Quyết tâm bắt đầu lại của tân sinh viên Đại học Kiểm sát

Hàn Bá Danh nguyên là học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc, TP Vinh, Nghệ An) là 1 trong số ít thí sinh Nghệ An đạt 29 điểm khối C. Cách đây 1 năm, em đã từng trúng tuyển vào biên chế Bộ Tư lệnh cảnh vệ. Nhưng sau khi mắc covid-19, sức khỏe không đảm bảo, Danh buộc phải ra quân. Nam sinh trở về quê khi chỉ cách kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022 chỉ còn 3 tháng, và bắt đầu lại.



Hơn 1 năm trước, Hàn Bá Danh nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với điểm số 27,25 (Lịch sử 9,25, Địa lý 9, Ngữ văn 9). Đây cũng là điểm số nằm tốp đầu của Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) nơi Danh theo học.

Lúc đó, em đăng ký vào Học viện An ninh, nhưng thiếu 0,3 điểm. Với 27,25 điểm, Danh có thể trúng tuyển vào nhiều ngành “hot” của các trường ĐH khác. Nhưng ước mơ của cậu học trò là được trở thành chiến sĩ công an. Vì thế, Danh đi khám tuyển nghĩa vụ công an, trúng tuyển và được biên chế vào Bộ Tư lệnh cảnh vệ.

Tuy nhiên, vừa mới nhập ngũ, Danh bị Covid – 19, sức khỏe không đảm bảo và em buộc phải ra quân. “Em nghĩ ước mơ trở thành công an của em khó trở thành hiện thực. Lúc đó em thấy buồn, hụt hẫng và cả mất phương hướng nữa. Em trở về quê, và chỉ biết cách duy nhất phải ôn thi lại, rồi tính tiếp…”, Danh kể.

Mất phương hướng sau khi ra quân, Hàn Bá Danh (nguyên học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) quyết tâm ôn thi lại.

Tuy nhiên, thời điểm Danh ra quân chỉ còn cách kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022 có 3 tháng nữa. Các bạn học sinh lớp 12 đã cơ bản hoàn thành chương trình học và bắt đầu giai đoạn ôn hệ thống kiến thức. Tìm lớp học thêm hay tự học, đã là vấn đề khó khăn đối với Danh.

Hoàn cảnh gia đình Danh cũng không khá giả, bố làm lao động tự do, mẹ là công nhân Khu công nghiệp Nam Cấm (huyện Nghi Lộc). “Em thấy bố mẹ đi làm vất vả, mà chỉ mong con cái vào đại học, sau này có nghề nghiệp, thu nhập nuôi sống bản thân. Trong khi em lại chưa làm được gì cho bố mẹ. Em chỉ biết trước mắt phải cố gắng học, bắt đầu lại, và xem xét những ngành nghề khác phù hợp”, Danh nói.

Trong thời gian ngắn ôn thi, Hàn Bá Danh cũng có lúc thấy khó khăn và hoài nghi về những lựa chọn của mình. Những lúc “khó nghĩ”, danh tìm đến chạy bộ để giải tỏa stress cho bản thân và để cải thiện sức khỏe hậu Covid-19. Câu nói tiếp động lực cho Danh trong những ngày đó là của Sir Mo Farah – huyền thoại điền kinh người Anh: “Đừng mơ tưởng về chiến thắng, hãy luyện tập để có nó”. Và Danh đã làm như vậy, tập luyện, ôn thi.

Danh cho biết em không tìm đến các lò luyện, vì tiền ôn thi cao. Hơn nữa, thời điểm tháng 3, các lớp đã học rất lâu và chương trình đã gần hoàn thành, nếu em ghép lớp cũng không theo kịp các bạn. Thay vào đó, nam sinh mua thêm tài liệu, tự lên kế hoạch ôn tập cho mình trong 3 tháng. Trong đó, 2 tháng đầu em sẽ ôn lại toàn bộ kiến thức cơ bản. Nếu thấy yếu phần nào, sẽ đăng ký khóa học trên mạng để cập nhật thêm kiến thức. Em cũng liên lạc với thầy cô giáo cũ để nhờ trợ giúp và hỏi về những điểm lưu ý, điều chỉnh của kỳ thi năm nay.

Hàn Bá Danh tìm đến chạy bộ để rèn luyện sức khỏe và giải tỏa stress, với tâm niệm "luyện tập để chiến thắng".

Tháng cuối cùng, em dành thời gian để luyện đề với mục tiêu mỗi ngày làm 1 đề/môn. Khi kỳ thi chính thức diễn ra, cảm xúc đầu tiên của Hàn Bá Danh là vui mừng vì nội dung đề thi nằm trong kiến thức mình đã ôn tập kỹ. Đặc biệt, môn thi Ngữ văn đầu tiên làm bài tốt tạo tâm lý thoải mái cho em trong 2 môn thi sau.

“Câu nghị luận văn học em thấy không quá khó, vì toàn bộ tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa em đã đọc và phân tích rất kỹ. Em rất thích câu nghị luận xã hội về trách nhiệm của thế hệ trẻ vì thấy có mình trong đó. Đặc biệt là trong 1 năm vừa qua, từ 1 học sinh, trở thành chiến sĩ cảnh vệ, rồi ra quân ôn thi lại cho em nhiều trải nghiệm. Em thấy mỗi con người cần phải cố gắng để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn”, Danh chia sẻ.

Với 2 môn thi Lịch sử, Địa lý thì Danh thấy tiếc nuối vì đã làm sai câu hỏi đến đất feralit là câu hỏi dễ của đề Địa. Nhưng kết thúc kỳ thi, Danh cũng đã cố gắng hết sức mình. Sau thời gian hồi hộp chờ đợi, nam sinh “lớp 13” đã vỡ òa khi nhận kết quả 29 điểm khối C. Trong đó, môn Ngữ văn 9,5 điểm, điểm Địa lý 9,5 điểm và điểm Lịch sử 10 điểm. Với 29 điểm, Hàn Bá Danh cũng trở thành Á khoa khối C của tỉnh Nghệ An và nằm trong top 4 của cả nước. Danh cũng tự tin đăng ký nguyện vọng 1 vào Đại học Kiểm sát Hà Nội – môi trường mà em cho rằng có liên quan đến ngành An ninh mình từng mơ ước.

Khi các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển, Hàn Bá Danh đã chính thức là tân sinh viên. “Với nhiều bạn, trượt nguyện vọng 1, ở nhà ôn thi lại 1 năm có thể là thất bại. Nhưng em cảm ơn 1 năm qua, với nhiều trải nghiệm, thay đổi đã giúp mình vững vàng, nghị lực và trưởng thành hơn. Điểm số này chỉ là tấm vé để em bước chân vào cổng trường đại học. Sau này, em sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa với con đường mới của mình”, Hàn Bá Danh cho hay.

Cô Nguyễn Thị Ngân Hoa – Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (GV chủ nhiệm cũ của Danh) cho biết, “Danh là một lớp trưởng năng nổ, thông minh, trách nhiệm. Kỳ thi năm trước, em không đạt được nguyện vọng của mình là điều đáng tiếc. Nhưng khi thấy em báo tin sẽ ôn thi lại, tôi rất mừng và tin rằng, với quyết tâm đó em sẽ đạt kết quả tốt. Khi được em báo tin đạt 29 điểm khối C, tôi thấy em thực sự xứng đáng sau nhiều cố gắng, nỗ lực và thái độ tích cực trong cuộc sống”.