỳnh Anh, trở thành điểm nhấn tự nhiên của sự kiện – không phô trương nhưng đủ nổi bật nhờ phong thái điềm tĩnh và hiện diện vừa vặn.

GiGi Hương Giang

Showcase mang tên Le Rendez-vous Privé – Yours Truly, Maison Denude được tổ chức trong không gian kiến trúc French Indochina cổ điển. Thay vì “xem show”, khách mời được trải nghiệm cảm giác thư giãn, trò chuyện và quan sát các thiết kế trong nhịp điệu chậm rãi.

Trong không gian cổ điển ánh đèn vàng, Á hậu Quỳnh Anh xuất hiện với thần thái điềm tĩnh, tập trung, bước đi thẳng nhịp chậm và kiểm soát tốt chuyển động. Bên cạnh cô, nhiều gương mặt quen thuộc như người mẫu Trà My, Kim Dung, Hoàng Yến, Bảo Trâm, Rosa Vũ… cũng góp mặt, tạo nên bầu không khí thân mật, đúng chất private.

Mở đầu chương trình là phần trình diễn violin của nghệ sĩ Jmi Ko (Hàn Quốc), không nhằm tạo cao trào mà đóng vai trò như lớp nền cảm xúc. Âm nhạc vang lên vừa đủ, giúp không gian thêm lắng đọng trước khi các người mẫu lần lượt xuất hiện.

Bộ sưu tập SS26 được giới thiệu thông qua 35 người mẫu, với cách trình diễn tiết chế, hạn chế động tác biểu diễn. Vedette của chương trình là Hồng Lan (Helene) – người phụ nữ mang hai dòng máu Việt – Pháp, khép lại showcase bằng hình ảnh điềm tĩnh, chín muồi và giàu trải nghiệm.

Theo chia sẻ từ giám đốc sáng tạo Chi Bùi, Maison Denude không hướng đến việc gây ấn tượng thị giác mạnh, mà ưu tiên cảm xúc và sự kết nối cá nhân. Điều này lý giải vì sao sự kiện không đặt nặng yếu tố trình diễn thời trang, mà để người tham dự từ các người mẫu đến các khách mời khác trở thành một phần tự nhiên của không gian.

Với màn ra mắt kín tiếng nhưng chỉn chu, Maison Denude khởi đầu hành trình của mình bằng cách rất riêng: nhẹ nhàng, chậm rãi và để lại dư âm vừa đủ trong lòng người tham dự.